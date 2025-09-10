Ce célèbre top model arrête le mannequinat pour «une vie simple»

Ça ne relève pas de l'évidence, de la part d'une des nombreuses rejetons du clan Kardashian: mais oui, Kendall Jenner aspire à plus de simplicité. Au cours d'une interview croisée et à cheval avec sa meilleure copine, Gigi Hadid, dans l'édition américaine de Vogue, le mannequin de 29 ans s'est confiée sur ses projets.
Même si la septième saison de l'émission de téléréalité qui met en scène sa célèbre famille, Kardashian, est en cours de tournage, Kendall Jenner nourrit manifestement des sentiments ambivalents à l'égard du show qui a contribué à sa renommée. «Ce n'est pas ma tasse de thé», admet-elle au magazine.
Sa tasse de thé, alors, c'est quoi?
«J'aime me lever chaque matin, enfiler un maillot de bain ou un jogging, sans maquillage et profiter pleinement de ma journée», précise le modèle.
Mais comme il n'y a pas que la bronzette dans la vie, plus concrètement, Kendall a profité de l'entretien pour annoncer son intention de mettre les projecteurs derrière elle pour se concentrer sur... sa véritable passion.
«C'est l'une des seules personnes à qui je confierais la conception d'une maison», abonde sa copine Gigi dans les pages du magazine.
L'aspirante décoratrice d'intérieur, qui vit à Los Angeles, construit d'ailleurs en ce moment une bâtisse dans l'Ouest des Etats-Unis, où elle pourra se sentir «normale» et se consacrer à l'équitation.
On peut comprendre ce ras-le-bol: la demi-sœur de Kim évolue sous le regard constant du public depuis qu'elle a 11 ans, avec ses débuts dans l'émission L'Incroyable Famille Kardashian. Et si l'émission lui a ouvert les portes d'une prestigieuse carrière, le moment est venu pour la «plus normale» des Kardashian d'ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. (mbr)