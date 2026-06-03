Ces 19 mèmes vont faire prendre un sérieux coup de vieux aux gamers
Vous avez passé des heures devant des catalogues de jeux, mémorisé une commande MS-DOS pour impressionner vos amis et organisé des LAN parties dans des caves surchauffées? Alors cette collection de mèmes rétro risque de réveiller quelques souvenirs… et de vous rappeler, au passage, que les années 1990 étaient il y a déjà longtemps.
Attention, vous allez soudainement vous sentir très, très vieux.
Quand, à la fin des années 1980, vous vouliez être le plus cool de la classe
Vous avez passé des heures, voire des jours, à étudier ce genre de catalogues
Il pouvait falloir des jours pour maîtriser un seul niveau de Super Mario Bros. Mais cela n’avait absolument aucune importance.
Nous étions en 1997 et le monde était parfait
De quoi vous vous souvenez aujourd’hui... et à quoi ressemblaient vraiment les jeux vidéo dans les années 1990
Attention, jeu de mots douteux!
Quand vous connaissiez exactement une commande MS-DOS par cœur et que vous vous sentiez comme un hacker
Comment nous jouions aux jeux multijoueurs à l’époque
Le jeu sur PC dans les années 1990, avant que tout le monde ne se mette aux jeux de tir à la première personne
Le moment où nous avons pensé que les graphismes ne pourraient jamais devenir meilleurs
Just when we though it couldn't get any better than this pic.twitter.com/bNvZu4xQB8— Video Game History (@VideoGameHstry) May 16, 2026
A propos de «GoldenEye 007» sur Nintendo 64
Oui, quelqu’un a parfaitement reproduit les graphismes de la Nintendo 64.
Le début des années 2000: personne ne connaissait Fortnite et les jeux vidéo en tant que service étaient encore un concept inconnu. La vie était belle.
Une simple LAN party au début des années 2000
Comment vous avez convaincu vos parents, qui ne s’intéressaient absolument pas aux jeux vidéo, de vous acheter une nouvelle PlayStation
Quand vous avez soudainement envie de rejouer à vos anciens jeux… que vous avez vendus il y a vingt ans
Ce qui vous agaçait autrefois… et comment c’est aujourd’hui
Ce qui agace dans les jeux modernes
Quand les gamers de plus de 40 ans se replongent une fois de plus dans le bon vieux temps
Plutôt juste
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