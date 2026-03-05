Image: watson

Maeva Ghennam s'en prend à M6: «Fermez bien votre gorge»

Maeva Ghennam sort les griffes contre M6. Vexée par un reportage moquant sa vie à Dubai, l'ex-star des Marseillais menace son ancien employeur de «tout balancer» dans une vidéo YouTube.

Maeva Ghennam en a gros! L’influenceuse qui doit sa notoriété à des émissions comme Les Marseillais diffusée sur W9 attaque son ancien employeur, le groupe M6, sur les réseaux sociaux. La raison? Un reportage de M6 Info qui évoquait la situation des influenceurs expatriés à Dubaï.

La Française de 28 ans, qui fait partie de ces nombreux expatriés aux Émirats arabes unis, a dénoncé sur Instagram un reportage la concernant. Maeva, qui est suivie par trois millions d’abonnés sur le réseau social, a vu ses vidéos être particulièrement reprises par les internautes après la riposte iranienne, notamment pour se moquer d'elle.

Dans les vlogs qui ont suivi la riposte, elle est apparue tantôt paniquée, tantôt en vantant les mérites de sa vie Dubaïote, et entre deux, Maeva Ghennam pratique son métier d'influenceuse en faisant du placement de produits. Ce comportement décousu lui a valu l'attention de M6, qui a dressé un portrait ironique de la jeune femme dans son reportage.

Quand on parle d'elle en mal, Maeva Ghennam ne l'apprécie guère. Celle-ci a réagi dans sa story Instagram à la vidéo qu’elle dit avoir vue «dans le journal de M6» sur les réseaux sociaux.

«Entre deux vidéos sur la situation à Dubaï, petit post sponsorisé avec code promo. Eh oui, même en temps de guerre, les affaires restent les affaires» La voix-off dans le reportage de M6

Dans sa publication, l'influenceuse assure qu’elle ne cherche pas à surfer sur la situation géopolitique pour multiplier les publications rémunérées avec des marques.

«Comme si j’avais attendu ce moment-là pour faire du buzz et des placements de produits, ceux qui me suivent tous les jours, surtout sur Snapchat, vous pouvez leur confirmer que je fais un placement de produit tous les jours depuis des années!»

«C’est pas parce qu’il s’est passé ce qu’il s’est passé que je vais arrêter de travailler» Maeva Ghennam

«Ça va finir comme les dossiers Epstein»

Après s'être justifiée de son comportement, l'influenceuse d'origine franco-algérienne s'en est prise à son ancien employeur, le menaçant de représailles. L’ancienne candidate des Marseillais assure que sa collaboration avec W9 s’est «arrêtée proprement», mais que la chaîne aurait choisi volontairement d'entacher son image «pour faire le buzz». En conséquence, Maeva Ghennam se dit prête à faire «une vidéo YouTube» où elle «balance tout», avec des vérités qui pourraient nuire au groupe M6.

«Donc M6, si vous ne voulez pas que j’ouvre ma gorge et que je balance des choses très très graves sur vous avec preuves, restez à votre place. Et je reste à la mienne. C’est mieux pour vous. Moi je vous dis la vérité, je n’ai rien à perdre. J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai pris parti pour la bonne cause. Je ne regrette pas. J’ai arrêté de travailler avec vous par rapport à ça, donc si vous ne voulez pas que je fasse une vidéo YouTube et que je balance tout, que j’ouvre ma gorge sur la production, tout ce qu’il se passe, que tout ce que j’ai caché jusqu’à présent, vous êtes éteint. Ça va finir comme les dossiers Epstein, d’accord? Le jour où je l’ouvre, vous êtes éteints.» Maeva Ghennam

L'ancienne Marseillaise a conclu ses attaques contre M6 à travers plusieurs stories publiées sur fond noir. Dans ces messages, l’influenceuse se montre à la fois indignée et amusée de constater qu’elle est devenue, selon ses propres mots, «un sujet rentable».

Elle revendique même les retombées médiatiques de cette exposition: «Plus on parle de moi, plus je gagne. Plus on me critique, plus je suis visible», déclare-t-elle avec assurance, avant d’ajouter: «Merci pour la Rolls, Merci pour les [sacs] Birkin. Merci pour les villas.»

Ce nouvel épisode de tensions avec M6 pourrait d’ailleurs lui être bénéfique. Comme pour souligner que l’opportunité commerciale n’est jamais loin, la série de stories dans laquelle elle critique la chaîne est précédée d’une promotion pour un produit minceur présenté comme miracle et «100 % naturel».