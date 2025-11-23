Kirby Air Riders, c'est de la bonne humeur et des couleurs chatoyantes. Image: montage

Ce jeu va vous faire oublier Mario Kart

Nintendo sort la suite d'un jeu qui a plus de 20 ans, Kirby Air Riders. Et cette nouvelle mouture adorable et fun nous a conquis.



Armin Hadzikadunic / jvmag.ch

Sorti début 2004 sur Nintendo GameCube, Kirby Air Ride n’avait pas fait grand bruit. Pourtant, cela n’a pas découragé Nintendo de sortir une suite plus de 20 ans plus tard. Baptisé Kirby Air Riders, ce jeu de course atypique reprend la formule de son prédécesseur en la modernisant et en lui offrant enfin la superbe qu’il méritait.

Kirby Air Riders est un jeu de course, qui comme son nom l’indique, se déroule dans l’univers mignon tout plein de Kirby, notre petite boule rose gloutonne préférée.

Vu de loin, il est facile de comparer Kirby Air Riders à un Mario Kart. En effet, les graphismes sont colorés, la conduite est arcade et il est possible d’utiliser des objets pour embêter nos adversaires. Cependant, manette en main, nous nous rendons vite compte que la proposition n’a rien à voir avec le jeu de course de notre cher moustachu à casquette.

Une leçon de maniabilité

Jouable avec seulement 3 boutons, à savoir le Joystick, le bouton B et le bouton Y, la prise en main est pour le moins atypique. Contrairement à d’autres licences du même genre, ici, notre bolide avance tout seul, sans que l’on ait à appuyer sur quoi que ce soit !

La bande-annonce qui secoue 👇🏽 Vidéo: youtube

Le joystick sert à guider le véhicule, tandis que le bouton B, sans doute le bouton le plus sollicité, permet de freiner, déraper, avaler/attraper des ennemis pour copier leurs pouvoirs et attaquer les adversaires. Le bouton Y, lui, est réservé à l’activation du pouvoir spécial propre à chaque personnage.

Aux premiers abords, cette maniabilité surprenante peut dérouter. Toutefois, après plusieurs heures de jeu, la maîtrise devient plus jouissive que jamais. En effet, elle nous procure une sensation de nervosité rarement atteinte, un feeling finalement proche de ce que peut nous procurer certains jeux de combat.

Ça déménage

Dans Kirby Air Riders, tout va très vite. Le gameplay et la mise en scène à couper le souffle de certains circuits offrent une impression de vitesse hallucinante.

Celle-ci est soulignée par une fluidité exemplaire, portée par une Nintendo Switch 2 qui en a quand même sous le capot. Sans oublier les vibrations et les effets sonores, qui contribuent eux aussi à accentuer cette sensation si grisante.

Les modes de jeux

Kirby Air Riders n’est pas qu’un simple jeu de course à la maniabilité novatrice et aux sensations originales. C’est aussi une multitude de modes qui constituent le cœur même du titre. Ceux-ci sont au nombre de 4:

Air Ride

Top Ride

City Trial

Road Trip

Les persos de Kirby Air Riders sont hauts en couleur. Image: youtube

Air Ride

Le but ici est simple. Il faut franchir la ligne d’arrivée avant les autres, en évoluant dans des circuits et non dans un monde ouvert. Air Ride est le mode de course «classique». Chaque bolide et chaque pilote disposent de leurs propres caractéristiques, offrant des sensations de jeu bien distinctes.

Top Ride

Dans le mode Top Ride, nous allons participer à des courses vues de dessus. Peut-être le mode le plus anecdotique, il a néanmoins le mérite d’offrir une petite parenthèse entre deux autres types de parties.

Les décors sont dynamiques et très bien réalisés. Image: youtube

City Trial

Une partie de City Trial se déroule en deux phases. Dans la première, nous allons parcourir l’île flottante de Skyah pour ramasser différents objets et améliorer son bolide. Il est même possible d’abandonner sa machine pour en choisir une autre.

Mais attention: la zone n’est pas tranquille. Les autres joueurs n’hésiteront pas à nous attaquer pour nous voler nos bonus, tandis que des événements aléatoires viendront régulièrement bouleverser le cours de la partie.

La seconde phase consiste à choisir l’un des quatre mini-jeux proposés. Le bon choix dépend autant de notre affinité personnelle que du type de véhicule récupéré et des améliorations collectées précédemment.

La vue du ciel donne un côté particulier au jeu.

Bien que parfois un peu trop chaotique, City Trial reste à mes yeux le mode le plus intéressant du titre.

Road Trip

Imaginé comme un mode histoire, dans Road Trip, nous allons enchaîner des mini-jeux et des courses. Chaque victoire permet de gagner de l’argent pouvant être dépensé dans une boutique ambulante. Celle-ci propose des améliorations définitives, des nouveaux véhicules ou des bonus éphémères.

À la fin de chaque chapitre, un boss nous attend. Sa défaite est récompensée par une cinématique et l’accès au chapitre suivant. À noter que plusieurs embranchements sont parfois possibles. Pour atteindre la «vraie» fin, il faudra donc relancer l’aventure plusieurs fois.

Du contenu sans limite

À part le mode Road Trip, tous les autres modes peuvent être joués en multijoueur, en ligne comme en local. De quoi ajouter une durée de vie considérable.

Chaque mode dispose d’un tableau de missions dédié. Chaque objectif validé permet de débloquer de nombreux contenus: personnages, bolides, circuits… Il est également possible de gagner de nouveaux accessoires pour personnaliser nos riders ainsi que nos véhicules. Véhicules que nous pourrons ensuite exposer dans notre garage ou mettre aux enchères.

Et ce n’est pas tout, on y retrouve aussi des musiques (certaines sont excellentes!), bonbons, permis… Le contenu proposé est tout simplement pléthorique. La générosité du titre se retrouve même dans les réglages!

Notre avis

Plus proche d’un croisement entre Sonic Racing: CrossWorlds et d’un F-Zero que d’un Mario Kart Worlds, Kirby Air Riders procure des sensations grisantes.

Sa maniabilité singulière, offrant une nervosité saisissante, pourrait malheureusement laisser de côté les joueurs les moins patients. Quant aux autres, ils seront récompensés par un titre aux finitions irréprochables et au contenu gargantuesque.

Notre note: Un 9/10

+ Sensation de vitesse grisante

+ Finitions soignées

+ Bolides, tous différents

+ Fluidité

+ Système de tableaux de missions

+ Générosité du contenu - Prise en main brouillonne aux premiers abords

- Mode City Trial un petit peu trop chaotique

- Répétitivité du mode Road Trip



