Ben Affleck et Jennifer Garner ont conclu un étrange «accord»
Difficile d'imaginer divorce plus réussi que celui de Ben Affleck et Jennifer Garner. Pendant que certains couples hollywoodiens se déchirent publiquement à coups d'avocats véreux et d'extravagantes clauses de contrats prénuptiaux, les deux acteurs, mariés pendant 13 ans, sont venus à bout de leur séparation avec bienveillance, élégance et discrétion.
Depuis 2019, la vision réconfortante des parents de trois enfants (Violet, 19 ans, Seraphina, 16 ans, et Samuel, 13 ans) bavardant aux abords du terrain de base-ball ou de la cour d'école, engoncés dans leur leggings et un Dunkin à la main, est devenue familière.
Ceci dit, il semblerait qu'au-delà de cette franche et saine coparentalité, Jennifer Garner ait conclu un accord discret de «friends with benefits» avec son ex-mari – une décision qui a stupéfié ses amis et qui aurait mis à l'épreuve sa relation avec son fiancé actuel, assure le média RadarOnline.
«Jen et Ben ont toujours partagé un lien très puissant», confie ainsi une source proche de l'actrice. «Cela s'est construit sur des années d'amour, de confiance et de famille.»
Des amis précisent toutefois que des limites très claires ont été posées entre les deux anciens conjoints. «Elle a été complètement honnête avec Ben sur leur position», stipule une autre source.
Fiancée à l'homme d'affaires de 47 ans John Miller, Jennifer Garner a «toujours l'intention de l'épouser», confirme une source. «Mais ce qu'elle partage avec Ben est différent. C'est fondé sur l'histoire et la compréhension mutuelle, et non sur une tentative de ressusciter leur mariage.»
De son côté, Ben Affleck s'est récemment retrouvé au milieu de rumeurs de réconciliation avec son ex Jennifer Lopez, après être apparu avec elle lors d'une avant-première. L'accord passé avec la mère de ses trois enfants serait donc parfait, d'autant que l'acteur de 53 ans sort tout juste d'une période «difficile». «Jen a toujours été la personne qui le soutient », a déclaré un ami de longue date de la famille. «Elle a cette capacité unique de le calmer et de lui donner le sentiment d'être écouté.»
«Ben a plus de respect pour Jen que pour quiconque dans sa vie», rajoute une source proche sur cette couche de mièvreries. «Elle l'a soutenu dans ses moments les plus sombres, et il lui fait confiance sans réserve. Ce partenariat leur permet de rester en contact, sans toutefois perturber le lien qui les unit aujourd'hui et la relation qu'ils partageaient autrefois.»
Toutefois, malgré tout le bien que procure cette curieuse et douce relation de confiance à Ben et Jennifer, l'entourage de l'actrice émettrait un poil plus de réserves quant aux conséquences potentielles sur ses fiançailles. «John est conscient du lien qui unit Jen et Ben et a essayé de se montrer compréhensif», glisse encore une source.
Décidément, on croirait lire le pitch d'une vieille comédie romantique américaine.
La suite, dans le prochain épisode! (mbr)