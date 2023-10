Margot Robbie en Barbie, Taylor Swift ou encore Ryan Gosling, les stars cartonnent à Halloween.

Voici les costumes les plus recherchés pour Halloween cette année

Vous avez envie d'être original cette année à Halloween? Alors, ne choisissez pas ces costumes, qui ont été les plus recherchés par les internautes sur la Toile cette année.

Halloween, c'est officiellement demain. Avec ce bal mortuaire vient l'éternel coup de pression: mais comment vais-je bien pouvoir me saper? En vampire comme la moitié de la planète? En sorcière comme tata Agathe, sa fille, sa voisine, ma voisine, votre voisine? Si votre niveau d'imagination est à l'étiage, et que votre sens de la créativité est en grève, que cet article vous rassure. Nous allons vous dévoiler les costumes les plus populaires cette année - et donc les plus vendus!

Ci-dessous, vous trouverez les thèmes de costumes les plus recherchés sur Google, ains que les thèmes les plus vendus par la boutique en ligne halloween.com. Puisqu'à watson, on veut que vous brilliez le 31, on va vous dévoiler toutes ces datas méga-pointues, avec en prime un florilège de costumes gagnants moches plus ou moins réussis.

En 2022, on avait du Bridgerton, du Squid Games, et du Stranger Things à tous les coins de rue. Nostalgique? Nous non plus. Cette année encore, Spoiler alert, les thèmes n'auront rien de terrifiant - bien au contraire! Vous aurez droit à:

Barbie

Barbie par ci, Barbie par là: on a bouffé du plastique tout l'été. Et comme visiblement, certains n'ont toujours pas fait d'indigestion, en voici une seconde tournée toute chaude pour Halloween! En toute logique, vous devriez trouver pas mal de rose, de talons hauts et de sourires figés dans vos petits rassemblements de morts-vivants.

galaxus

Si c'est l'option que vous choisissez malgré le fait que tout le monde va se rabattre là-dessus, autant embarquer le carton d'emballage pour le fun! Il y a toujours l'option pantalon de cowgirl rose bonbon pour ceux qui ne veulent pas enfiler un justaucorps qui gratte.

halloween.com

Et pour ces messieurs...

La Petite Sirène

Après Barbiecore, nous avons eu droit à...mermaidcore. Vous vous souvenez? L'adaptation en salle de La Petite Sirène en prises de vues réelles a donné un souffle nouveau à ce classique de Disney. Il est donc évident que nombre de nostalgiques de leur petite enfance vont puiser sous l'océan pour s'illustrer le 31.

halloween.com

halloween.com

halloween.com

Mercredi

L'onde Tim Burton s'est emparée de nos écrans pendant des mois. On a tous flashé sur l'étudiante la plus funeste et rock'n'roll des plateformes streaming. L'engouement a beau avoir débuté en novembre 2022, il est certain que les deux couettes, les franges et l'humeur de pierre tombale vont être plébiscitées. Si vous comptez taper dans le thème, voici des costumes à éviter (ne nous remerciez pas)

halloween.com

halloween.com

Si vous avez mis la main dessus, pas de panique. Quelques verres de caïpirinha et ces costumes paraitront les plus beaux du monde.

Les valeurs sûres

Vous êtes prêts à bâiller? Harry Potter, Catwoman, Pirates des Caraïbes vont séduire les adeptes de la loi du moindre effort. L'on trouvera également les superhéros ou personnages de jeux vidéo, de Spiderman à Baby Yoda, en passant par Mario. Il y aura forcément une Harley Quinn quelque part.

halloween.com

Si vous tapez dans le thème Potter, autant choisir un athlète. Et non, ce n'est pas la taille du balai qui compte.

halloween.com

Un bandeau, un sabre, des bottes et le tour est joué.

halloween.com

L'idéal serait de choisir une cagoule avec des oreilles...de chat. Si, si, je vous assure, ça aide à faire comprendre votre thème.

Deux en un. halloween.com

halloween.com

Pauvre... Baby Yoda.

halloween.com

Autant choisir Mando! Le vendeur nous assure que l'armure est en pur Beskar.

halloween.com

Le re-sta

Cette année, les stars de tout acabit seront à nouveau sur le devant de la scène, de Kim Kardashian à Beyoncé, en passant par Hailey Bieber et les Beckham. Mais c'est la nouvelle recrue du cercle des milliardaires Taylor Swift qui aura son moment de gloire le 31, ainsi que son nouveau petit ami Travis Kelce. Vous pourrez choisir quelle «era» de la star vous allez émuler, bien entendu: costume de cheerleader, ou ronds de cuir à la Bad Blood? A vous de choisir.

«Shake It Off» Cheerleader Costume amazon

Pour les méga-flemmards, l'option «We Are Never Ever Getting Back Together» era justifiera votre présence en pyjama à la soirée.

Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pourrez toujours vous rabattre sur un masque. amazon

Voici en prime quelques costumes moches

Alors, quel sera votre choix cette année?

