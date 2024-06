Admirer votre coucou de l'extérieur, ça sera désormais possible. Image: Asobo

Ce jeu de simulation ultra-réaliste promet du lourd

Flight Simulator 2024 est prévu pour novembre sur PC et consoles Xbox. Si le jeu va offrir des paysages encore plus réalistes et pléthore de nouveaux véhicules, vous pourrez également sortir du cockpit.

armin hadzikadunic/ jvmag

Non vous ne rêvez pas, ce n’est pas un poisson d’avril qui arrive en retard et c’est complètement officiel. L’information, ou plutôt les informations, ont été dévoilées à l’occasion du FlightSimExpo qui s’est déroulé ce weekend à Las Vegas.

La possibilité pour les développeurs d’Asobo de prendre la parole sur leur plus gros projet, à savoir: Microsoft Flight Simulator 2024. Je vous l’annonce d’entrée de jeu, ce sera impressionnant! Durant la présentation, il était question de décortiquer le dernier trailer dévoilé durant le Xbox Showcase et de donner un maximum d’informations concrètes.

Ici, je ne vais pas étaler la longue heure de show, mais vous proposer un résumé des choses les plus importantes à venir sur ce MFS 2024. Notez que je ne vais pas revenir sur le fait que le jeu mise sur les activités, et non juste sur le vol.

Tout sera en 3D

c’est certainement le plus gros de l’évolution, et la plus grosse contrainte pour le studio. Chaque endroit sera calculé avec des objets en 3D grâce à l’IA. Là où le jeu proposait plutôt des environnements à base de 2D, surtout à ras-du-sol. Ici tout est plus vivant, plus réel et surtout plus fourni/dense.

Il n’y aura “normalement” plus cet effet de paysage plat une fois que vous êtes au sol. Vous pouvez le voir à travers les rendus en dessous:

Flight Simulator en 2020 Image: Capture d'Ecran

Flight Simulator en 2024 Image: Capture d'écran

Le changement est impressionnant. Petite précision, les avions vont bel et bien se salir, et ils vont aussi laisser des traces dans le sol de manière dynamique

Sortir des appareils comme dans GTA

ans le dernier trailer, celui dévoilé à l’Xbox Games Showcase, Asobo a mis en évidence “notre pilote” avec une caméra placée au dos de ce dernier. Une mise en scène qui avait un vrai sens. Dans Microsoft Flight Simulator 2024, il sera possible de sortir d’un appareil.

Image: Capture d'écran

Vous allez pouvoir marcher, prendre des photos, accompagner des PNJs, mais ce n’est pas tout. Pour renforcer la simulation, il sera même possible d’effectuer une checklist complète de l’extérieur d’un appareil avant de voler. Bravo Asobo !

Tous les bateaux du monde affichés en temps réel

Quand MSF2020 est sorti, Asobo avait frappé un grand coup en proposant le trafic aérien du monde entier, en temps réel dans le jeu. L’édition 2024 va aller encore plus loin.

Image: Capture d'écran

En effet, le studio a annoncé s’être associé à une entreprise qui suit les bateaux en temps réel avec pour mission, d’offrir à toutes les joueuses et tous les joueurs d’avoir affiché, dans le jeu, les bateaux du monde entier à leurs positions exactes ! Notez que l’actualisation se fera toutes les 30 secondes.

Cela n’a pas vraiment été détaillé, mais sachez qu’Asobo va proposer également des aurores boréales dans MFS2024 en temps réel. Difficile à dire si ces simulations seront précises.

La terre comme terrain de jeu

’était déjà la promesse de MFS2020 et Microsoft Flight Simulator 2024 va porter un coup de massue sur son slogan. Imaginez vous voler à travers n’importe quel endroit du monde, vous poser dans un champ où tout est en 3D avec des animaux qui viennent vous observer. Vous marchez quelques pas, vous attendez un ami (en multijoueur) qui vient vous récupérer pour aller effectuer une mission à des dizaines de kilomètres au milieu de la mer. Le rêve est en train de devenir réalité.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Asobo est en train de casser les codes de sa simulation pour la rendre accessible et amusante même pour celles et ceux qui en veulent plus. Au point d’en faire le plus grand MMO jamais vu?