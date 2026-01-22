La Toile a trouvé son nouveau casse-tête viral

Ce dilemme d’aménagement pour micro-studio divise les internautes plus intensément qu'un débat thé froid pêche/thé froid citron.

Plus de «Divertissement»

Chaque jour, le fin fond des Internets imagine de nouvelles façons de se prendre la tête sur des choses étranges et insignifiantes. Il fut un temps où tout le monde s'arrachait les cheveux pour savoir de quelle couleur était une simple robe.

Ensuite, ce fut au tour d'une robe de mariée et d'une illusion d'optique de passer au gril digital.

Fichues robes👇 Cette image va vous faire flipper

Cette semaine, la Toile (ou du moins Reddit et Instagram) a trouvé sa nouvelle marotte, digne du magazine Sloft. Si vous ne connaissez pas ce canard, que faites-vous de votre vie! Sachez qu'il est spécialisé dans l'aménagement d'espaces urbains minuscules avec beaucoup de style. Vous saurez tout sur comment aménager votre 20m2 en véritable palais pour Marsupilamis.

Le nouveau dilemme en question, le voici: Comment faut-il meubler cette chambre de façon la plus optimale, logique et confortable?

Option 1 Le lit en face de la porte, et un petit coin bureau planqué devant la fenêtre. reddit

Option 2 Le lit encastré dans le coin, en mode cabane devant la fenêtre, et le bureau qui fait face au mur, à l'opposé de la porte d'entrée. reddit

A titre personnel, ce n'est pas l'agencement qui m'a frappée, mais cette affreuse lampe qui ressemble à un PQ géant, et le fait que la porte ne pourra jamais être complètement ouverte.

Mais les internautes, au contraire, ont commencé à argumenter sur la façon de meubler cette chambre d'étudiant comme si leur vie en dépendait. Comme s'ils allaient emménager demain. Comme s'ils allaient acheter dans la foulée une vraie boîte Polly Pocket pour la meubler, et qu'il fallait faire un plan, ou comme s'ils avaient de vrais enjeux immobiliers, comme rendre leur villa avec piscine dans «Second Life» aussi crédible que possible.

Comme cet article est publié tôt le matin, et que vous avez certainement les yeux aussi collés que moi au moment où je l'écris (il est 21h08), je vais me contenter de vous lister tous les arguments passionnants dignes de Glenn Murcutt que j'ai recueillis sur la Toile pour décider quel agencement (layout) est le plus logique. Ensuite, il va falloir décoller une autre paupière pour voter. Vous pouvez le faire!

Le layout 1: «Le layout 1 est la SEULE option. Le numéro 2 n'a pas de place pour un quelconque rangement de chevet, oblige l'occupant à grimper sur le lit pour ouvrir et fermer les fenêtres/rideaux, crée un point de pincement entre le cadre du lit et le placard (parfait pour se cogner les tibias!), et enfin, offre une vue directe sur votre écran d'ordinateur depuis la porte (très dangereux).» reddit

Numéro 1: «La lumière naturelle au poste de travail est également importante pour la régulation émotionnelle.» reddit

En réponse: numéro 2. «J'ai des rideaux épais dans mon bureau car les variations de la lumière du jour au cours de la journée me provoquent une étrange anxiété.» reddit

Numéro 2: «L'accès à l'armoire est plus libre avec cette option.» reddit

Agencement 1: «Mais en réalité, le lit est beaucoup trop grand pour un si petit espace.» reddit

Réponse inutile: «Dis-moi que tu n'as jamais vécu à New York sans me dire que tu n'as jamais vécu à New York.» reddit

Numéro 1: «Amusez-vous bien à disposer les draps sur le lit avec l'agencement numéro 2.» reddit

Numéro 2: «La configuration 2 présente le moins d'espace de transition et le plus grand espace à usage partagé. Il dissimule également le lit lorsque la porte ouverte. Tout est une question de compromis. Dans un petit espace, j'opterais pour une surface aussi ouverte que possible.» reddit

Numéro 1: «Je déteste l'idée de me mettre au lit en commençant par les pieds.» reddit

Numéro 2: «Avec cet agencement, on peut encore mettre un écran plat sur le mur en face du lit. » reddit

Numéro 1: «Sans aucun doute. Ne regardez jamais par la fenêtre lorsque vous dormez. Le lit devrait être orienté vers la porte d'entrée, selon moi (si vous adhérez aux principes du feng shui).» reddit

Un GenZ perdu sur Reddit: «Les deux sont vraiment gênants.» reddit

Numéro 2: «Cette option paraît plus spacieuse.» reddit

Numéro 1: «Sans hésiter, la configuration 1! L'espace de travail est bien ensoleillé. Le lit est un peu exigu dans la configuration 2.» reddit

Numéro 1: «Mais qui veut se réveiller et voir son bureau? » reddit

Numéro 2: «Mais qui veut se réveiller et voir son armoire? »

Numéro 2: «Cette option est plus cosy, notre lit est entouré de murs.» reddit

Numéro 1: «Sortir du lit avec l'option 2 est un enfer.» reddit

Numéro 2: «100 %. Il est préférable que le lit ne gêne pas.» reddit

Option 1: «Je pense que c'est un piège à raigebait. Je suis un peu agacé que l'option 2 soit proposée.» reddit

Numéro 2: «Je sais que le lit est exigu dans la version 2, mais si vous me laissez le choix, je ne placerais jamais mon lit face à la porte comme dans la version 1. C'est ma chambre, je veux un coin lit confortable et protégé.» reddit

Option 1: «Imaginez la triste vie que mènerait le personnage n°2. Vivre dans une grotte sans table de chevet.» reddit

Votons!

Alors, quel agencement est le meilleur, selon vous? Le numéro 1, car je suis quelqu'un de logique, qui a du goût et qui ne veut pas voir un bureau à son réveil. Le numéro 2, car je suis quelqu'un de bien plus logique, je préfère dormir dans un petit cocon, et avoir facilement accès à mon armoire. J'ai les yeux encore collés. Voter Au total, 22 personnes ont participé à ce sondage.

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest