Chiara Ferragni est de retour

La célèbre influenceuse italienne a été acquittée mercredi 14 janvier dans un procès pour fraude aggravée. Dans la foulée, elle a annoncé être la nouvelle égérie de la marque Guess, signant ainsi son come-back dans la mode après deux ans de péripéties judiciaires.

«Aujourd'hui, je ne fête pas une victoire. Je clos un chapitre.» C'est sur ces mots que Chiara Ferragni, l'une des influenceuses les plus célèbres au monde, conclut une déclaration officielle postée sur Instagram mi-janvier. Depuis septembre 2025, elle était jugée aux côtés de deux associés pour fraude aggravée. Le parquet de Milan l'a acquittée le 14 janvier.

«Je suis heureuse, c'est un cauchemar de deux ans qui prend fin. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue pendant cette période» Chiara Ferragni, le 14 janvier 2026. AFP

Plainte retirée

On vous rappelle les faits. Nous sommes fin 2022. Chiara Ferragni fait la promotion d'un Pandoro, une brioche principalement vendue durant la période de Noël. Elle assure qu'une partie des recettes sera reversée à un hôpital au profit d'enfants souffrant du cancer des os. Problème? Une donation de 50 000 euros a été faite, alors que le partenariat a rapporté plus d'un million d'euros aux sociétés de l'influenceuse. Dans la foulée, des œufs de Pâques vendus en 2021 et 2022 sont également visés par ce scandale.

Le parquet de Milan avait requis une peine d'un an et huit mois de prison contre Chiara Ferragni et son bras droit Fabio Damato, ainsi qu'un an de prison contre le patron de la marque qui a fabriqué les œufs de Pâques.

Tous ont été acquittés. Pourquoi? Parce que le juge milanais n'a pas retenu l'accusation de fraude aggravée. Quant à l'accusation d'escroquerie, l'association de consommateurs a retiré sa plainte – à l'origine du procès – après le versement de dédommagements par Chiara Ferragni. En parallèle, l'influenceuse a versé une amende d'un million d'euros pour pratiques commerciales déloyales, soit l'équivalent des bénéfices réalisés. La société Balocco, qui produit le Pandoro, a été condamnée à une amende de 420 000 euros. Ainsi, entre amendes et dons, les sociétés accusées ont reversé environ 3,4 millions d'euros.

Sur Instagram, Chiara Ferragni a pris la parole:

«Ma rémunération dans ces campagnes était fixe, je ne gagnais pas en fonction des ventes. J'étais au sommet [...] de ma carrière. Je n'avais aucun intérêt [...] à tromper qui que ce soit. Cette affaire n'avait [...] pas les fondements juridiques pour donner lieu à une procédure pénale. Pendant deux ans, j'ai été jugée pour quelque chose qui n'aurait jamais dû prendre cette tournure.» Chiara Ferragni

Egérie Guess

En effet, depuis que le scandale a éclaté, la vie de Chiara Ferragni n'a pas été un long fleuve tranquille. Début 2024, elle se sépare de son mari, le chanteur italien Fedez, qui n'a pas manqué de faire les gros titres pour ses frasques et ses relations amoureuses sulfureuses. Après son acquittement, elle est revenue sur cette rupture:

«J'ai toujours été le pilier de notre relation. J'avais besoin de soutien, de réconfort et d'amour. Mais il s'est enfui pour éviter d'être submergé par la tempête médiatique» Chiara Ferragni, à La Gazzetta dello Sport

Outre cette séparation, l'image de l'influenceuse a été fortement endommagée. Elle a perdu plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram, Coca-Cola a renoncé à une publicité avec elle et elle n'a pas été reconduite au conseil d'administration du groupe Tod's dont elle faisait partie depuis 2021. Habituée des semaines de la mode de Paris et de Milan, elle brille désormais par son absence.

Un retrait de la scène médiatique qui a pris fin le 20 janvier 2026. Une semaine jour pour jour après avoir été acquittée, Chiara Ferragni annonce être la nouvelle égérie de la marque Guess. Une campagne de publicité dans laquelle elle s'affiche uniquement avec un jeans et qui signe son grand retour dans le monde de la mode.