Iconique à tous les niveaux. image: montage

Cette star a gagné Halloween

Une star n'a pas eu besoin de préparer un immense déguisement pendant des mois pour faire du buzz. Il lui a suffi de partager le cliché des coulisses d'un film dont elle est à l'affiche, et qui fait déjà couler beaucoup d'encre tellement il est gore: The Substance.

Il existe encore des stars qui se rappellent qu'un déguisement d'Halloween, c'est censé faire peur. Pas comme Kylie Jenner, par exemple, qui s'est glissée dans la peau de personnages féminins de films iconiques, notamment Barbarella ou Striptease.

Quand elle n'est pas Christina Aguilera pour Halloween, Kylie pose en strip-teaeseuse.

Ou en Barbarella.

On ne félicitera que mollement Kendall Jenner et Hailey Bieber qui ont replongé dans la nostalgie de nos plus belles années en campant les très ingénues Paris Hilton et Nicole Richie dans l'émission The Simple Life.

The simple BFF. source: tiktok

On lève un sourcil peu impressionné par le Jedi «Trick-or-Treat» de Anne Hathaway et de son mari Adam Shulman. On reste même de marbre face à la magnifique Irina Shayk, réunie pour l'occasion avec Bradley Cooper pour une sortie en famille. Irina a cependant fait tourner bien des têtes dans son costume inspiré de Tomb Raider. Bradley un peu moins, lui qui était planqué dans son costume de terrier.

«Je ne suis pas la star que vous cherchez. »

La bonne planque pour Bradley.

Non, dans la cour des horreurs, il faut relever tous ceux qui ont joué selon les règles, et qui se sont avérés être les bons élèves de la promotion 2024. Parmi eux, on compte par exemple Kim Kardashian et le rappeur Tyga.

Kim Kardashian a troqué les atours sexy qu'elle arbore de coutume à Halloween pour entrer dans la peau d'un alligator albinos. Son déguisement a nécessité de nombreuses de préparation, et des tonnes de maquillage. Queue hérissée, griffes acérées et même lentilles vertes: le résultat est à couper le souffle.

Oui, c'est Tyga. source: instagram

Kim Kardashian en alligator albinos.

Quand ça bouge, ça donne ça 👇

And the winner is...

Mais maintenant, c'est le haut du classement qui nous intéresse. L'on aurait pu largement remettre la palme d'or à celle que l'on surnomme la «Reine de Halloween», aka Heidi Klum.

Le top-modèle met chaque année des mois pour préparer son costume qui fait toujours l'objet d'une mise en scène spectaculaire. Cette année, gros spoiler des familles, Heidi a choisi de camper l'iconique extra-terrestre de notre enfance, E.T.

Sous ces épaisses couches ridées se cachent Tom Kaulitz et Heidi Klum. Si, si!

Pourtant, la star qui rafle la mise n'a rien eu à préparer de ses propres mains pour faire le buzz. Il lui a suffi de soigneusement choisir la date du 31 octobre pour partager les photos des coulisses de son prochain film, dont la sortie dans nos contrées est imminente, bien qu'il soit déjà sorti aux Etat-Unis.

Il s'agit bien entendu de l'actrice Demi Moore, 61 ans, qui a eu l'excellente idée de nous poster une série de clichés des coulisses du film The Substance. Pour rappel, celui-ci est tellement gore qu'il fait fuir les spectateurs qui n'ont pas le courage de le finir hors de la salle.

Sur les photos, Demi Moore est totalement transformée. Elle porte des lunettes sur un maquillage épais et des prothèses conçues pour la faire ressembler à une très vieille femme, avec un minimum de cheveux et des parties du corps affaissées.

Demi Moore a écrit en légende:

«Je conserve ces joyaux de @trythesubstance, et aujourd'hui, je sens que c'est un jour approprié pour les partager. Joyeux Halloween de la part d'Elisabeth Sparkle 🧪.» source: instagram

photo: instagram

En effet, pour les besoins du scénario, comme le résumé le magazine People, Moore incarne la star hollywoodienne Elisabeth Sparkle, qui est renvoyée de son travail de longue date en tant qu'animatrice d'une série télévisée d'aérobic à l'occasion de son 50e anniversaire. Elisabeth est alors initiée à une drogue du marché noir connue sous le nom de The Substance, qui crée essentiellement une version plus jeune d'elle-même (interprétée par Margaret Qualley). Il y a bien entendu des conséquences graves, autrement, ce ne serait pas du bon Hollywood.

Bon, si ce n'étaient que des photos de différentes versions d'un corps, on n'aurait pas peur. Mais on a aussi droit à ça:

Alors, vous en pensez quoi, Demi Moore mérite bien le haut du podium, non? Au fait, à vous de voir si vous avez envie de vous rendre en salle pour voir ce film à la réputation sulfureuse, dès le 6 novembre. En tout cas, l'un de mes collègues qui est déjà allé le voir et qui vous en fera un compte-rendu fidèle nous a déjà mis en garde: c'est «dégueulasse». On se réjouit.