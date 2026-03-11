Une erreur d’autant plus ironique que le message est censé parler précisément de la ville que la candidate veut administrer. Image: dr

«A la reconquête de Nom Ville»: ce parti fait une boulette

Aux municipales à Versailles, en France, la candidate du parti Reconquête a réussi l’exploit d’envoyer à des milliers d’électeurs un flyer… où le nom de sa propre ville a été oublié. Le slogan improbable, «A la reconquête de Nom Ville», fait hurler les réseaux sociaux.

C’est le genre d’erreur qui peut arriver à tout le monde. Un mail envoyé trop vite. Une pièce jointe oubliée. Un «bonjour Madame» adressé à Monsieur. Mais en politique, quand l’oubli est imprimé à des milliers d’exemplaires et envoyé aux électeurs, la boulette prend vite une autre dimension.

Dans cette ville française, la candidate du parti Reconquête Sabine Clément a ainsi envoyé son tract aux habitants dans le cadre des élections municipales. Jusque-là, rien de bien foufou. Photo officielle, slogan musclé, présence des figures du parti Eric Zemmour et Sarah Knafo sur le visuel, bref, la panoplie classique d’une campagne zemmourienne.

Sauf qu’un détail saute aux yeux, et pas qu’un peu. Sur le flyer, le slogan annonce fièrement:



«A la reconquête de Nom Ville»

Oopsie, quelqu’un a manifestement oublié de remplacer le placeholder utilisé dans la maquette avant l’impression. Une erreur d’autant plus ironique que le message est censé parler précisément de la ville que la candidate veut administrer.

Pour le dire autrement, et le surligner au Stabilo vert fluo: une campagne municipale où le nom de la commune n’apparaît pas.



Internet se régale du «Nom Ville» de Reconquête

La bourde a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où elle a provoqué une avalanche de moqueries. Sur X, les internautes rivalisent d’imagination pour tourner en ridicule ce slogan un brin générique qui pourrait, par extension, servir dans n’importe quelle ville.

A quelques jours du premier tour des élections municipales en France, certains internautes ironisent déjà sur une campagne «clé en main», prête à être recyclée d’une commune à l’autre. D’autres imaginent des slogans encore plus minimalistes, du genre «Votez pour nous à Nom Pays» ou «Ensemble pour Nom Région».

Bref, le service communication de Reconquête vient probablement d’offrir à Twitter son meilleur moment de la semaine.



La candidate assume… et parle de «publicité»

Face aux moqueries, Sabine Clément n’a pas vraiment tenté de nier l’erreur. Sur X, elle a reconnu qu’une coquille s’était glissée dans l’impression, tout en relativisant l’affaire.

Selon elle, cette bourde a au moins le mérite de faire parler de sa campagne. Et sur ce point, il faut lui accorder ceci, mission accomplie.



Car dans une campagne municipale française éclipsée par l’actualité internationale, ce flyer raté a soudain offert à Reconquête une visibilité inattendue. Pas forcément celle qui était prévue, mais une visibilité quand même.