Maeva Ghennam s'en prend à M6: «Fermez bien votre gorge»
Maeva Ghennam en a gros! L’influenceuse qui doit sa notoriété à des émissions comme Les Marseillais diffusée sur W9 attaque son ancien employeur, le groupe M6, sur les réseaux sociaux. La raison? Un reportage de M6 Info qui évoquait la situation des influenceurs expatriés à Dubaï.
La Française de 28 ans, qui fait partie de ces nombreux expatriés aux Émirats arabes unis, a dénoncé sur Instagram un reportage la concernant. Maeva, qui est suivie par trois millions d’abonnés sur le réseau social, a vu ses vidéos être particulièrement reprises par les internautes après la riposte iranienne, notamment pour se moquer d'elle.
Dans les vlogs qui ont suivi la riposte, elle est apparue tantôt paniquée, tantôt en vantant les mérites de sa vie Dubaïote, et entre deux, Maeva Ghennam pratique son métier d'influenceuse en faisant du placement de produits. Ce comportement décousu lui a valu l'attention de M6, qui a dressé un portrait ironique de la jeune femme dans son reportage.
Quand on parle d'elle en mal, Maeva Ghennam ne l'apprécie guère. Celle-ci a réagi dans sa story Instagram à la vidéo qu’elle dit avoir vue «dans le journal de M6» sur les réseaux sociaux.
«Le journal de M6» sur les réseaux:
La guerre au Moyen-Orient pousse certains influenceurs expatriés à Dubaï à demander de l'aide à la France... C'est le cas de Maeva Ghennam, passeport en main... entre deux posts sponsorisés !— M6 Info (@m6info) March 2, 2026
🎙️ @thibaudlefloch pic.twitter.com/vJkXJpxCSl
Dans sa publication, l'influenceuse assure qu’elle ne cherche pas à surfer sur la situation géopolitique pour multiplier les publications rémunérées avec des marques.
«Ça va finir comme les dossiers Epstein»
Après s'être justifiée de son comportement, l'influenceuse d'origine franco-algérienne s'en est prise à son ancien employeur, le menaçant de représailles. L’ancienne candidate des Marseillais assure que sa collaboration avec W9 s’est «arrêtée proprement», mais que la chaîne aurait choisi volontairement d'entacher son image «pour faire le buzz». En conséquence, Maeva Ghennam se dit prête à faire «une vidéo YouTube» où elle «balance tout», avec des vérités qui pourraient nuire au groupe M6.
L'ancienne Marseillaise a conclu ses attaques contre M6 à travers plusieurs stories publiées sur fond noir. Dans ces messages, l’influenceuse se montre à la fois indignée et amusée de constater qu’elle est devenue, selon ses propres mots, «un sujet rentable».
Elle revendique même les retombées médiatiques de cette exposition: «Plus on parle de moi, plus je gagne. Plus on me critique, plus je suis visible», déclare-t-elle avec assurance, avant d’ajouter: «Merci pour la Rolls, Merci pour les [sacs] Birkin. Merci pour les villas.»
Ce nouvel épisode de tensions avec M6 pourrait d’ailleurs lui être bénéfique. Comme pour souligner que l’opportunité commerciale n’est jamais loin, la série de stories dans laquelle elle critique la chaîne est précédée d’une promotion pour un produit minceur présenté comme miracle et «100 % naturel».