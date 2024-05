On a testé le casque audio Heavys, pensé pour les fans de metal

Des Heavys pour les fans de Heavy Metal Image: Heavys

On testé le casque audio pensé pour les métalleux 🤘

Vous allez enfin pouvoir écouter Raining Blood de Slayer dans les meilleures conditions avec le Heavys H1H, un casque pensé pour les amateurs de musique qui tabasse.

Midgard / jvmag

Découvert par le plus grand des hasards en me baladant sur le Net, la marque Heavys propose un casque étudié pour les fans de musiques extrêmes comme le metal. Étant un adepte du genre, je me suis empressé de contacter la marque afin de pouvoir tester ce produit hors norme.

À l’origine, il s’agit d’un projet Kickstarter développé par Axell Grell, un ingénieur du son ayant travaillé 27 ans chez Sennheiser; le papa de la gamme «HD». En effet, le casque, en plus d’être fait pour le metal, comprend deux haut-parleurs par oreille, ceci afin de proposer une expérience «live» de par le positionnement du second haut-parleur.

Image: Heavys

La fabrication a pour but de vous faire entendre tous les détails d’une chanson grâce à sa conception sur mesure, mais le casque Heavys H1H tient-il toutes ses promesses ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Packaging

Livré dans une boite noire sans fioriture, le casque est solidement protégé dans une coque de transport du plus bel effet, finition cuir. Une fois ouverte, la coque contient le casque, un câble USB-C ainsi qu’un câble jack 2.5mm – 3.5mm. La seule chose qu’il manque peut-être, c’est une petite notice de démarrage pour les novices. Heureusement, un code QR sur un flyer permet d’accéder au manuel en ligne.

Image: Heavys

Petite précision; le Heavys qui m’a été envoyé est la version «basique» du casque. La marque est en partenariat avec plusieurs groupes de metal et il est possible d’acquérir des «shells» à leur effigie. Pour simplifier, il s’agit de coques interchangeables qui permettent de décorer votre casque à votre guise. C'est juste esthétique.

Image: heavys

Image: heavys

Image: Heavys

Parmi les groupes disponibles, on retrouve notamment:

Symphony X

Ayreon

Morbid Angel

Of Mice & Men

Death Angel

Testament

Kamelot

Ceci n’est qu’une liste exhaustive et je trouve que l’idée est franchement bien trouvée, surtout si l’on désire afficher notre affection pour un groupe en particulier. Vous pouvez retrouver les différentes «shells» ici.

Première mise en marche

Durant ma première utilisation, j'ai été surpris d’entendre une voix démoniaque sortir du casque; on est bien face à un objet pensé pour les fans de metal. Une fois le mode Bluetooth enclenché, mon téléphone reconnait instantanément le casque sans poser le moindre problème. En ce qui concerne le branchement filaire, il en est de même en le branchant sur mon ordinateur.

Pour résumer, la première utilisation du casque est simple au possible et cela ne prendra pas plus de 30 secondes pour en profiter.

Image: heavys

Confort et utilisation

Malgré un poids en main qui peut surprendre, je m’attendais à avoir une brique sur la tête. Oui le casque est lourd, mais pas au point de devenir contraignant. Une fois bien positionné, le Heavys tient bien en place, englobe correctement les oreilles et est plutôt confortable.

Le seul hic qui vient ternir ce tableau, c’est le similicuir sur les coussinets. Si vous avez vite chaud devant un écran ou en vous baladant, ce n'est pas forcément la matière la plus judicieuse.

Image: jvmag

Venons-en maintenant à l’utilisation du casque. Pendant l’écoute, quatre boutons vont nous intéresser. Située sous le haut-parleur de droite, une molette et deux boutons vont servir à gérer le volume le changement de pistes ainsi que la mise en marche du mode transparent. Le haut-parleur de gauche, lui, permet de gérer l’ANC (Anti Noise Canceling).

La position des boutons pourra être déroutante au début, mais c’est simplement une habitude à prendre. Et je tiens à préciser que c’est la première fois que j’utilise un casque complet sans fil Bluetooth... Oui, je suis encore de la génération filaire.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, je n’ai rien à redire. Je n’ai simplement pas rechargé le casque durant l’entièreté de mes tests. Un très bon point.

Performances sonores

Lorsque j’ai reçu le Heavys H1H, je me suis empressé de vouloir le tester au plus vite. C’était encore l’heure du café et je n’étais pas encore bien réveillé, mais ça allait (très vite) changer. Une fois le casque appairé à mon téléphone et Spotify lancé, je décide de commencer doucement avec Master of Puppets de Metallica. Et là, c’est la claque.

Le son est puissant, la musique grouille de petits détails subtils auxquels je n’ai jamais fait attention auparavant. Tous les instruments sont présents et l’équilibrage permet de les entendre avec clarté. Je passe ensuite à Through the Fire and Flames de Dragonforce. Morceau plus récent oblige, le mixage est plus carré, mais pas dénué d’intérêt non plus. Le rythme de la chanson étant très rapide, je suis étonné de pouvoir entendre les guitares et la basse qui les accompagnent très facilement. Une fois le son poussé au maximum, je trouve impressionnant de ne pas entendre de grésillement. Tout est net et c’est un pur régal pour les oreilles. Pour terminer, Painkiller de Judas Priest et son mythique solo de guitare... j’en ai simplement eu des frissons.

Globalement, le casque respecte un équilibre parfait entre les aigus, les médiums et les graves. Je n’ai pas ressenti de monopolisation d’une ou plusieurs fréquences, mais plutôt une harmonie qui permet de vraiment ressentir la musique et de provoquer de vraies émotions. En ce qui concerne l’effet «live» promis, c’est assez léger, mais avec l’application qui arrive, une simple mise à jour devrait pouvoir corriger le tir.

Outre le fait que le metal soit le style adapté au casque, des morceaux plus soft comme I Want It All de Queen ou même de la musique électronique de type hardstyle ou techno s’en sortent aussi avec brio.

Même si le Heavys est conseillé pour écouter de la musique extrême, son utilisation va bien au-delà. Il conviendra parfaitement pour regarder des vidéos sur YouTube, des films en streaming et même jouer aux jeux vidéo. C’est d’ailleurs ce dernier point qui m’a marqué, car la spatialisation est assez bluffante alors que ce n’est pas un casque gaming.

Isolation et communication

Pour l’instant, le casque Heavys s’en sort à merveille, mais que vaut-il l’isolation?

Une fois bien fixé sur la tête et l’ANC enclenché, je n’ai quasiment trouvé aucun bruit qui aurait pu me déranger. Histoire de vous donner une idée, la seule fois ou j’ai pu entendre des bruits extérieurs, c’était au bord de la route, durant une période de fort trafic. Et encore, je distinguais à peine le bruit des voitures.

Image: jvmag

Autre bémol à signaler: le casque permet vraiment de se mettre dans une bulle, mais ce sera l’inverse pour les gens qui vous entourent. En effet, le Heavys vous isole complètement, mais vous ferez profiter tout votre entourage de vos gouts musicaux. Ce n’est pas dramatique, car bon nombre de casques ont le même défaut.

Pour terminer, le casque possède également cinq micros et un «noise cancelling» afin de pouvoir répondre aux appels téléphoniques. Ce n’est pas un atout majeur, mais la qualité sonore est tout à fait honorable pour un appareil de ce genre.

Protection de l’audition

Dernier point à souligner et qui a son importance: selon la page Kickstarter du casque, une technologie embarquée permet d’augmenter le son sans endommager l’audition. Se basant sur une technologie acoustique psychoacoustique en attente de brevetage, celle-ci diffuse les fréquences à des volumes précis pour donner une sensation de volume élevé sans risquer d’endommager l’ouïe. Un point difficile à prouver même si je n’ai jamais ressenti de sensation d’acouphène durant l’entièreté de mes tests.

Conclusion

Après de nombreuses heures en compagnie du Heavys H1H, j’adhère complètement à son concept original. Le son est clair, net, puissant et saura vous faire redécouvrir certains morceaux emblématiques de la scène metal.

Même si son argument de vente principal vise les métalleux, le casque est ultra polyvalent et pourra convenir à d’autres usages que la musique. En plus de cela, la durée de vie de la batterie est exemplaire même avec le son poussé au maximum.

Image: jvmag

À tous les fans de metal (et les autres) ce casque est taillé pour vous!

Note générale: 9,5/10 • Durée de vie de la batterie

• Design élégant et sobre

• Confortable malgré son poids

• Son immersif et puissant, le tout avec

• Une protection auditive

• Coussinets pouvant donner chaud

• Un prix qui pourrait en rebuter certains​

Vous pouvez retrouver les Heavys H1H pour 240.- CHF environ sur Heavys.com

Casque envoyé par Heavys, article non sponsorisé.