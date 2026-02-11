Léa: «J’envoie tout mon amour et toute ma force aux victimes et aux familles». image: getty

La Romande de la Star Ac' sort du silence sur le drame de Crans-Montana

Alors qu’elle était coupée du monde à la Star Academy, Léa a-t-elle été informée du terrible incendie de Crans-Montana? Fraîchement sortie du château, la finaliste romande révèle enfin ce que la production lui a dit en coulisses sur cette tragédie.

Léa, la Romande de la Star Academy qui s'est inclinée en finale face à Ambre, a-t-elle été informée par la production des terribles événements qui se sont déroulés à Crans-Montana durant la nuit du Nouvel An, qui ont fait 41 morts?

C'est ce que de nombreux fans se demandaient, alors que l'aventure musicale battait encore son plein. C'est ce qu'on vous expliquait le 20 janvier, alors que la Suissesse devait se rendre à Bienne pour saluer rapidement ses fans, avant de retourner à Paris. «J'espère qu'elle ne sera pas trop choquée», ont notamment écrit les internautes sur le compte officiel de la Star Academy.

Or, on a la réponse. TV Mag s'est en effet entretenu ce mardi avec l'ex-finaliste, lui demandant:

«Votre pays a été touché par un terrible incendie à Crans-Montana le 31 décembre dernier, comment vivez-vous ce drame?» TV Mag

Léa a expliqué être «énormément touchée par le sujet». Elle a révélé que la production l'a en effet tenue au courant:

«Au château, on ne nous tient pas forcément au courant de ce qu’il se passe en dehors, mais là, ils m’ont informée, au cas où je connaissais quelqu’un qui avait été touché. C’est mon pays, donc quand il se passe quelque chose comme ça, ça me touche beaucoup.»

Léa

Et d'ajouter: «J’envoie tout mon amour et toute ma force aux victimes et aux familles». La Romande a souhaité, avec sa prestation finale sur scène, amener un peu de joie aux autres: «Je me donne à fond et j’essaie d’amener un peu de joie de vivre. Quand il y a des drames comme ça, si je peux porter mon pays, je le fais avec fierté.»

Léa à Quotidien

Léa et Ambre ont été invitées ce lundi soir sur le plateau de l'émission française Quotidien. La Suissesse a révélé ce qu'elle avait fait sitôt le concours terminé: beaucoup d'interviews, puis, beaucoup plus tard, une reprise en main de son téléphone. «Je suis encore à l'hôtel, je ne suis pas encore rentrée chez moi», avait-elle expliqué à Yann Barthès. C'est donc ce mercredi que la Romande rentre à domicile.

