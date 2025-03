Mayhem, le nouvel album de Lady Gaga, est disponible depuis ce vendredi 7 mars.

Lady Gaga a su se relever avec grâce

Malgré un passage à vide, Lady Gaga a prouvé qu'elle ne comptait pas renoncer à son trône de queen des charts, en revenant en grâce avec un album aux sonorités électros agressives et parfois vintage. Notre top 5 des titres de l'opus.

On le pressentait à travers son single Abracadabra: le nouvel album de Lady Gaga serait placé sous le signe ultra-dominant de l'électro. Et ça n'a pas manqué; sorti ce vendredi 7 mars, Mayhem a déjà mis d'accord les fans et la critique: l'artiste de 38 ans a réussi un come-back en fanfare. Celui-ci n'était cependant pas gagné, après divers projets qui ont pris l'eau malgré d'immenses investissements - et des attentes idoines.

On pense par exemple à Joker: folie à deux, que l'on voyait déjà prendre la même trajectoire que A Star is Born, et de son single attenant Shallow. Malheureusement, le métrage s'est soldé sur un échec retentissant, avec une perte de 150 à 200 millions de dollars pour Warner Bros. De quoi voir s'évanouir toute chance de s'illustrer aux Oscars. Pire: en janvier 2025, le film est nominé aux très redoutés Razzie Awards (ceux-ci récompensent les pires performances cinématographiques), et la chanteuse est nominée - mais heureusement pas récompensée - dans la catégorie pire actrice.

Pour achever un tableau peut reluisant, son album jazz conceptuel Harlequin, sorti le 27 septembre 2024, sera loin de faire des émules au-delà de son cercle de fans fidèles. Une série noire, si l'on compte que son sixième album Chromatica, sorti en mai 2020, et aux sonorités très festives, avait largement payé le prix du confinement.

Si le tournant cinématographique de Lady Gaga a viré au cauchemar, c'est tout de même grâce à la musique qu'elle a su renouer avec le succès attendu. Les singles figurant sur Mayhem, de Die With a Smile avec Bruno Mars, sorti en août 2024, au déroutant Disease, débarqué en octobre 2024, ont su enthousiasmer les foules. Mais c'est surtout le très agité Abracadabra qui nous a donné l'espoir d'un nouvel opus délectable.

Pour rappel, c'est en partant de Paris, après sa prestation acclamée aux Jeux olympiques, que Lady Gaga avait diffusé à plein tube un extrait du titre. Sa base sonore, qui n'a rien à envier à la dopamine procurée par un Skrillex, s'est accompagnée d'un visuel ultra-léché, révélé en grande pompe aux Grammys. On renoue rapidement avec les rythmes addictifs d'un Alejandro, tandis que tenues extravagantes et chorégraphies un brin «spooky» sont à la hauteur de l'univers de l'artiste.

Il faut dire que, pour un esprit créatif éclectique comme celui Lady gaga, l'époque n'est pas tendre. Le public attend de pied ferme une désinence infinie de son ADN musical, et ce qui s'écarte un peu du droit chemin peut vite semer la confusion - et impacter les ventes. La faute à l'ultra-formatage sous-tendu par les réseaux sociaux et par une industrie du streaming saturée.

Mayhem est donc une véritable réussite, car l'artiste arrive à convier des éléments inédits, tout en acceptant de recoucher les bases qui ont fait le lit de son succès: un univers sombre et arty, de gros synthés qui tachent, des chœurs prenants, suivis d'envolées vocales plus sibyllines. A ce titre, Mayhem oscille entre des synthé vintage, clin d'œil à l'époque disco ou à la house des années 80, et des titres un brin plus pop rock et posés.

On vous fait notre top 5 des meilleurs sons de l'album (plus un bonus):

Abracadabra

Ce titre ultra-rythmé résume parfaitement l'ADN du projet Mayhem.

Vanish Into You

Notre deuxième coup de coeur: un titre plus musical, qui renoue avec une version old school de Lady Gaga: Vanish Into You.

Disease

On adore la vibe électro métallique et carrément déjantée de Disease. Le clip nous avait déjà conquis:

Blade Of Grass

On ne demandait que des titres plus mélodiques qui nous rappellent à quel point l'artiste peut jouer de sa tessiture graveleuse pour convier plus d'introspection.

Shadow Of A Man

Back to the 80' - ça va passer en boucle dans la voiture.

Bonus : Garden of Eden

Un melting-pot de sensations et d'émotions qui nous emmènent tout droit dans un paradis perdu.