Floride

26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami

Chez watson, fuschia oblige, certains journalistes cultivent une fascination assumée pour le bling sale et dégoulinant qui pique les yeux. Après la version dubaïote, voici des voitures frappadingues aperçues au détour d'une rue de Miami.
Marine Brunner
Il y a quelques mois, Marie-Adèle Copin, la plus célèbre expatriée suisse romande de Dubaï, partageait avec vous les clichés des voitures les plus extraordinaires et excentriques ayant croisé sa trajectoire sur une autoroute à huit voies de ce bastion du luxe, du fric et du too much.

Bien inspiré par sa démarche, nous en avons fait de même à Miami, alias «Vice City», qui ne manque pas d'engins mobiles qui n'ont plus grand-chose d'une voiture au sens strict du terme.

Mais sans plus attendre, bienvenue dans le monde des voitures de Barbie et des Lambo affublées de lanternes!

La star incontestée: le Cybertruck

Les Européens ne manquent jamais de tiquer quand ils aperçoivent pour la première fois le célèbre cybertruck d'Elon Musk - interdit en Suisse et, plus largement, dans l'Union européenne. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire cet engin: imposant, bizarre, carré, déstabilisant. Pour ne pas dire carrément terrifiant.

Commentaire
Toutefois, on croise un si grand nombre de cette voiture électrique - dont le prix démarre autour de 70 000 dollars - dans «Magic City» qu'on finit presque par si faire. Même par le trouver plutôt esthétique. Si si, juré craché.

Image
image: watson

Vous ne le trouvez pas assez imposant comme ça? Il existe également en version noire...

Image
image: watson

... Ou en rose! <3

Image
image: watson

Ah, vous aimez le rose? Alors, ce qui suit va vous régaler.

La Tesla version fuschia.

Image
image: watson

Pas fan d'Elon Musk? Vous préférez alors peut-être cette Mercedes.

Image
image: watson

Ou une version moins sport.

Image
image: watson

Promis, pour le coup, c'était pas fait exprès.

Image
image: watson

Mais vous trouverez aussi d'autres couleurs tout aussi extravagantes...

De l'orange au vert fluo, en passant par le jaune...

Image
image: watson
Image
image: watson
Image
image: watson

En passant par ce violet, qui a le mérite d'être original...

Image
image: watson

Presque autant que ce modèle...

Image

Ou que ce bleu-vert qui ne veut rien dire.

Image
image: watson

Vous approuverez peut-être ce bleu plus assumé.

Image
image: watson

Vous préférez ce qui brille, peut-être?

Attention les yeux!

Image
image: watson

Epiléptiques, s'abstenir.

Image
image: watson

Ça ne se voit pas très bien sur l'image mais en fait, cette bagnole est dorée.

Image
image: watson

On ne sait pas si c'est plus mignon, bizarre ou génial. Sans doute les trois à la fois.

Image
image: watson

Enfin, quelques modèles glanés ici et là... qu'on ne trouverait définitivement pas en Suisse

Afficher sa couleur politique, définition.

Une voiture photographiée en 2024, à quelques jours de l'élection présidentielle de novembre.
Une voiture photographiée en 2024, à quelques jours de l'élection présidentielle de novembre.image: watson

Dis-moi que tu es un patriote sans me dire que tu es un patriote.

Image

Techniquement, ce truc n'est pas une voiture, mais une moto à trois roues qui fait le bonheur des touristes de Miami Beach.

Image

Probablement un des modèles les plus «sobres» que nous ayons croisé.

Image

Bateman, sors de cette voiture!

Image

Vous préférez le vintage?

Image

Qui n'aurait pas envie de s'embarquer dans un roadtrip avec ce modèle?

Image

Super accessoire pour attirer l'attention des passants! Même si on est pas tout à fait sûr que c'était fait exprès.

Processed with VSCO with a6 preset

