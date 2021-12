Si vous avez liké ces 20 photos sur Insta, vous êtes des moutons

Devinez quels sont les 5 sujets dont les Suisses ont le plus parlé en 2021

Et en tête... d'oeuf

La famille de Cristiano Ronaldo va s'agrandir (et c'est un doublé)

Blonde et sanglée, oui, c'est bien Billie Eilish et elle a retourné internet

La photo sportive la plus likée d'Instagram appartient à Messi

Chaque année, Instagram établit le classement des posts les plus likés dans le monde. Au programme, Billie Eilish, Billie Eilish, Billie Eilish, Messi, Messi, Messi, Ariana Grande, Ariana Grande, Ariana Grande et une sirène.

Pêle-mêle, on retrouve un paquet de spaghetti, l'album de McFly et Carlito, et une bonne quantité de coffrets Scorpio, «la fragrance des mâles».

Apparemment, le coffret Scorpio, c'est quelque chose qui casse internet. J'ai demandé à Google, et voici la première suggestion qui est apparue: