Le bikini le plus sexy du cinéma a été vendu à prix d'or

Basée sur des croquis du créateur de costumes Nilo Rodis-Jamero, la tenue a été créée par le joaillier et sculpteur Richard Miller à l'aide de résine et d'uréthane, explique le média ctvnews. Miller avait donné quelques infos sur les coulisses du tournage, expliquant que «...l'apparence étriquée du costume avait pour but d'illustrer la façon dont le personnage de Fisher avait évolué au cours de la trilogie originale».

«Je me sentais quasiment nue (...) Ce n'était pas mon choix. Quand (le réalisateur George Lucas) m'a montré la tenue, j'ai pensé qu'il plaisantait et cela m'a rendue très nerveuse»

Le bikini le plus emblématique de l'Univers de Star Wars a été vendu une petite fortune, selon de nombreuses sources. Il faut dire que le deux-pièces doré à l'armature rigide et ses voilettes ont été portés par la mythique Carrie Fisher, qui incarnait l'intrépide Princesse Leia Organa, membre de l'Alliance Rebelle.

Toutes les stars étaient à cette soirée avant les JO

Les Jeux de Paris n'ont pas encore commencé et déjà, un parterre de stars s'est rassemblé à la fondation Louis Vuitton pour une soirée organisée par le partenaire premium des JO, LVMH.

Veille de la cérémonie des Jeux olympiques oblige, c'est l'effervescence dans la capitale française. Et pour cause, de nombreuses stars ont fait le déplacement à la soirée «Prélude» comme elle se nomme. Charlize Theron, Serena Williams, Rosalía, Omar Sy, LeBron James, Novak Djokovic, Zendaya, Snoop Dogg, Steven Spielberg pour n'en citer que quelques-uns, ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que cette petite sauterie a été organisée par LVMH, partenaire premium des JO, en collaboration avec Brian Roberts, président-directeur général de Comcast NBCUniversal et Anna Wintour, rédactrice en cheffe de Vogue. En gros, des gens qui pèsent dans le milieu du luxe et des médias et qui font de ces JO un événement glamour.