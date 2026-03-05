Harry et Meghan voient certains projets avec Netflix sombrer dans les «limbes». getty/watson

«Au point mort»: Harry et Meghan piétinent

Une semaine après leur tournée «presque royale» en Jordanie, les activités du duc et de la duchesse de Sussex dans le domaine du divertissement ne se révéleraient pas aussi brillantes que leurs engagements humanitaires, à en croire des rumeurs persistantes à Hollywood.

Si l'on se fiait uniquement à Page Six, le quotidien d'Harry et Meghan s'apparenterait plus au Silver Star, l'attraction phare d'Europa-Park, qu'à une retraite dorée sur la riviera californienne. Entendez: des très hauts et des très bas en permanence. Après le succès de leur tournée de deux jours au Moyen-Orient, qui leur a valu des comparaisons flatteuses avec feu Lady Diana, les Sussex font déjà face aux attaques mesquines de quelques «sources» hollywoodiennes anonymes.

Selon des initiés interrogés par Page Six, les derniers projets du prince Harry et de Meghan Markle pour Netflix se trouveraient «dans l'impasse», laissant planer le doute sur leur accord avec la plateforme.

Deux projets en suspens

Près de six ans après avoir négocié un juteux contrat exclusif de plusieurs millions de dollars avec Netflix, peu après leur départ de la famille royale en septembre 2020, le prince exilé et son épouse peinent en effet à renouer avec le succès retentissant de leur documentaire Harry & Meghan. D'autres projets, comme la série d'Harry consacrée au polo ou Live to Lead, qui retrace le parcours de personnalités influentes et inspirantes, ont fait un four absolu.

Quant à With Love, Meghan, la série lifestyle qui a transformé la duchesse en parfaite hôtesse et maîtresse de maison des temps modernes, elle n'a pas été renouvelée par Netflix pour une troisième saison, en raison, toujours selon Page Six, de la baisse des audiences.

Désormais, ce sont pas moins de deux films produits par les Sussex qui attendent leur tour. Le premier, Meet Me at the Lake, une adaptation du best-seller éponyme de Carley Fortune, a été annoncé en 2023 mais reste pour l'heure au stade du développement, faute de réalisateur et d'acteurs. «Trois ans de développement pour un film comme celui-ci chez Netflix, ce n'est pas bon», note une source hollywoodienne bien informée.

Le second, adapté du roman de Jasmine Guilllory The Wedding Date, serait en train de connaître un destin similaire, après l'annonce de son lancement en septembre dernier.

Des «sources proches d'Archewell», la société d'Harry et Meghan, ont toutefois tenu bon de préciser que les deux films étaient toujours sur les rails et que le couple continuait d'entretenir une relation positive et collaborative avec Netflix - un sentiment partagé par des «sources internes» du géant hollywoodien.

En attendant, Harry et Meghan ont d'autres chats que le streaming à fouetter. Outre leur retour inattendu sur le devant de la scène internationale après presque deux ans d'absence, avec un voyage d'Etat officieux mais remarqué en Jordanie, le couple privilégie d'autres activités. La duchesse se concentrerait sur le développement de sa marque As Ever, qui commercialise confitures et kit à pancakes.

Quant à Harry, il a l'esprit déjà tout tourné vers les Jeux Invictus de 2027, qui prendront place dans son pays natal, à Birmingham. Alors que les préparatifs iront en s'accélérant ces prochains mois, nul doute que cet évènement alimentera les conversations sur ses liens avec la famille royale britannique. Mais ça, c'est pour un autre épisode...

