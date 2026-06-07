La version test de Paralives séduit déjà. Image: IGNFrance

Ce jeu prometteur a tout pour rivaliser avec les Sims



Même s'il n'est pas terminé, Paralives sait séduire avec une approche imparable: une simulation de vie qui adopte une approche différente de son mythique concurrent.

Armin Hadzikadunic/ jv mag

Plus de «Divertissement»

Annoncée depuis plusieurs années, repoussée à plusieurs reprises, cette simulation de vie est enfin entre mes mains. De son petit nom Paralives, le projet est porté par un petit groupe composé d’une quinzaine de développeurs. Notez que ce «TEST» est avant tout un premier avis donné avant sa sortie, fin mai. Le projet est appelé à grandir.

Etant un grand fan de la série des Sims, j’ai été évidemment fortement attiré par ce jeu, notamment par sa direction artistique et ses promesses liées à la construction et personnalisation.

Le jeu était en accès anticipé, et comme le décrit très bien et très honnêtement le studio, il est donc truffé de bugs. En outre, il lui manque beaucoup de fonctionnalités. Durant les deux années à venir, le titre recevra de régulières mises à jour de contenu, comme le montre leur roadmap. Et je me réjouis de les découvrir!

Un long test du jeu 👇🏼

Création des paras

Ma première surprise a été la simplicité et l’efficacité de l’éditeur de personnage de Paralives. Ici, votre para - c'est le nom donné aux persos - est totalement modifiable directement sur lui-même, ou alors vous pouvez préselectionner des archétypes proposés. Vous voulez que votre alter-ego ait le même petit bide à bière et votre nez crochu?

Dans Paralives, les persos sont très faciles à créer.

Au niveau de la personnalité, Paralives propose quelque chose de différent d’un jeu comme Sims (pour ne citer que lui). On s’approche plus d’un RPG avec des points de compétences. Au fil de vos expériences de vie, votre para gagnera de l’expérience et gagnera des points pour débloquer différentes compétences.

Et ce n’est qu’à un certain niveau que votre para «évoluera» au stade de vie suivant. Nous ne sommes donc pas stressés par le temps et je trouve cela à la fois original et ingénieux !



A quoi ressemble la vie de tous les jours?

Pour le moment, les fonctionnalités de vie sont très limitées. Chaque matin, votre para recevra les news de la ville dans un journal avec les événements du jour, mais ceux-ci ne fonctionnent que partiellement… Ou alors, votre testeur n’a pas compris.

Par exemple, à la place du château, il devait y avoir une projection en plein air d’un film. Ni une ni deux, les étoiles dans les yeux, après ma longue journée d’enseignement, je me suis rendu à la place du château et il n’y avait aucune activité. Par contre, le marché du dimanche matin fonctionne bien! Ces lacunes seront comblées dans les prochaines mises à jour.

Bref, après la lecture du journal, votre para peut aller travailler, par exemple (il y a une dizaine de métiers actuellement). Si vous êtes chômeur, vous pouvez explorer la ville à la recherche de trésors pour votre collection ou à donner au musée.

Vous pouvez aussi partir à la recherche de matériel pour le centre communautaire en construction. Voire même aller aider les autres paras qui ont souvent des quêtes à vous donner. Oui, des quêtes! Comme aller casser trois châteaux de sable, ou parler d’un projet X aux autres paras.

On est pris au jeu

Concernant les conversations, c’est quelque chose que j’ai fortement apprécié! Cela est d’ailleurs assez naturel, bien plus que dans les autres jeux du genre. En gros, vous cliquez sur un para et votre personnage va lui parler. Une jauge se remplit, puis vous choisissez votre sujet de conversation.

Ensuite, les para papotent avec une jauge qui se remplit elle aussi. Une fois cette dernière pleine, vous pouvez choisir un nouveau sujet de conversation souvent lié au précédent. Cela fonctionne bien et c’est très chouette. Néanmoins, la progression en amitié ou en amour est extrêmement rapide.

Mon para a dragué une autre para, et juste après le flirt, je pouvais l’épouser, mais j’ai choisi de lui proposer d’avoir des enfants. Elle a accepté cette dernière étape. Notez que l’interaction a duré 30 minutes dans le jeu.

Une maison dans Paralives. Image: JVmag.ch

Après cette folle aventure, mon para est parti au magasin de meubles pour acheter une horloge, il en a trouvé une belle qu’il a pu redimensionner à son aise. L’éditeur de maisons et de meubles, encore à peaufiner et compléter, fonctionne super bien et est tout aussi accessible que l’éditeur de personnages.

Après cet achat compulsif, mon para a faim et veut aller au restaurant italien du coin. Il y va donc, mais impossible de commander à manger. L’option n’est pas encore disponible. Tant pis, il mangera un burger végétarien à la maison.

Après une petite douche et un pipi, il est l’heure de dormir. Sauf que, surprise!, Au milieu de la nuit, la narratrice apparait et me propose 3 cartes narratives. Il s’agit en gros d’objectifs ou avantages pour la journée ou pour la vie… Parfois, on dit que la nuit porte conseil. C’est littéralement le cas dans Paralives. Ces petits avantages, c’est comme un Kinder Surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe, mais on est toujours content.

Petit détour sur la construction, c’est une fois encore très intuitif et personnalisable. Votre horloge ne vous plait pas en brun ? Vous pouvez le peindre en rose. Votre canapé n’a pas la place pour votre famille de cinq enfants avec deux maris différents ? Etirez-le pour l’agrandir. Bref, c’est un peu ce qu’est Canva à la suite Office. Plus beau et plus intuitif et donc plus accessible.

Conclusion

Ce jeu a réussi à être différent des Sims. S’en détacher et à avoir sa propre identité. J’apprécie particulièrement le côté «RPG» du jeu avec ses quêtes, ses compétences passives et actives. J’aime aussi le fait de pouvoir partir à la recherche des collectionnables cachés et lire le journal pour voir les événements du jour.

Pour ma part, c’est déjà réussi, bien que j’aie hâte de découvrir la suite du développement de ce jeu que je vais continuer de soutenir de tout mon cœur.

Encore une fois, n’oubliez pas qu'il s'agissait d'un accès anticipé et qu’il reste, de ce fait, très basique pour le moment. Son arrivée dans sa forme finale est prévue pour 2028. La base est excellente, le reste ne peut qu’être meilleur.

Cette approche trouve son apogée dans une conclusion qui, sans spoiler, serre la gorge, sans jamais étrangler, en convoquant des thématiques fortes: la guerre, la mort, la déshumanisation.

Il n’y aura pas de note pour cette fois, étant donné qu’il s’agit d’un premier contact avec la production. Un vrai test de Paralives aura lieu d’ici quelques mois/années.

Les phases de plateforme demeurent relativement solides et lisibles. Le gameplay reste simple et fluide sans être révolutionnaire. Les mécaniques s’enrichissent légèrement au fil de l’aventure, notamment grâce à quelques ajouts (comme le double saut assisté par des courants d’air).

Et sinon, c'est bientôt la saison des festivals 👇🏼

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