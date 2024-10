Les 5 meilleurs lieux où fêter Halloween dans le monde

Vidéo: watson

Les 5 meilleurs lieux dans le monde où fêter Halloween

Le 31 octobre, c'est Halloween. Vous cherchez l’endroit idéal pour passer une «monstre» soirée? Que vous soyez amateur de maisons hantées, de sorcières et fantômes, de mythes effrayants ou de traditions uniques, on a ce qu’il vous faut avec ce top 5 des lieux incontournables pour célébrer Halloween comme il se doit.

Plus de «Divertissement»

Le Derry Halloween, Irlande du Nord – Là où Halloween est né

derryhalloween.com

Commençons par le commencement, si vous ne le saviez pas, l'Irlande est le berceau de la fête d'Halloween. Il est donc normal qu’elle fasse honneur à cette tradition devenue mondialement connue avec des célébrations aussi spectaculaires que légendaires.

L'événement, qui est considéré comme le plus grand festival d'Halloween en Europe, se déroule dans la ville historique de Londonderry (ou Derry pour les Irlandais) et accueille plus de 120 000 visiteurs chaque année à partir du 28 octobre pour quatre nuits.

Durant ces nuits, préparez-vous à vivre une expérience de peur intense en parcourant les rues historiques de Derry qui s’animent de spectacles, de défilés effrayants, de soirées dans des maisons hantées, de concerts et même de la réputée Fright Night, un tour dans une forêt hantée qui brouille les pistes entre réalité et cauchemars! Vous l’aurez compris, la ville entière sombre dans une atmosphère macabre, ou dans ses rues pavées résonnent des échos des festivités du Samhain (l’ancêtre païen d'Halloween).

Pourquoi vous devriez y aller? Pour plonger dans les racines païennes d’Halloween, l’authenticité des célébrations et l’atmosphère festive et mystique de Derry.

Pour en savoir plus sur les origines d'Halloween 👇👻

Salem, Massachusetts – La ville des sorcières

Salem 🤝 Les sorcières!

Si vous êtes passionnés d’histoires de sorcières (ou de Charmed), vous connaissez bien évidemment Salem. Pour les autres, Salem est célèbre pour les procès de sorcières qui s’y sont tenus au XVIIe siècle. Cette petite ville pittoresque de la Nouvelle-Angleterre aux Etats-Unis propose pas moins d’un mois entier d'activités liées à Halloween.

Vous pourrez participer à des tours hantés, visiter des musées dédiés aux… vous l’aurez deviné, sorcières et même assister à des reconstitutions historiques des procès (Fun garanti!). Mais pas d'inquiétude, ces festivités se déroulent dans une ambiance historique, familiale, communautaire et profondément ancrée dans le passé de la ville.

Pourquoi vous devriez y aller? Pour son histoire fascinante (et vraie!), ses musées de sorcellerie et son festival qui mêlent passé sinistre et féerie.

Avec Halloween, c'est aussi le retour de films mythiques:

El Día de los Muertos, Mexique – Une célébration riche en couleurs

Un poco loco!

Exit la brume, les sorcières et l’ambiance glauque et place à la mort. Mais pas de n’importe quelle façon. Une mort colorée, célébrée, respectée et même honorée. Voici la fête de El Día de los Muertos (Le Jour des Morts) au Mexique.

Ici, il n'est pas question de faire le plus peur possible, la fête rend hommage aux défunts à travers des offrandes, des autels ornés de fleurs de souci, des crânes colorés et des processions nocturnes. C’est certainement le seul lieu où vous pourrez y apercevoir des squelettes de mariachis.

Ce mélange particulier de traditions catholiques avec des éléments issus de traditions indigènes mexicaines donne un événement totalement unique. La fête a d’ailleurs été rendue célèbre récemment dans le film Coco de Pixar. Célébrée les 1er et 2 novembre, la fête bat son plein surtout à Mexico et à Oaxaca où les rues s’animent de cortèges, de danses et de chants.

Pourquoi vous devriez y aller? Pour son ambiance différente sur le rapport à la mort, la richesse de la culture mexicaine et l’expérience immersive qui célèbre la mémoire des disparus avec amour et respect.

En voilà une qui prend (trop?) Halloween au sérieux:

Halloween au Burg Frankenstein, Allemagne – Un château mythique

Cauchemars en immersion totale. frankenstein-halloween.de

Aller au Burg Frankenstein en Allemagne en octobre présente deux avantages majeurs pour célébrer Halloween. Tout d’abord, les festivités se déroulent au château Burg Frankenstein, près de Darmstadt. Ce château, comme son nom l’indique, a inspiré Mary Shelley (qui l’a visité) pour son œuvre Frankenstein. Deuxièmement, ce festival est considéré comme la plus ancienne célébration d’Halloween en Allemagne, avec une première mention datant de 1252.

Le festival a lieu pendant les trois week-ends précédant Halloween et le château se transforme en un véritable lieu de cauchemar avec comme highlights des spectacles angoissants sur plusieurs scènes, des dîners à thème sanglant mettant en scène des sorcières, des monstres et des vampires dans une véritable ambiance et décorations médiévales.

Les festivités incluent également de nombreux chemins qui sillonnent les alentours du château. Parmi eux, l'un mène à des pierres magnétiques prétendument créées par les sorcières; la montagne magnétique de Ilbes-Berg. Ce serait le deuxième plus grand site de culte des sorcières en Allemagne. On vous souhaite donc un joyeux Halloween, si vous osez franchir les portes du château…

Pourquoi vous devriez y aller? Pour l’atmosphère lugubre d’un vrai château médiéval et son histoire, ses décors sinistres et ses performances d’acteurs effrayants.

Cette année, l'événement change de lieu en raison de travaux de rénovation au château de Frankenstein. La nouvelle destination pour cette célébration d'Halloween sera le château de Königstein. Mais bien que le lieu change, l'esprit de l'événement reste le même: offrir aux visiteurs une expérience Halloween inoubliable dans un cadre historique authentique.

Vous préférez rester en Suisse? Par ici:

La Parade d'Halloween de New York – La fête dans les rues de la Grosse Pomme

Image: Shutterstock

La parade de New York c'est la véritable «Taylor Swift» des fêtes d’Halloween. Avec ses 50 000 participants et 2 millions de spectateurs, la New York Village Halloween Parade dans le quartier de Greenwich Village est sans conteste la plus grande parade d'Halloween au monde.

Des fanfares, des chars colorés, des danseurs et des marionnettes géantes défilent dans les rues de la ville qui ne dort jamais. Vous pouvez être sûr qu’il y aura, pour la 42e fois, la fameuse chorégraphie sur Thriller de Michael Jackson.

Mais voilà, c’est une parade à l'image de New York: une immense célébration de la créativité, de l'excentricité et de l'esprit communautaire qui définissent la ville où fantômes et gratte-ciel se côtoient.

Pourquoi devriez-vous y aller? Pour son défilé grandiose, ses costumes extravagants et son ambiance festive et inventive. Et franchement, avez-vous vraiment besoin d’un prétexte pour aller à New York?

Les New-Yorkais, toujours dans la démesure👇

Les 5 meilleurs lieux où fêter Halloween

Vidéo: watson

À Halloween, vous êtes plutôt déguisement sexy ou rigolo?