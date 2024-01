Qu'ont en commun le prince Harry, les chats orange, Ron Weasley et Lindsay Lohan? Image: watson

Journée mondiale des roux: 7 faits insolites sur ces êtres flamboyants

Différentes croyances entourent les roux depuis des siècles: voici sept faits étranges sur ces êtres à la chevelure de feu (qui ont bel et bien une âme, quoi qu'en disent les gens méchants sur internet).

Ce vendredi 12 janvier, comme chaque 12 janvier d'ailleurs, c'est la journée mondiale des roux. Enfin, c'est le «kiss a ginger day», en français, «la journée où on embrasse un roux», mais pas besoin d'en arriver à cette extrémité pour rendre hommage à ces gens aux reflets de feu (ou d'orange pour certains).

Voici donc sept faits insolites sur les roux (la quatre va vous étonner).

Kick a ginger day

À l'origine, il y a d'abord eu le «kick a ginger day», soit «la journée où on tape un roux». On doit cette idée à Cartman, dans South Park, qui parodie une vraie vidéo d'un jeune rouquin qui crie «oui, les roux ont une âme!». Puis, des internautes pas très gentils se sont emparés du phénomène et ont choisi le 20 novembre comme date: dans de nombreuses écoles à travers le monde, les roux ont été harcelés voire tabassés ce jour-là.

En réaction à cette journée, un Canadien, un certain Derek Forgie, a créé à la fin des années 2000 sur Facebook le «kiss a ginger day». Là encore, internet aidant, l'idée a fait boule de neige, et désormais, on célèbre les rouquins le 12 janvier. Bisous à vous, les roux.

Derek Forgie n'aime pas qu'on maltraite les roux. dr

Des préjugés, souvent négatifs ...

Au fil du temps, les roux ont été adulés, mais aussi craints, voire exclus ou persécutés. Pendant des siècles, ils ont été associés à la sorcellerie, à la fourberie, au satanisme, à une mauvaise odeur, à la trahison... On a d'ailleurs longtemps dépeint Judas avec des roux. Et la couleur de leurs cheveux a aussi été liée, ni plus ni moins, aux flammes de l'Enfer.

Aujourd'hui encore, au cinéma, les rousses sont souvent sulfureuses ou rebelles, et les roux gaffeurs, voire un peu idiots (on fait un coucou à Ron Weasley dans Harry Potter).

via GIPHY Bah oui.

... parfois positifs

Mais dans certaines régions du monde, la rousseur a au contraire également été le signe que l'on descend d'une grande lignée! C'est le cas notamment chez les Polynésiens, où ces traits ont longtemps été assimilés à une marque de domination. Quiconque avait des cheveux roux avait forcément des ancêtres respectables.

Par ailleurs, durant la période de la Renaissance, de nombreux peintres italiens utilisaient régulièrement des femmes aux cheveux roux ou blond vénitien comme modèles. Des couleurs que Botticelli, par exemple, associait à la beauté. Pour obtenir un blond vénitien, les méthodes du 15e siècle laissent à désirer: les femmes devaient se décolorer les cheveux avec de l'urine de chat, de cheval ou d'humain, puis se les colorer avec des poudres à base de safran, de jus de rhubarbe et de citron, avant de les exposer au soleil pour booster la réaction chimique. Bon appétit.

Vous ne verrez plus cette œuvre de la même manière. dr

Ils sont moins d' 1% , mais...

La couleur rousse est rare, elle toucherait moins d'1% de la population mondiale. Mais la répartition est parfaitement inégale: ils sont 4% en Europe, par exemple. En Écosse, pays dans lequel on croise le plus de roux, ils sont 13%, auxquels on peut ajouter 40% de «non-roux» porteur du gène. On trouve à la deuxième place l'Irlande, avec 10%. Et une région russe compte aussi un nombre conséquent de rouquins.

Dans le reste du monde, on trouve aussi des roux, principalement dans les pays où les Européens et plus spécifiquement les populations celtiques ont émigré, comme aux États-Unis, en Australie ou sur le pourtour méditerranéen. Mais certaines régions du monde comptent elles aussi des personnes rousses. Les Néandertaliens auraient également été roux sans pour autant que le gène de la rousseur, retrouvé sur certains fossiles, ne corresponde à la mutation génétique de rousseur de l'humain moderne.

Étrange. dr

Ils perçoivent la douleur différemment

Selon différentes études et observations médicales, les roux ne ressentiraient pas la douleur de la même manière que les bruns ou les blonds, en raison d'une mutation sur le gène MC1r, le «gène des roux». Dysfonctionnel chez eux, le gène induit la couleur des cheveux, de la peau et des poils, mais pas que: il «bloque» aussi, pour simplifier l'explication scientifique, en partie la transmission de la douleur, ce qui les rend plus tolérants, par conséquent, à la douleur.

On peut noter encore que les femmes rousses sont proportionnellement plus nombreuses à souffrir d'endométriose, et que les roux, de manière générale, ont une sensibilité différente face à certains anesthésiants comparé au reste de la population. Mais on leur prête aussi d'autres bizarreries médicales: les roux saigneraient plus que la moyenne, ce qui n'a (pour l'heure?) pas pu être démontré. On dit aussi qu'ils se font moins dévorer par les moustiques, mais là encore, il n'y a pas (encore?) de preuves scientifiques.

via GIPHY Même pas mal.

Ils ont moins de cheveux , mais...

On aime prêter aux roux, et surtout aux rousses, une crinière abondante. Mais il n'en est rien, au contraire: en moyenne, ils ne possèdent que 90 000 cheveux, contre environ 100 000 pour les noirauds ou les bruns, et même 120 000 chez les blonds.

En revanche, les cheveux des roux sont plus épais, ce qui explique peut-être la légende de leurs abondantes cascades rousses. Des cheveux roux qui le restent d'ailleurs plus longtemps, avant de blanchir, que chez le reste de la population.

Sorry, not-so-hairy Harry. Keystone

Il existe des lieux «dédiés» aux roux

Citons le Redhead Days Festival, à Tilbourg aux Pays-Bas. Lors de la dernière édition, en août dernier, ils étaient 5000 rouquins à y participer. Les «non-roux naturels» ont le droit de s'y rendre, mais ne peuvent pas participer à la séance photo, même les personnes qui se sont teintes en rousse. Le festival existe depuis 2005, mais le peintre amateur Bart Rouwenhorst, à l'origine du projet, n'avait pas pour ambition de lancer un tel événement. Dans le journal local, il poste une annonce pour trouver quinze rousses à peindre. Elles ont été plus de 150 à le contacter. N'ayant envie d'en refuser aucune, il organise un rassemblement... Et c'est ainsi que naquit le festival. D'autres festivals similaires existent, notamment en Bretagne.

Dans un autre registre, et pour se faire un bon coup de pub, la chaîne de cinéma Showcase Cinemas UK, au Royaume-Uni, ont offert l'entrée gratuite aux personnes rousses. Une offre valable les 18 et 19 juillet 2022, soit durant des journées particulièrement caniculaires, avec un message qui a fait mouche:

«Les personnes rousses sont souvent plus vulnérables aux rayons du soleil. Nous les protégeons à l’intérieur de nos salles de cinéma entièrement climatisées pour regarder les derniers blockbusters gratuitement.»

Bonus : les chats roux sont polygames et campagnards

Peut-on parler de polygamie chez nos amis les chats? Disons que oui. Tout d'abord, rappelons que les chats roux sont, la plupart du temps, des mâles (encore une histoire de gènes). Et ils sont davantage nombreux dans les milieux ruraux que dans les villes.

C'est ce qu'ont relevé des chercheurs après avoir échantillonné trente populations de chats entre 1982 et 1992, et découverts que les matous orange étaient plus enclins que leurs congénères tigrés, tachetés ou que sais-je à avoir plusieurs partenaires. Et comme ils vivent davantage en liberté à la campagne qu'en ville, ils ont donc tout le loisir de se reproduire, encore et encore, jusqu'à ce qu'une armée de chats roux ne finisse par prendre le contrôle de l'univers.

via GIPHY On dit aussi que les chats roux sont possédés. Même si ça n'est pas prouvé scientifiquement, selon mon expérience, c'est vrai.

Et sans transition:

Vidéo: watson