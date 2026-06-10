Nintendo lance une nouvelle version d'un jeu emblématique des années 1990: «The Legend of Zelda: Ocarina of Time». bild: nintendo

Voilà pourquoi les fans de Nintendo sont en effervescence

Nintendo a présenté plus de 40 jeux mardi, dont quelques surprises de taille. On fait le tour des 20 nouveautés les plus intéressantes.



Oliver Wietlisbach Suivez-moi

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Comme chaque année à l'arrivée de l'été, Nintendo a levé le voile sur les jeux qui arriveront prochainement sur Switch 2 et Switch. Lors d'une présentation d'un peu moins d'une heure, la firme japonaise a enchaîné les annonces à un rythme soutenu. Sans surprise, les licences maison étaient largement représentées. Mais les éditeurs tiers ont également occupé une place de choix.

Des poids lourds comme Capcom ou Square Enix ont notamment confirmé l'arrivée de plusieurs de leurs titres phares sur la Switch 2.

C'est parti, on lève le voile sur les 20 titres les plus intéressants!

«The Legend of Zelda: Ocarina of Time»

Ce classique de la Nintendo 64 fera son retour en 2026 sur la Switch 2 dans une version ultra-soignée. Image: nintendo

Pour beaucoup de joueurs, «Ocarina of Time», sorti en 1998, reste le meilleur épisode de la saga Zelda, et, pour certains, le meilleur jeu vidéo jamais créé. Autant dire que l'annonce d'un remake a provoqué une véritable vague d'enthousiasme. Nintendo prévoit une sortie en 2026.

Pour l'heure, on n'a eu droit qu'à un court teaser. Mais ces quelques images suffisent à donner un premier aperçu du rendu du jeu sur Switch 2.



«The Duskbloods»

Le prochain jeu du studio FromSoftware s'est lui aussi invité à la présentation. «The Duskbloods» sortira exclusivement sur Switch 2 en 2026. Un test multijoueur est prévu cet été, mais la date de lancement exacte reste inconnue.

«Star Fox»

Le remake du classique de la Nintendo 64 arrivera dès le 25 juin sur Switch 2. Le célèbre jeu de tir spatial de Nintendo bénéficie d'une refonte graphique majeure et d'un système de commandes modernisé. Les plus impatients peuvent déjà essayer gratuitement une version de démonstration.

«Kingdom Hearts IV»

La bande-annonce de «Kingdom Hearts IV» a été l'une des grandes surprises de la présentation orchestrée par Nintendo.



Sortie prévue en 2026 sur Switch 2, PS 5, Xbox Series X/S et PC.

«Kingdom Hearts Collection [I–III]»

Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir cette série de jeux de rôle et d'action, Disney et Square Enix sortiront dès le 8 octobre la compilation «Kingdom Hearts I-III». Une version de démonstration de «Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)» est déjà disponible sur le Nintendo eShop.



«Xenoblade Genesis»

Autre surprise de la présentation: l'annonce d'un nouveau jeu de la série «Xenoblade», développé par le studio Monolith Soft. La bande-annonce a de quoi mettre l'eau à la bouche des amateurs de cette saga de jeux de rôle et d'action.



Sortie: 2027 sur Switch 2.

Les trois précédents jeux de la série «Xenoblade», déjà disponibles sur Switch, bénéficieront également d'une édition optimisée pour la Switch 2. Au programme: affichage en 4K et fluidité portée à 60 images par seconde.

«Nintendo Switch Sports Resort»

Inutile de présenter longuement ce nouvel opus de la série Wii Sports. Tous ceux qui ont joué au premier épisode sur Wii retrouveront immédiatement leurs repères. Les disciplines emblématiques comme la boxe, le bowling, le tennis ou le golf sont de retour. A celles-ci s'ajoutent notamment le tennis de table, le tir à l'arc, le volley-ball, le basket-ball, le skateboard, le scooter des mers et, hum... les combats de pouces.

Ce jeu festif devrait lui aussi se vendre à plusieurs millions d'exemplaires lors de sa sortie en octobre sur Switch 2.



«Fire Emblem: Fortune's Weave»

Pour les amateurs de jeux de rôle tactiques, «Fire Emblem: Fortune's Weave» figure sans aucun doute parmi les sorties les plus attendues de l'année. Petit problème toutefois: le jeu paraîtra le même jour que «Trails in the Sky 2nd Chapter». Or, les deux titres promettent chacun plus de 100 heures de jeu pour les joueurs désireux d'en explorer tous les aspects.



Sortie: 17 septembre sur Switch 2.

«Rayman Legends Retold»

Oui, Ubisoft compte bien ressusciter Rayman cet automne. Et, franchement, ce remake a vraiment fière allure.



Sortie: 1er octobre sur Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et PC.

«Final Fantasy Resonance»

Square Enix a créé la surprise en dévoilant presque sans prévenir «Final Fantasy Resonance», le premier épisode de la célèbre série de jeux de rôle à adopter le style graphique HD-2D. De quoi réjouir les amateurs de titres comme «Octopath Traveler».



Sortie: 22 octobre sur Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et PC. Dès le mois d'août, «Final Fantasy 16 Online» fera son arrivée sur Switch 2.

«Onimusha: Way of the Sword»

Avec «Onimusha: Way of the Sword», Capcom poursuit son offensive sur la Switch 2. L'éditeur avait déjà annoncé l'arrivée de «Resident Evil Veronica» et de «Monster Hunter Wilds» sur la nouvelle console de Nintendo.



Sortie: 25 septembre sur Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et PC.

«Dragon's Dogma 2: Dark Arisen»

Capcom proposera également sur Switch 2 une version enrichie de son jeu de rôle et d'action fantasy «Dragon's Dogma 2: Dark Arisen».



Sortie: 9 octobre sur Switch 2. Le jeu est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

«Stellar Blade»

Après avoir conquis les joueurs sur PS5 puis sur PC, «Stellar Blade» fera à son tour son arrivée sur la Switch 2.



Sortie: 2026 sur Switch 2. Déjà disponible sur PS5 et PC.

«Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition»

Et encore un jeu Capcom: «Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition» sera lui aussi porté sur Switch 2. Le studio met notamment en avant une fluidité de 60 images par seconde, aussi bien en mode téléviseur qu'en mode portable.



Sortie: 23 juin sur Switch 2. Déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.



«Metaphor: ReFantazio»

«Metaphor: ReFantazio» est l'un de ces excellents jeux qui n'ont malheureusement pas encore trouvé le public qu'ils méritent. Ce jeu de rôle fantasy haut de gamme combine combats au tour par tour et affrontements en temps réel. Son arrivée sur Switch 2 lui offrira une nouvelle occasion de séduire un public plus large.



Sortie: 12 novembre sur Switch 2. Déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.



«Lies of P: Complete Edition»

Dans la catégorie des titres qui valent le détour, «Lies of P: Complete Edition», l'un des représentants les plus réussis du genre soulslike, débarquera bientôt sur Switch 2. Cette édition complète comprend non seulement le jeu de rôle et d'action original, mais aussi l'extension préquelle «Lies of P: Overture».



Sortie: 5 août sur Switch 2. Déjà disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC.



«Splatoon Raiders»

Retour chez Nintendo: «Splatoon Raiders» est un spin-off de la populaire série de jeux de tir «Splatoon». Contrairement aux épisodes principaux, ce nouvel opus semble avant tout conçu pour le jeu en solo, comme le montre la dernière bande-annonce.



Sortie: 23 juillet sur Switch 2.

«Rhythm Paradise Groove»

«Rhythm Paradise Groove» proposera des dizaines de nouveaux mini-jeux musicaux et rythmiques. Le jeu débarquera dès le début du mois de juillet sur Switch et Switch 2.



Sortie: 2 juillet sur Switch et Switch 2.

«Lords of the Fallen II»

«Lords of the Fallen II» viendra également enrichir le catalogue des soulslikes disponibles sur Switch 2 en 2026.



Sortie: automne 2026 sur Switch 2, PS5, Xbox Series X/S et PC.

«Deltarune (Chapitre 5)»

C'est exactement ce qu'espéraient les fans du hit indé «Deltarune»: le chapitre 5 sera disponible dès le 24 juin sous la forme d'une mise à jour gratuite.



Sortie: 24 juin sur Switch, Switch 2, PS4, PS5 et PC.



Et sinon?

Voici les autres jeux qui arriveront prochainement sur Switch 2 ou Switch:

«Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration» (Switch 2, 9 juin)

«DK Challenge» (Switch 2, disponible dès maintenant)

«Observer: System Redux» (Switch 2, 18 juin)

«Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer» (Switch 2, 16 juillet)

«Big Walk» (Switch 2, 4 août)

«Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2» (Switch et Switch 2, 27 août)

«Final Fantasy XIV Online» (Switch 2, en août)

«Pokémon Pokopia Expansion Pass» (Switch 2, à partir du mois d'août)

«Orbitals» (Switch 2, 3 septembre)

«RuneScape: Dragonwilds» (Switch 2, 15 v)

«Tales of Eternia Remastered» (Switch et Switch 2, 16 octobre)

«ONE PIECE: Grand Gourmet» (Switch et Switch 2, 23 octobre)

«Hello Kitty Party Land» (Switch et Switch 2, 29 octobre)

«Dragon Quest Monsters: The Withered World» (Switch et Switch 2, 3 décembre)

«Warhammer 40,000: Space Marine 2» (Switch 2, fin 2026)

«Minecraft» (Switch 2, 2026)

«DayZ Cool Edition» (Switch 2, 2026)

«Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton» (Switch 2, 2026)

«Muramasa: Revenant Blades»: (Switch 2, début 2027)

«Atelier Karia» (Switch 2, début 2027)

«Everbloom» (Switch 2, printemps 2027)

«Ninjala 2: The Uncharted Planet» (Switch 2, printemps 2027)

«Pikuniku 2» (Switch 2, 2027)

Et pour finir, une bande-annonce qui résume les principales sorties attendues ces prochains mois.

Comme toujours, Nintendo a gardé quelques cartouches en réserve. Les jeux dont la sortie n'est prévue qu'à la mi-2027, voire à la fin de l'année, ne devraient pas être présentés avant plusieurs mois. Quant à un éventuel nouveau Mario en 3D, rien ne dit qu'il sera dévoilé cette année. (trad.: mrs)