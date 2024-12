30 choses à dire au ski et pendant le sexe

Parce qu'on est plein de compassion à l'approche des fêtes, on vous fait un tour de piste des punchlines qui peuvent s'appliquer au-dessus et en dessous de la ceinture de la combi, pour vous faire patienter jusqu'à l'ouverture des stations de ski.

Le mois de décembre est un sacré cochon. Il y a en effet beauuuuucoup trop de phrases que l'on peut dire pendant une activité quotidienne ET pendant le sexe. Que ce soit en installant le sapin, pendant le repas de Noël avec la mif, et surtout, pendant le ski, ce sport définitivement graveleux.

Shaka Ponk arrête la musique et c'est pour une bonne cause

Le groupe a donné son dernier concert à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Le Final F* Up tour sera le dernier pour Shaka Ponk, qui s'arrête par conviction écologique.

En général, quand un groupe se sépare, c'est parce que les égos sont blessés et que les membres ne se supportent plus. Mais, dans le cas de Shaka Ponk, la raison est bien plus noble: c’est par engagement envers la cause écologique que les six membres du groupe ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Shaka Ponk a donné son ultime concert le samedi 30 novembre, à Paris.