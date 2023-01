Il humanise des personnages fictifs et c'est génial (ou flippant)

Et si vos personnages préférés de dessins animés et films étaient humains? Un artiste s'est posé la question et voici ce que ça donne.

C'est sur son compte Instagram qu'Hidreley Diao publie ses œuvres. En effet, cet artiste s'est donné pour mission d'humaniser les personnages fictifs les plus célèbres. De Carl Fredricksen, protagoniste du film animé Là-haut à Chucky, la poupée meurtrière, voici un best of de ses meilleures réalisations.

Carl Fredricksen du film Là-haut

Chucky la poupée de la série de films Chucky

Dash Parr du film animé Les Indestructibles

Joe Gardner de Soul

Meg Griffin de Family Guy

Charles Montgomery Burns (Mr. Burns) des Simpson

Peter Pan du film du même nom, Peter Pan

La Fée Clochette de Peter Pan

Musclor de la franchise Les Maîtres de l'Univers

Milhouse van Houten des Simpson

Beavis et Butt-Head, de la série du même nom

Le Prince Eric de La Petite Sirène

Eric Cartman de South Park

Moe Szyslak des Simpson

Apu Nahasapeemapetilon des Simpson

Annabelle, du film du même nom

Doug de la série du même nom

Le personnage Shrek de la saga du même nom, Shrek

La princesse Fiona de la saga Shrek

Monsieur Patate de Toy Story

Tintin, de la série animée Les Aventures de Tintin

Ned Flanders des Simpson

Lois Griffin de Family Guy

Fred Feuerstein de la série de dessins animés Les Pierrafeu

