Ce saut en parachute a bien failli être son dernier

Vidéo: watson

Ce saut a bien failli être son dernier

Des images spectaculaires montrent un parachutiste accroché à la queue de son avion à 4500 mètres d'altitude. Une frayeur absolue au-dessus de l'Australie, où le drame a été évité de justesse.

L'incident s'est produit le 20 septembre dernier. Un avion Cessna Caravan, avec à son bord un pilote et 17 parachutistes qui devaient être filmés par un caméraman parachutiste, a décollé de Tully pour effectuer un saut en formation à 16 depuis une altitude de 15 000 pieds (environ 4500 mètres).

C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Autorité australienne de sécurité des transports (ATSB), qui a publié les images après la fin de son enquête, notamment à des fins de sensibilisation et de prévention.

Une ouverture accidentelle

Arrivé à l'altitude de saut, le parachutiste a franchi la porte coulissante lorsqu’une poignée de son équipement s'est prise dans le volet de l'aile. Le déploiement instantané du parachute de secours l'a alors violemment rabattu contre la queue de l’avion, endommageant gravement l'appareil et le blessant à la jambe.

Le choc a également éjecté le caméraman hors de l'appareil, le faisant chuter dans le vide. Le parachutiste accidenté, quant à lui, est resté suspendu à la queue de l'avion, retenu par son parachute de secours emmêlé.

Une issue miraculeuse

Heureusement, le pire a été évité. Le parachutiste coincé a réussi à couper les suspentes de son parachute de secours à l'aide d'un couteau. Bien que son parachute principal se soit d'abord emmêlé dans les restes du parachute de secours, il a finalement réussi à atterrir en sécurité.

Le pilote a quant à lui émis un «Mayday», n'ayant plus qu'une maîtrise partielle du Cessna. Malgré les dommages subis par l'empennage, il est parvenu à poser l'appareil. Les 15 autres parachutistes, ainsi que le caméraman éjecté lors du choc, ont eux aussi regagné le sol sains et saufs.

Un couteau qui a sauvé une vie

Angus Mitchell, commissaire en chef de l'ATSB, souhaite utiliser cet exemple pour faire prendre conscience aux parachutistes de l'importance de surveiller les poignées de déclenchement de leurs parachutes, en particulier au moment de quitter l'avion.

Il a également souligné le rôle crucial du couteau utilisé par le parachutiste pour se libérer:

«Le fait de porter un couteau à crochet (hook knife), bien que cela ne soit pas une obligation légale, pourrait sauver des vies en cas d'ouverture prématurée du parachute de secours» a-t-il déclaré.

