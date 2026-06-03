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Ces 19 mèmes vont faire prendre un sérieux coup de vieux aux gamers

Une LAN party, probablement en 2001, avant l'existence d'Internet haut débit.
Une LAN party, probablement en 2001, avant l'existence d'Internet haut débit. bild: reddit

Ces 19 mèmes vont faire prendre un sérieux coup de vieux aux gamers

Vous avez passé des heures devant des catalogues de jeux, mémorisé une commande MS-DOS pour impressionner vos amis et organisé des LAN parties dans des caves surchauffées? Alors cette collection de mèmes rétro risque de réveiller quelques souvenirs… et de vous rappeler, au passage, que les années 1990 étaient il y a déjà longtemps.
03.06.2026, 05:3803.06.2026, 05:38
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Attention, vous allez soudainement vous sentir très, très vieux.

Quand, à la fin des années 1980, vous vouliez être le plus cool de la classe

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Image: @brockpierson

Vous avez passé des heures, voire des jours, à étudier ce genre de catalogues

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Image: @The_CasualGam3r

Il pouvait falloir des jours pour maîtriser un seul niveau de Super Mario Bros. Mais cela n’avait absolument aucune importance.

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Image: @ThatEricAlper

Nous étions en 1997 et le monde était parfait

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De quoi vous vous souvenez aujourd’hui... et à quoi ressemblaient vraiment les jeux vidéo dans les années 1990

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Attention, jeu de mots douteux!

Tous les fans de Sega comprendront.
Tous les fans de Sega comprendront.Image: @St1ka
Voici 33 mèmes que seuls les vrais gamers comprendront

Quand vous connaissiez exactement une commande MS-DOS par cœur et que vous vous sentiez comme un hacker

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Comment nous jouions aux jeux multijoueurs à l’époque

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Le jeu sur PC dans les années 1990, avant que tout le monde ne se mette aux jeux de tir à la première personne

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Image: @brockpierson

Le moment où nous avons pensé que les graphismes ne pourraient jamais devenir meilleurs

A propos de «GoldenEye 007» sur Nintendo 64

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Oui, quelqu’un a parfaitement reproduit les graphismes de la Nintendo 64.

Le début des années 2000: personne ne connaissait Fortnite et les jeux vidéo en tant que service étaient encore un concept inconnu. La vie était belle.

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Image: @roter_pander

Une simple LAN party au début des années 2000

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Image: Duct Taped Gamer

Comment vous avez convaincu vos parents, qui ne s’intéressaient absolument pas aux jeux vidéo, de vous acheter une nouvelle PlayStation

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Image: @1GamewithDave1

Quand vous avez soudainement envie de rejouer à vos anciens jeux… que vous avez vendus il y a vingt ans

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Image: @messeduppcs
25 mèmes qui prouvent que vous jouez trop aux jeux vidéos

Ce qui vous agaçait autrefois… et comment c’est aujourd’hui

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Image: @gillyberliin

Ce qui agace dans les jeux modernes

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Image: @Y2K_DOTCOM

Quand les gamers de plus de 40 ans se replongent une fois de plus dans le bon vieux temps

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Image: @ThatEricAlper

Plutôt juste

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Image: @RetroRebellion
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Le classement Kassensturz des vinaigres balsamiques

1re place: le vinaigre balsmique Ponti de Migros

Note: 5,1/6

Prix par 100ml: 1.80.-
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Marco Odermatt avait un message pour l'équipe de Suisse

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On a suivi des Romands en pleine «guerre gastronomique»
Dimanche, watson a suivi des Romands qui ont tout donné pour tenter de décrocher un ticket pour les European Street Food Awards. Qu’est-ce qui motive ces restaurateurs sur roues à se soumettre à un grand stress et un jury implacable? Immersion à Bâle.
La mousse de beurre a failli ne pas tenir le choc caniculaire. Il a fallu ruser avec des glaçons piqués au bar et un timing serré. Lové dans des radis préalablement vidés de leur chair, cet incontournable de l’apéritif français avait une mission très précise dans l’esprit de Stefan Yanev, dimanche, à Bâle: évoquer la Romandie et impressionner un jury 100% alémanique en proposant un petit plat avant les grands.
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