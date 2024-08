Ils avaient l'air pourtant si heureux sur le tapis rouge. Image: AP

Le divorce des Bennifer: et maintenant, on fait quoi de tout ce fric?

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont enfin officialisé leur divorce. Désormais, il faut parler gros sous et certains détails surprenants ont été dévoilés.

Ce divorce, c'était pire qu'un accouchement. Finalement, après des mois à laisser leurs fans stagner dans une vase de «une source proche du couple a dit que», «une autre source proche du couple a dit que...» ça y est: Jennifer Lopez a enclenché la procédure de divorce contre Ben Affleck.

Maintenant que c'est officiel, parlons gros sous. Combien valent les Bennifer et à qui va aller tout cet argent?

D'abord, le Daily Mail qui cite les documents de la cour, précise que Jennifer Lopez renoncerait à la pension alimentaire et a demandé à la cour de ne pas donner de pension à Ben Affleck non plus.

Néanmoins, d'après le média The Blast, la chanteuse et actrice chercherait à acquérir la moitié des 150 millions de dollars que possède Ben Affleck. Radar Online ajoute que Jlo avait payé de nombreuses dépenses pendant leurs deux ans de mariage et que Ben Affleck avait profité d'un train de vie luxueux sans forcément mettre la main au porte-monnaie.

Combien pèsent les Bennifer?

Evidemment, la fortune du couple n'est pas imprimée noir sur blanc dans la feuille des avis officiels. Chaque média y va de son estimation. Le Daily Mail parle d'une valeur nette cumulée de 640 millions de dollars. Outlook Business se contente de 550 millions et selon Page Six, Jennifer Lopez pèserait à elle seule 400 millions de dollars. On se situe donc autour du demi-milliard, à quelques centaines de milliers de dollars près.

Mais surprise, d'après TMZ, le couple n'avait pas d'accord prénuptial, ce qui signifie que tous leurs revenus des deux dernières années seront considérés comme des biens communs lors du divorce. Ça veut dire qu'ils vont devoir trouver un accord sur toutes les petites économies qu'ils ont faites et les biens accumulés durant cette période.

L'un des principaux biens justement sur lequel le couple pourrait se chamailler est une maison à 65 millions de dollars située à Beverly Hills, en Californie, qu'ils ont achetée l'année dernière et qu'ils ont rénovée et mise en vente à 68 millions de dollars.

En plus de ce manoir monumental dans lequel Jlo aurait mis la plus grosse part, selon une source de Radar Online, le couple n'a pas chômé durant leurs deux années d'amour. Il se trouve que Ben Affleck est l'un des acteurs les mieux payés de 2023.

Il a tourné deux films: Air (qu'il a également réalisé) et Hypnotic. L'acteur a également fait une apparition dans The Flash (2023) et dans This Is Me.... Now aux côtés de Jennifer Lopez. Cerise sur le gâteau, il vient de terminer le tournage de The Accountant 2, un film d'action dans lequel il reprend le rôle de Christian Wolff du film de 2016. Au total, il aurait gagné 38 millions de dollars, estime Forbes.

Quant à Jennifer Lopez, elle a joué dans Shotgun Wedding (2022), The Mother (2023), This Is Me.... Now en 2024 qu'elle a elle-même financé à hauteur de 20 millions de dollars et Atlas en 2024. Elle devrait également apparaître dans deux films dont Ben Affleck est producteur: Unstoppable et Kiss of the Spider Woman.

L'actrice et chanteuse a également sa propre marque de cosmétiques, de parfums, de vêtements et a intégré le secteur des cocktails prêts-à-boire avec sa marque Delola Spritz lancée en avril. Il est trop tôt pour savoir combien ce business maladroit lui rapportera (Ben Affleck lutte contre l'alcoolisme depuis de nombreuses années). Mais il faut garder en tête que peu importe ce que promeut Jennifer Lopez, la star a 251 millions de followers sur Instagram, 65 millions sur Facebook et 17,5 millions sur TikTok. Il y aura forcément des clients dans cette piscine de fans.

