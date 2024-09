🔞 choses à dire en automne et pendant le sexe

On a visité le plus grand magasin de poupées sexuelles d'Europe

«Les Anneaux de Pouvoir» saison 2: notre avis sur le retour de Sauron

La série préquelle du «Seigneur des anneaux» est de retour sur Amazon Prime, deux ans après sa saison inaugurale. Que valent ces trois premiers épisodes?

L'adaptation télévisée du Seigneur des anneaux, malgré son budget titanesque, est typiquement le genre de licence si lourde à porter qu'elle ne pouvait que couler à pic, surtout lorsque s'ajoute à cela le poids de la trilogie de Peter Jackson. Ce qui n'a pas manqué au vu du résultat décevant de la première saison qui n'aura jamais eu l'aura de sa rivale Game of Thrones dans l'inconscient populaire. Cette adaptation non littérale des livres n'aura pas réussi à accaparer l'attention des fans et aura même été la cible d'attaques racistes sous prétexte que la série a mis en avant des elfes et des nains de couleurs.