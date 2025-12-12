assez ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Insolite

Ce saut en parachute a bien failli être son dernier

Vidéo: watson

Ce saut a bien failli être son dernier

Des images spectaculaires montrent un parachutiste accroché à la queue de son avion à 4500 mètres d'altitude. Une frayeur absolue au-dessus de l'Australie, où le drame a été évité de justesse.
12.12.2025, 16:5912.12.2025, 16:59

L'incident s'est produit le 20 septembre dernier. Un avion Cessna Caravan, avec à son bord un pilote et 17 parachutistes qui devaient être filmés par un caméraman parachutiste, a décollé de Tully pour effectuer un saut en formation à 16 depuis une altitude de 15 000 pieds (environ 4500 mètres).

C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Autorité australienne de sécurité des transports (ATSB), qui a publié les images après la fin de son enquête, notamment à des fins de sensibilisation et de prévention.

Une ouverture accidentelle

Arrivé à l'altitude de saut, le parachutiste a franchi la porte coulissante lorsqu’une poignée de son équipement s'est prise dans le volet de l'aile. Le déploiement instantané du parachute de secours l'a alors violemment rabattu contre la queue de l’avion, endommageant gravement l'appareil et le blessant à la jambe.

Le choc a également éjecté le caméraman hors de l'appareil, le faisant chuter dans le vide. Le parachutiste accidenté, quant à lui, est resté suspendu à la queue de l'avion, retenu par son parachute de secours emmêlé.

La Suisse a acheté le même avion

Une issue miraculeuse

Heureusement, le pire a été évité. Le parachutiste coincé a réussi à couper les suspentes de son parachute de secours à l'aide d'un couteau. Bien que son parachute principal se soit d'abord emmêlé dans les restes du parachute de secours, il a finalement réussi à atterrir en sécurité.

Cette mamie de 104 ans a battu un record du monde

Le pilote a quant à lui émis un «Mayday», n'ayant plus qu'une maîtrise partielle du Cessna. Malgré les dommages subis par l'empennage, il est parvenu à poser l'appareil. Les 15 autres parachutistes, ainsi que le caméraman éjecté lors du choc, ont eux aussi regagné le sol sains et saufs.

Un couteau qui a sauvé une vie

Angus Mitchell, commissaire en chef de l'ATSB, souhaite utiliser cet exemple pour faire prendre conscience aux parachutistes de l'importance de surveiller les poignées de déclenchement de leurs parachutes, en particulier au moment de quitter l'avion.

Il a également souligné le rôle crucial du couteau utilisé par le parachutiste pour se libérer:

«Le fait de porter un couteau à crochet (hook knife), bien que cela ne soit pas une obligation légale, pourrait sauver des vies en cas d'ouverture prématurée du parachute de secours»
a-t-il déclaré.

Un drame évité de peu👇

Vidéo: watson
Plus de news complètement insolites...
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
2
Les Etats-Unis veulent construire des trains sur la Lune
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
Ce pigeon a été relâché après 8 mois de prison en Inde
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
«Incrédulité» parmi les fidèles: leur prêtre aurait trempé dans un trafic de Viagra
Il a dû avoir la peur de sa vie
Il a dû avoir la peur de sa vie
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Des snacks pour de très grosses faims
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Samsung a sorti un téléphone unique
Avec le Galaxy Z TriFold, la marque sud-coréenne montre ce que permettent aujourd’hui les écrans pliables. Cet appareil devrait coûter très cher mais pourrait bien remplacer les tablettes.
Samsung vient de révéler le Galaxy Z TriFold, son smartphone pliable très attendu doté non pas d’une, mais de deux charnières. Il se compose de 3 panneaux d’environ 4 millimètres chacun, qui s’ouvrent pour former une tablette.
L’article