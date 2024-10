Ok, il n'a pas dit ça, mais pas loin. twitter/montage watson

Le Suisse de Koh-Lanta se fait détruire dès qu'il ouvre la bouche

Gustin, candidat romand de Koh-Lanta: l'île maudite, ne connaît probablement pas l'expression: tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

Plus de «Divertissement»

Gustin ne se retient pas quand il s'agit d'exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il ressent, c'est qu'il a faim. Très faim, même. D'ailleurs, c'est le seul à avoir faim sur Koh-Lanta, les autres candidats sont rassasiés après avoir mangé trois épluchures de noix de coco.

A cause de son comportement, le maître-nageur romand qui est notamment sous le coup d'une enquête pour agression sur agents à Yverdon, est la pinata du moment sur Twitter.

Parce qu'en plus d'avoir l'estomac vide, il fait des sorties improbables aux autres aventuriers, notamment quand Cassandre, dont il est pourtant proche, est en train de pleurer:

«T'as mal à l'oeil?» Gustin, ce fin observateur.

Sur Twitter, cette capacité à lire les signes n'a pas manqué.

«Je pensais qu'il se foutait de sa gueule, mais peut-être qu'il est simplement con.» twitter

En plus d'avoir un don pour consoler ses camarades, Gustin a un mot à la bouche: manger. Peut-être que le candidat romand n'a pas compris les règles de Koh-Lanta. Crever la dalle, ça fait partie du jeu. Sinon, ça s'appelle Top Chef.

La nourriture est devenue aussi obsessionnelle pour Gustin qu'une dose de Fentanyl. C'est à cause d'une chamaillerie autour du riz que, la semaine dernière, il a voté contre Sara, une ex-rouge comme lui, parce qu'elle voulait rationner. Trop injuste!

«Moins manger pour garder plus de riz c'est un comportement de lâches » Le Larousse liked this.

De retour sur le camp après le conseil, les ex-rouges étaient en descente comme s'ils sortaient du Berghain après trois jours de teuf. Sauf Gustin, très content de lui, qui s'est réveillé le lendemain, frais comme la rosée du matin.

«Le conseil s’est très bien passé pour moi. Je me sens très bien avec mes nouveaux compagnons» Gustin alors que ses camarades sont glauques.

Sara ayant été évincée, le candidat romand pouvait enfin se lâcher sur la bouffe.

L'Yverdonnois est souvent aux fourneaux, mais ce n'est pas pour être sympa avec les autres aventuriers. C'est juste pour être sûr de manger à sa faim.

Dans l'épisode de ce mardi 22 octobre, Gustin est carrément parvenu à faire du sel en laissant s'évaporer de l'eau de mer dans des noix de coco. Une première dans Koh-Lanta. Et en tant que chef des cuisines, il se doit de gueuler sur ses commis, c'est-à-dire Charlotte et Sophia, qui étaient à la plonge et qui ont, selon Gustin, mal fait la vaisselle.

«Les filles, quand vous faites la vaisselle, ne laissez pas les trucs mouillés dans les casseroles» Gustin, un homme à marier.

Il n'en fallait pas plus pour que Twitter monte sur son cheval blanc et crie à la misogynie.

Gustin ne se fait ni des amis sur le camp ni sur Twitter où la plupart des internautes veulent le voir tomber, notamment quand il a des sorties du genre:

«Personne ne s'est occupé de moi» Une fois de plus, Gustin n'a pas compris les règles du jeu.

Une chose est sûre, le Suisse fait parler de lui. Son comportement, qui peut prêter à sourire, risque de lui jouer des tours, notamment la semaine prochaine avec l'épisode des destins liés. Au moins, s'il se fait éliminer, il pourra se servir comme dans un Flunch à la cantine de la résidence du jury final.

Gustin a probablement envie de manger l'un de ses burgers bien crados:

1 / 10 Des burgers crados qui donnent quand même faim

On a causé avec Colin, candidat suisse de Koh-Lanta 2022: