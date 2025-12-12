Les fans sont accros à la bande-son du «Jeu de l'année». images: instagram

5 choses à savoir sur le sublime «Jeu vidéo de l'année»

Neuf trophées, dont le prestigieux titre de «Jeu de l'année» aux Game Awards: le phénomène français «Clair Obscur: Expedition 33» a conquis le monde. Cinq choses à savoir sur ce succès phénoménal.

Kilian FICHOU/ AFP

Plus de «Divertissement»

Plus de cinq millions de ventes, une tournée de concerts à guichets fermés... voici cinq choses à savoir sur le jeu vidéo français «Clair Obscur: Expedition 33», qui a remporté jeudi neuf trophées, dont celui très convoité du «jeu de l'année», à la cérémonie des Game Awards à Los Angeles.

Odyssée tragique sauce Belle Epoque

Situé dans un univers post-apocalyptique, «Clair Obscur: Expedition 33» narre l'odyssée tragique d'un groupe de personnages parti défier une entité surnaturelle menaçant Lumière, ville rappelant le Paris de la Belle Epoque.

Dans ce jeu de rôle au tour par tour, qui s'inspire notamment de ceux produits au Japon comme la célèbre saga Final Fantasy, le joueur parcourt de nombreux niveaux aux paysages oniriques et peuplés de monstres.

Clair Obscur: Trailer 👇 Vidéo: youtube

Au fil de sa progression, ses personnages gagnent de l'expérience leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences afin de vaincre des adversaires de plus en plus redoutables.

Abordant notamment des thèmes liés au deuil et à la transmission, le jeu propose deux fins différentes, douces-amères et volontairement ouvertes, qui suscitent de nombreux débats en ligne sur leur interprétation.

Success story

Le jeu naît en 2020 d'un projet personnel de Guillaume Broche, alors employé du géant français Ubisoft.

Accompagné de l'un de ses anciens collègues, Tom Guillermin, il fonde la même année avec François Meurisse le studio Sandfall Interactive à Montpellier, dans le sud de la France.

L'équipe signe en 2022 avec l'éditeur britannique Kepler, qui leur apporte un soutien financier.

Révélé au grand public en juin 2024 lors du Summer Game Fest aux Etats-Unis, «Clair Obscur: Expedition 33» marque les esprits avec son esthétique soignée.

Il rencontre un succès immédiat à sa sortie en avril sur PC et consoles, dépassant le million de ventes en trois jours et récoltant des critiques dithyrambiques. Il s'est écoulé depuis à plus de cinq millions d'exemplaires.

Casting XXL et personnages attachants

Dans un secteur ultra-concurrentiel où les sorties n'ont jamais été aussi nombreuses, les joueurs louent notamment l'histoire touchante du titre, ses personnages attachants ainsi que sa jouabilité originale, qui ajoute à la formule du jeu de rôle classique une dose de réflexes pour parer les attaques de ses adversaires.

En utilisant les capacités de l'Unreal Engine 5, moteur graphique très performant, et en limitant la taille et la durée du jeu, «ils ont réussi à donner le change et à venir concurrencer les gros jeux», souligne le spécialiste Benoit Reinier, «ExServ» sur internet, lors de la sortie du titre.

D'autant qu'il a été développé en grande partie par une équipe d'une trentaine de personnes, une taille relativement modeste par rapport aux blockbusters du secteur.

Le jeu bénéficie également d'un casting de doublage prestigieux réunissant entre autres les acteurs britanniques Andy Serkis et Charlie Cox.

Une bande-son sublime

Composée par Lorien Testard, ancien professeur de musique dont c'est le premier projet, la bande-originale du jeu a grandement participé à son succès.

Mélangeant piano, violon et guitare électrique, elle est portée par la voix de la chanteuse lyrique Alice Duport-Percier.

Ce morceau fait frissonner 👇

La bande-son cumule plusieurs centaines de millions d'écoutes en ligne et s'est hissée plusieurs semaines en tête du classement des ventes de musique classique du site américain Billboard.

Une tournée en France et plusieurs pays d'Europe est annoncée pour 2026, après cinq concerts à guichets fermés fin octobre à Paris, Lyon et Montpellier qui ont réuni des milliers de spectateurs.

Pour les fans: toute la bande-son 👇

Des trends lancés

Depuis sa sortie, de nombreux fans arpentent les conventions et salons de jeux vidéo affublés d'une marinière et d'un béret rouge, en référence à l'un des costumes très «frenchy» des héros du jeu.

Les trois fondateurs de Sandfall ont été invités à visiter les plus grands studios mondiaux, comme celui d'Hideo Kojima, créateur de la saga Metal Gear Solid, ou ceux de Square Enix, auteurs de Final Fantasy.

Le succès du jeu a même été salué en mai par Emmanuel Macron, qui a remercié l'équipe de faire «rayonner l'audace et la créativité à la française» dans le monde.

Une adaptation au cinéma est également prévue.

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest