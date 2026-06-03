Sony Santa Monica annonce God of War Laufey, un spin-off d’action sans Kratos centré sur Faye.

Sony dévoile un nouveau «God of War» inédit



C’est la surprise du State of Play: Sony Santa Monica s’affranchit de Kratos et annonce God of War Laufey. Ce spin-off inédit mettra en scène Faye dans un jeu d'action au corps-à-corps plus direct, dont les vingt premières minutes de gameplay ont déjà été dévoilées.

Armin Hadzikadunic/ jv mag

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Sony Santa Monica a créé la surprise cette nuit à l’occasion du State of Play. En effet, le studio a levé le voile sur God of War Laufey. Un nouvel épisode centré non pas sur Kratos, mais sur Faye, aussi connue sous le nom de Laufey la Juste. Le personnage, épouse de Kratos et mère d’Atreus, était au cœur de l’intrigue des derniers épisodes, mais restait jusqu’ici largement entouré de mystère.

Cette première présentation prend la forme d’une longue séquence de gameplay d’environ vingt minutes. Le jeu débute après les événements liés à la mort de Faye dans God of War de 2018, juste avant de la montrer réveillée dans un étrange royaume baptisé Everywhen, une sorte d’au-delà des dieux où différentes mythologies s’affrontent pour le pouvoir.

L’histoire suivra donc Faye dans une nouvelle aventure, alors que les plans qu’elle avait mis en place pour protéger Kratos et Atreus se retrouvent menacés. Capturée par une mystérieuse faction, elle devra se battre contre des ennemis surnaturels et traverser un monde rempli de magie dangereuse.

Le gameplay présenté mettrait l’accent sur l’action au corps-à-corps, avec une approche visiblement plus directe que les derniers épisodes nordiques.

Pour un p'tit coup d'oeil:

Aucune date de sortie n’a encore été communiquée. God of War Laufey sera lancé sur Playstation 5.