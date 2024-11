Finir ruiné dès le 31 octobre: voilà qui effraie plus d'un daron. image: montage

Cette tendance d'Halloween fait peur aux parents

Les parents américains ressentent de plus en plus de pression à Halloween, en raison d'une tendance ruineuse qui prend de l'ampleur sur les réseaux.

Plus de «Divertissement»

Est-ce que vous faites partie de ces gens qui voient Noël approcher avec anxiété en pensant à tout ce qu'il faudra dépenser, des repas aux cadeaux, en passant par les décorations, sans oublier les tenues qu'il faut renouveler pour ne pas avoir l'air d'un clochard à table, aux côtés de notre richissime tante Emmie?

Dites-vous qu'aux Etats-Unis, le pays où Halloween est une véritable institution, certains parents commencent à grincer des dents, pour la même raison, dès le mois d’octobre. En effet, l'engouement autour de la fête est tel, qu'il est difficile d'échapper à tout le cirque commercial qui accompagne ses nombreux rituels.

Il s'agit d'avoir le plus beau costume, ou le plus grand nombre de bonbons. Certains se mettent également en tête de recevoir une ribambelle de gosses pour que «le petit Brandon ne se sente pas seul cette année».

Mais voilà qu'une trend TikTok qui ne cesse de grossir d'année en année est venue mettre de l'huile sur le feu du chaudron. Celle-ci, si l'on en croit les réseaux sociaux, a tendance à creuser le trou déjà bien entamé du portefeuille familial. Cette tendance, c'est celle du «panier à Boo», ou «boo basket», nous explique le New York Post.

De Wish à Vuitton: tout le monde propose son «boo basket». Ici: celui proposé par Etsy . Prix: 58.-

En quoi ça consiste? Tout simplement à offrir à sa progéniture un panier rempli de friandises effrayantes pour la saison. Dit comme ça, ça a l'air de rien, mais pour une famille qui flirte déjà avec le «rouge» toute l'année, empiler une tonne de bonbons, de figurines, de paquets d'autocollants, de mini-masques, ou encore de baguettes magiques lumineuses (qui seront peut-être jetés une semaine plus tard), c'est un gros effort financier. En particulier si l'on a plus d'un gosse, et plus encore si l'on reçoit les voisins à domicile.

Le concept du «panier à boo» n'est pas récent; il est né il y a plusieurs années. Mais il est désormais devenu un phénomène très en vogue à Halloween grâce à TikTok et à d'autres réseaux sociaux.

En parallèle, les attentes pour recevoir des paniers à boo sont toujours plus prégnantes du côté des bambins. A tel point que des parents irrités ont saisi Reddit, pour éventer leur frustration:

«Il y a déjà des costumes, des bonbons ou des friandises, des festivals d'automne, des promenades en foin, des sculptures de citrouilles, des labyrinthes de maïs, des foires d'État… avons-nous vraiment besoin d'en ajouter d'autres? »

Propos sur Reddit, relayés par le New York Post.

D'autres ont renchéri:

«Tout consiste simplement à dépenser plus d'argent pour que nous puissions le publier sur Instagram, juste pour dire que nous l'avons fait» Propos sur Reddit.

«Je pense que nous pouvons rendre les moments mémorables sans acheter toutes ces conneries qui seront de toute façon jetées. Je vais m'en tenir à mes traditions habituelles, sculpter des citrouilles et offrir des friandises comme quand j'étais enfant» Propos sur Reddit.

Certains ont trouvé le bon truc pour s'en sortir:

«Le panier à boo de mon enfant sera très effrayant parce qu'il sera invisible» Vu sur TikTok.

Malgré ces bonnes résolutions, certains darons admettent avoir de la peine à sortir du cercle vicieux des «paniers à boo». En effet, si notre voisin nous en offre un, nous sommes tenus de rendre la galanterie. Si l'on se dérobe à cette règle, selon le site parenting.com, l'on risque de se faire boo'd (huer). En gros, les parents ont désormais des devoirs pour Halloweeen, et gare à eux s'ils ne les remplissent pas.

Faudra-t-il désormais faire comme à Noël, et trouver des techniques pour pouvoir offrir des cadeaux à toute la famille tout en limitant le budget?

Face à cette pression financière et sociétale, il y a fort à parier que plus d'un parent américain décidera de rejoindre l'équipe des Grinch cette année.