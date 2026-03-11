ciel couvert14°
DE | FR
burger
Divertissement
France

Le parti Reconquête fait une grosse boulette sur ses flyers

«A la reconquête de Nom Ville»: ce parti fait une boulette Aux municipales à Versailles, en France, la candidate du parti Reconquête a réussi l’exploit d’envoyer à des milliers d’électeurs un flyer… o ...
Une erreur d’autant plus ironique que le message est censé parler précisément de la ville que la candidate veut administrer.Image: dr

«A la reconquête de Nom Ville»: ce parti fait une boulette

Aux municipales à Versailles, en France, la candidate du parti Reconquête a réussi l’exploit d’envoyer à des milliers d’électeurs un flyer… où le nom de sa propre ville a été oublié. Le slogan improbable, «A la reconquête de Nom Ville», fait hurler les réseaux sociaux.
11.03.2026, 15:2911.03.2026, 15:29
Margaux Habert
Margaux Habert

C’est le genre d’erreur qui peut arriver à tout le monde. Un mail envoyé trop vite. Une pièce jointe oubliée. Un «bonjour Madame» adressé à Monsieur. Mais en politique, quand l’oubli est imprimé à des milliers d’exemplaires et envoyé aux électeurs, la boulette prend vite une autre dimension.

Dans cette ville française, la candidate du parti Reconquête Sabine Clément a ainsi envoyé son tract aux habitants dans le cadre des élections municipales. Jusque-là, rien de bien foufou. Photo officielle, slogan musclé, présence des figures du parti Eric Zemmour et Sarah Knafo sur le visuel, bref, la panoplie classique d’une campagne zemmourienne.

Pourquoi Mélenchon veut être «détestable»

Sauf qu’un détail saute aux yeux, et pas qu’un peu. Sur le flyer, le slogan annonce fièrement:

«A la reconquête de Nom Ville»

Oopsie, quelqu’un a manifestement oublié de remplacer le placeholder utilisé dans la maquette avant l’impression. Une erreur d’autant plus ironique que le message est censé parler précisément de la ville que la candidate veut administrer.

Pour le dire autrement, et le surligner au Stabilo vert fluo: une campagne municipale où le nom de la commune n’apparaît pas.

Internet se régale du «Nom Ville» de Reconquête

La bourde a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où elle a provoqué une avalanche de moqueries. Sur X, les internautes rivalisent d’imagination pour tourner en ridicule ce slogan un brin générique qui pourrait, par extension, servir dans n’importe quelle ville.

A quelques jours du premier tour des élections municipales en France, certains internautes ironisent déjà sur une campagne «clé en main», prête à être recyclée d’une commune à l’autre. D’autres imaginent des slogans encore plus minimalistes, du genre «Votez pour nous à Nom Pays» ou «Ensemble pour Nom Région».

Bref, le service communication de Reconquête vient probablement d’offrir à Twitter son meilleur moment de la semaine.

La candidate assume… et parle de «publicité»

Face aux moqueries, Sabine Clément n’a pas vraiment tenté de nier l’erreur. Sur X, elle a reconnu qu’une coquille s’était glissée dans l’impression, tout en relativisant l’affaire.

Ce site énerve profondément Rachida Dati

Selon elle, cette bourde a au moins le mérite de faire parler de sa campagne. Et sur ce point, il faut lui accorder ceci, mission accomplie.

Car dans une campagne municipale française éclipsée par l’actualité internationale, ce flyer raté a soudain offert à Reconquête une visibilité inattendue. Pas forcément celle qui était prévue, mais une visibilité quand même.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il vaut mieux éviter ces destinations pour vos prochaines vacances
A cause des conflits armés qui sévissent en ce moment, la Confédération met en garde contre certaines destinations. On fait le point.
Les guerres au Moyen-Orient ou en Ukraine ont des conséquences sur le trafic aérien et sur les projets de vacances. Voici les voyages que le gouvernement suisse déconseille désormais et quelles destinations sont populaires en ce moment.
L’article