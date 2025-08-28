A gauche, Kris Jenner en 2025, à droite, Kris Jenner en 2012. instagram/getty

Kris Jenner lève le voile sur son nouveau visage

C'est la première fois que la matriarche du clan Kardashian parle si ouvertement de chirurgie esthétique. Et pas pour nous dire «un peu de botox et une bonne hygiène de vie». Elle lève le voile sur son dernier lifting.

Lorsqu'elle était apparue avec un nouveau visage au procès des braqueurs de sa fille Kim Kardashian à Paris en mai, Kris Jenner avait fait plus parler de son prétendu lifting que le verdict. Sa métamorphose virale avait surpris et fasciné. Les réseaux sociaux voulaient savoir ce qu'elle avait fait. Comme on donne du pain à des cochons, elle avait lâché le nom de son chirurgien plastique sans pour autant s'étaler.

Cette fois-ci, elle y va franco et surprise! Ce n'est pas le rouleau de Jade ni le Gua Sha qui permet de rajeunir de 20 ans. Elle affirme dans une interview pour l'édition de septembre de Vogue Arabia être passée pour la seconde fois sur le billard.

«J'ai fait un lifting il y a une quinzaine d'années. Il était donc temps de me rafraichir»

Kris Jenner fêtera ses 70 ans le 5 novembre. instagram krisjenner

Elle poursuit:

J’ai décidé de faire ce lifting parce que je veux être la meilleure version de moi-même, et cela me rend heureuse. Ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’il faut renoncer à soi-même. Si vous vous sentez bien dans votre peau et que vous voulez vieillir naturellement — c’est-à-dire sans rien faire — alors ne faites rien. Mais pour moi, c’est ça vieillir avec grâce.»

A 69 ans, Kris Jenner avoue pour la première fois avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Il semblerait que ce soit une stratégie familiale puisque sa fille Kylie a elle aussi été plus transparente en révélant en juin les détails concernant ses faux seins. Pareil pour Khloé, qui a dressé la liste des interventions esthétiques auxquelles elle a eu recours (rhinoplastie, injections de Botox et de Sculptra au 7Q Spa de Glendale, épilation laser de la ligne frontale...). Cette dernière va jusqu'à partager des photos d'elle avec une perfusion dans le bras, se faisant injecter des cellules souches.

Un fix de cellules souches et hop! On peut commencer la journée du bon pied. instagram khloékardashian

Et ce n'est pas rien. Qu'on les idolâtre ou qu'on les déteste, on ne peut nier l'influence que les Kardashian-Jenner ont sur les jeunes générations. Comme le rappelle France Inter, le nombre d'interventions chirurgicales sur la tranche d'âge 18-34 ans dépasse désormais celui sur la tranche d'âge 50-60 ans.

Quand elles affichaient des formes XXL il y a une dizaine d'années, la tendance était au BBL (Brazilian Butt Lift), une opération qui consiste à prélever de la graisse sur une partie du corps et à la réinjecter dans les fesses. Quand elles ont dit se calmer avec les injections, on a vu la tendance «gros seins, grosses fesses, grosses lèvres» diminuer et des internautes montraient leurs opérations de réduction d'injections.

Parfois, leur influence va même au-delà de la mode et de la chirurgie esthétique. La preuve, en 2018, Kylie Jenner faisait perdre plus d'un milliard de dollars à Snapchat juste en publiant un message sur Twitter expliquant qu'elle n'utilisait plus l'application. Aujourd'hui, Kylie Jenner est suivie par 329 millions de fans sur Instagram, Khloé Kardashian a 301 millions de followers et Kris Jenner, 51 millions.

