Après la polémique autour de l’éviction de Macklemore, Ed Sheeran voit désormais ses deux concerts au Gillette Stadium menacés par une importante tempête. Getty Images North America

La tournée d’Ed Sheeran vire au cauchemar

Viré de la tournée d’Ed Sheeran après ses prises de position pro-palestiniennes, Macklemore contre-attaque avec sa propre série de concerts. Pendant ce temps, le Britannique voit ses deux dates au Gillette Stadium menacées par une tempête. Décidément.

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Ed Sheeran pensait peut-être pouvoir reprendre tranquillement le fil de sa tournée américaine. C’était sans compter sur Macklemore, une météo franchement hostile et une polémique qui refuse de s’éteindre. Le Britannique doit se produire vendredi et samedi au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts.

Problème: selon TMZ, une importante tempête doit frapper la Nouvelle-Angleterre, avec de fortes pluies et des vents violents.

Le Gillette Stadium, où Ed Sheeran doit se produire vendredi et samedi, se retrouve au cœur d’une double tempête. image: Gillette Stadium

Jeudi soir, la construction de la scène avait été interrompue et les équipes envisageaient même de commencer à la démonter. Aucune annulation n’avait toutefois encore été officiellement annoncée.

Le timing est particulièrement malheureux. Le Gillette Stadium, propriété du milliardaire Robert Kraft, est justement au cœur de la polémique qui agite la tournée d’Ed Sheeran depuis plusieurs semaines.

Macklemore lance sa contre-tournée

Début septembre, Macklemore, alors première partie d’Ed Sheeran, avait profité de deux concerts au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour défendre la cause palestinienne et lancer «Free Palestine» devant le public. Le promoteur Messina Touring Group avait ensuite annoncé son retrait des dates restantes, affirmant que plusieurs salles refusaient d’accueillir les concerts s’il restait à l’affiche.

Macklemore ne compte visiblement pas se faire discret: le rappeur vient d’annoncer trois concerts estampillés Free Palestine à Dublin, Paris et Londres. Getty Images Europe

Macklemore a notamment accusé Robert Kraft d’avoir fait pression pour l’empêcher de se produire au Gillette Stadium et d’avoir contacté d’autres propriétaires de stades. Kraft a défendu sa décision en affirmant ne pas vouloir offrir de tribune à ce qu’il considère comme des discours haineux. Ed Sheeran, lui, a assuré que l’éviction de Macklemore avait été décidée par le promoteur et non par lui.

Depuis, plusieurs artistes ont quitté la tournée en solidarité avec le rappeur. Lors de son concert à Philadelphie, le 19 septembre, Ed Sheeran s’est finalement exprimé plus directement, qualifiant notamment la situation à Gaza de «catastrophique et injustifiable».

Macklemore, de son côté, vient d’annoncer le Free Palestine Tour, trois concerts prévus à Dublin le 26 octobre, Paris le 29 et Londres le 30. Tous les bénéfices de cette mini-tournée doivent être reversés à une série d’organisations actives dans l’aide humanitaire et le soutien aux Palestiniens. Le rappeur avait déjà annoncé vouloir donner le million de dollars gagné sur la tournée de Sheeran à des organisations soutenant la Palestine.

Ironie du calendrier: alors que des militants pro-palestiniens prévoyaient également de manifester samedi devant le Gillette Stadium, les deux concerts de Sheeran pourraient finalement être perturbés pour une raison nettement moins politique. Cette fois, c’est la météo qui pourrait avoir le dernier mot. (mbr)

Sur ces images, Ed Sheeran était «foncedé» Vidéo: watson