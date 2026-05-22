On connaît la date de sortie du jeu vidéo le plus attendu de l'année

Take-Two calme les fans de GTA 6 après des mois de rumeurs. Image: reddit/rockstar

Après des mois de spéculations sur un nouveau report, Take-Two a enfin confirmé la date de sortie de «Grand Theft Auto VI». Le géant américain du jeu vidéo promet aussi une campagne marketing massive dès cet été.

Marcel Horzenek / t-online

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Le groupe américain Take-Two a confirmé la sortie très attendue de «Grand Theft Auto VI» pour le 19 novembre 2026 sur Playstation 5 et Xbox Series X|S. L’annonce a été faite jeudi lors de la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise.

Le studio met ainsi fin aux nombreuses rumeurs apparues ces derniers mois autour d’un éventuel nouveau retard. «GTA 6» devait initialement sortir à l’automne 2025, mais sa sortie a été repoussée à plusieurs reprises afin de garantir la qualité du jeu, selon Take-Two. Le directeur général Strauss Zelnick affirme désormais que l’exercice fiscal 2027 permettra au groupe d’atteindre des résultats records grâce au lancement du jeu.

L’action Take-Two bondit en Bourse

Les investisseurs ont visiblement apprécié ces annonces. L’action Take-Two a grimpé de plus de 8% lors des échanges après la fermeture de Wall Street. Pour son exercice fiscal en cours, qui se terminera fin mars 2027, l’entreprise prévoit environ huit milliards de dollars de «net bookings», soit un peu plus de sept milliards d’euros.

Cet indicateur inclut toutes les ventes numériques et physiques liées aux jeux, mais aussi les contenus additionnels, la publicité intégrée et les produits dérivés. L’an dernier, ce chiffre atteignait déjà 6,72 milliards de dollars, soit une hausse de 19% sur un an.

Une grosse campagne marketing dès cet été

Strauss Zelnick a également annoncé le lancement de la campagne promotionnelle de «GTA 6» durant l’été 2026. En revanche, Take-Two n’a donné aucun détail sur les prochaines bandes-annonces ni sur le prix du jeu. Aucune version PC n’a non plus été annoncée pour l’instant. Le sujet n’a même pas été abordé lors de la conférence téléphonique organisée avec les investisseurs.



Strauss Zelnick avait auparavant expliqué cette absence par le fait que le cœur du public joue principalement sur console, tout en reconnaissant que le PC avait gagné en importance ces dernières années. Pour «GTA 5», près de 19 mois s’étaient écoulés entre la sortie consoles et la version PC.

L’intrigue de «GTA 6» suivra Jason et Lucia, un couple de criminels. Après un braquage raté, les deux protagonistes se retrouvent plongés dans une vaste conspiration au sein de l’Etat fictif de Leonida, inspiré de la Floride. L’action se déroulera principalement à Vice City, ville déjà apparue dans un précédent épisode de la saga et largement inspirée de Miami.

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