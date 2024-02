A-t-elle arrêté de fumer? Mis le holà sur la bouteille? Image: watson / dr

Le retour de Bridget Jones me réjouit et me terrorise

Après le succès du premier opus en 2001, une réussite moins éclatante trois ans plus tard et une daube en 2016, un quatrième film est en préparation, le tournage débute bientôt. Faut-il se réjouir? On pèse les pour et les contre.

La célèbre Anglaise est de retour! Après des rumeurs depuis des mois, c'est le Daily Mail qui le confirme, le tournage du quatrième film devrait démarrer au mois de mai à Londres. Il se murmure que l'actrice américaine Renee Zellweger, alias Bridget Jones, chercherait déjà un logement dans la capitale pour la durée du tournage.

«Elle est très enthousiaste à l’idée de faire revenir Bridget. Elle adore ce personnage» Des proches de Renee Zellweger

Après Le journal de Bridget Jones (2001), Bridget Jones: l'Âge de raison (2004) et Bridget Jones Baby (2016), ce quatrième opus devrait se baser sur le roman sorti en 2013 Bridget Jones: Folle de lui.

Le pitch? Bridget Jones a deux enfants, William, surnommé Billy, qui est en école primaire et Mabel, petite fille qui est en maternelle. Veuve depuis quelques années à la suite du décès de son mari Mark Darcy, elle tente de gérer les problèmes de la vie courante malgré ses travers qui sont toujours les mêmes que lorsqu'elle avait trente ans et était célibataire. Poussée par ses amis, elle perd du poids et s'inscrit sur des sites de rencontres. Petit à petit, elle reprend confiance en elle et commence une relation intime avec Roxster, un jeune homme de vingt-neuf ans. Son moral remonte alors au plus haut. Mais une telle relation est-elle durable?

Pourquoi on se réjouit pas

Selon le journal britannique, Colin Firth et Hugh Grant, les interprètes de Mark Darcy (le type avec un pull de Noël moche) et Daniel Cleaver devraient «reprendre leurs rôles d'une manière ou d'une autre». Il n'y a rien qui vous titille?

Mark Darcy, alias Monsieur joie de vivre. Image: dr

«Veuve depuis quelques années à la suite du décès de son mari Mark Darcy...»

Ce qui signifie, si les informations du média britannique sont correctes, que nous aurons sûrement droit à des scènes de flashback avec feu Mark Darcy, et ça, c'est foutrement chiant.

Deuxième possibilité, les scénaristes sont les mêmes que ceux de Matrix et réservent à Mark Darcy le même sort qu'à Trinity, qui revient en tant que Tiffany, femme au foyer avec deux enfants et une bonne grosse amnésie. Un twist qui fait généralement saigner des gencives les fans d'une saga. Et Daniel Cleaver? Oh, les scénaristes se sont déjà occupés de son cas: à la fin du troisième film, un article de journal annonçait qu'il avait été retrouvé vivant. Que c'est pratique.

Dans les autres non-réjouissances, citons aussi ce qui a fait de Bidget Jones une icône dans les années 2000: une trentenaire célibataire grassouillette qui picole trop, qui fume comme un pompier et qui cherche désespérément l'amour, tantôt dans les bras de son patron, tantôt dans ceux du fils des voisins (coucou, le pull de Noël moche). Jadis, la grossophobie était tolérée. Encouragée, même. Les personnages qui s'envoyaient des litres de piquette dans le gosier, la clope au bec, étaient considérés comme étant «plutôt cool», dans le style «déchéance mignonne».

via GIPHY «Can't liiiiiive without youuuuu!»

Aujourd'hui, lorsqu'on s'essaie à faire un film ou une série, on marche sur des œufs. Il faut que ce soit «2024-friendly»: bienveillant, alcool free, body positive, smoke free, et si un personnage prend de la drogue, avant la fin du show, il est passé par la case rehab et maintenant il/elle/iel va mieux.

Difficile d'imaginer un nouveau Bridget Jones débarrassé de tous les clichés qui constituent la colonne vertébrale du premier volet, car ce sont justement ces clichés qui ont permis à son (anti-)héroïne d'en être une. Qu'on aime ou non la société dans laquelle on vit désormais, indéniablement, elle a changé depuis le succès des années 2000, et les actuels films et les séries le reflètent.

A voir comment les scénaristes parviendront à rendre drôle ce quatrième film en prenant en compte les évolutions sociétales... ou pas.

via GIPHY Une scène comme celle-ci par exemple, on n'est pas certains d'en revoir une.

Enfin, n'hésitons pas à rappeler que dans 99% des cas, les resucées de films sont atroces. Le premier Bridget Jones était drôle, mais dès le deuxième déjà, on a commencé à hausser un sourcil. Ne parlons pas de cette daube de troisième film, sorti quinze ans après le premier. Alors un quatrième...?

Pourquoi on se réjouit quand même

Plus ou moins pour les mêmes raisons, en tout cas en partie. Parce que, malgré toutes les horreurs qu'on a pu lire/écrire dans les paragraphes précédents, on a envie de savoir comment cette trentenaire un peu à l'ouest s'en sort, des années plus tard, dans un rôle de veuve et mère de deux gamins. Souvenez-vous, choquée, elle découvrait être enceinte... de Mark Darcy. Avec qui elle se marie à la fin.

Aussi, on veut voir comment l'ancienne trentenaire fragile et romantique s'est adaptée (ou pas) à la société dans laquelle on vit, si elle a pris sa revanche sur celles et ceux qui se moquaient d'elle.

via GIPHY En même temps, elle tendait le bâton pour se faire battre...

A-t-elle arrêté de fumer? Mis le holà sur la bouteille? Perdu les kilos dont elle se plaignait (ou qu'on lui reprochait) d'avoir à l'époque?

Autrement dit, si la blonde ne peut répondre que par la négative aux questions précédentes: est-elle au fond du gouffre? Ou mieux: est-elle toujours elle-même, grassouillette, blonde, avec une bonne descente, une voix de fumeuse de Gitane, et fière de l'être?

Pas la peine de se ruer sur le livre Bridget Jones: Folle de lui pour tuer le suspense et savoir ce qu'il advient de la célèbre Anglaise: à ce stade, on ne sait pas si l'histoire sera entièrement fidèle au roman. Il n'y a plus qu'à attendre la sortie de ce quatrième opus. En croisant les doigts.