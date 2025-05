Qui est Aydan Nix, la demi-soeur qui n'est entrée dans la vie de Bella et Gigi qu'en 2023?

Bella et Gigi Hadid lâchent un gros secret de famille

Les célèbres mannequins Bella et Gigi Hadid ont présenté au monde leur demi-soeur cachée, Aydan Nix, âgée de 23 ans. Les trois ont fait connaissance en 2023. Le point sur l'histoire familiale.

Gigi, 30 ans, et Bella, 28 ans, ont fait part ce jeudi 29 mai d'un communiqué au Daily Mail par lequel elles présentent... leur demi-soeur. Celle-ci se nomme Aydan Nix, et elle est âgée de 23 ans. Il s'agit d'une demi-soeur «secrète», puisqu'en réalité, les trois filles n'ont fait connaissance qu'en 2023. Oui, on se dirait dans un épisode de Charmed.

Si la nouvelle affole la presse people, elle touche bien peu le commun des mortels. En cause: personne, à part les fans les plus transis, ne connait l'exacte constellation familiale des stars.

De notre côté, on en profite pour potasser à nouveau l'arbre généalogique auquel appartiennent deux des mannequins les plus en vogue depuis des années, Gigi et Bella Hadid.

Une chose est certaine: la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre: la ressemblance de Aydan avec ses soeurs est frappante. On peut même dire qu'elle est un mix des deux. La preuve:

Bella Bella. 28 ans. GC Images

Gigi Gigi, 30 ans. Keystone

Et voici la nouvelle venue, Aydan:

Instagram@toospoiled

Instagram@toospoiled

Aydan Nix est la fille de Mohamed Hadid, 76 ans, et de Terri Hatfield Dull. Aydan est née après la brève histoire qu'ont entretenus ses parents, après le divorce de Mohamed de Yolanda Hadid, en 2001.

«Il y a plus de 20 ans, notre père, alors célibataire, a eu une brève relation qui a conduit à une grossesse» Communiqué de Bella et Gigi

Les sœurs ont également révélé que Nix ne savait pas que Mohamed était son père jusqu'à récemment.

Aydan aurait grandi avec un homme qu'elle pensait être son père, ont déclaré Gigi et Bella. Ce n'est qu'après son décès, alors qu'elle avait 19 ans, qu'elle a découvert la vérité. Instagram@toospoiled

Constellation familiale

Vous êtes perdu? C'est l'heure du petit récap' de la famille Hadid. Mohamed, un richissime promoteur immobilier américano-jordanien d’origine palestinienne, est le père de Gigi, Bella et Anwar (son fils de 25 ans). Son ex-femme, Yolanda Hadid, très connue, est la maman de tout ce petit monde. Mohamed a également eu deux filles, Marielle, 44 ans, et Alana, 41 ans, avec sa première épouse, Mary Butler.

Mohamed est né à Nazareth en 1948. Il a bâti sa fortune dans l'immobilier en Amérique. Image: Anadolu

Yolanda Hadid, photo prise en 2024. GC Images

Le trio père-filles, Bella et Gigi.

Le Daily Mail rapporte que la relation de Mohamed et Dull avait pris fin avant qu'elle ne découvre qu'elle était enceinte d'Aydan. L'homme aurait «toujours su» pour sa plus jeune fille. Cependant, selon le média, il ne lui aurait «pas apporté» de soutien financier.

Aydan aime la mode. Instagram@toospoiled

«Aydan est née et a grandi en Floride, grandissant avec l'homme qu'elle connaissait avec amour comme son père jusqu'à son décès soudain alors qu'elle avait 19 ans», poursuit la déclaration de Gigi et Bella.

Après le décès de celui qu'elle pensait être son père, Nix «a décidé de faire un test génétique par curiosité», ce qui a conduit à la découverte choquante qu'elle avait «un lien biologique» avec elles.

Accueillie à bras ouverts

Le communiqué, très pudique, se veut rassurant sur la situation entre les membres de la famille. «Nous avons accueilli Aydan à bras ouverts», est-il notamment écrit.

Mais encore:

«Elle a passé du temps avec nous tous, y compris notre père, et nous avons chéri ce nouveau membre inattendu et merveilleux de notre famille (...) En tant que frères et sœurs, nous avons eu de nombreuses conversations ouvertes et affectueuses, y compris avec Aydan, sur la manière de la soutenir et de la protéger.»

Le Daily Mail relaie encore une source familiale, qui confie que Mohamed est «cordial et agréable» avec son sixième enfant. «Il y a un respect mutuel, mais il y a aussi de la discrétion.»

Nix «a décidé de faire un test génétique par curiosité», ce qui a conduit à la découverte d'une «connexion biologique» avec Gigi et Bella. Instagram@toospoiled

Le média a rapporté que le magnat de l'immobilier devait assister à la remise de diplôme d'Aydan à la Parsons School of Design en mai, mais qu'il a annulé sa participation une semaine avant. La diplômée de Parsons espère travailler dans l'industrie de la mode en tant que designer, styliste et influenceuse.

On sent qu'il y a évidemment encore beaucoup de non-dits dans ce nouveau chapitre. Reste à voir si Aydan compte suivre les traces de ses grandes soeurs, et de plonger dans le bain de la mode et des défilés sous l'oeil du monde entier.