Jul est en mode «production industrielle». Image: d'or et de platine

Jul revient avec un nouvel album et il est inarrêtable

Le rappeur est de retour ce vendredi avec un nouvel album intitulé Inarrêtable, son 32e disque.

Pour le plus grand plaisir de ses fans, et pour le plus grand malheur de ses détracteurs, le rappeur Jul est de retour deux mois après la sortie du projet collectif 113'Organisé 2.

Ce vendredi 6 décembre, le rappeur de 34 ans dévoile Inarrêtable, son nouvel album, qui porte bien son titre puisque c'est également son quatrième opus de l'année.

Sur cet album de 23 titres, le Marseillais s'est entouré d'artistes venus d'horizons variés. Il dépasse les frontières en collaborant avec le prodige du rap italien Baby Gang sur Partire, la chanteuse espagnole Bad Gyal sur Maille, ou encore Francè Zito, ancien candidat de The Voice, sur Capata.

L'artiste le plus écouté sur Spotify et Deezer en France présentera également son album Inarrêtable sur scène lors de deux concerts prévus, l'un au Stade de France, à Paris, le 26 avril 2025, et l'autre à l'Orange Vélodrome, à Marseille, le 24 mai 2025. (sbo)