Merci TF1 pour ces gros plans. On n'aura jamais vu des pores d'aussi près et en aussi bonne qualité. Image: twitter

Koh-Lanta: cette candidate a réussi à énerver Denis Brogniart

Dans l'épisode diffusé hier soir sur TF1, Mélissa, outsider de l'équipe jaune, tente de retourner le jeu à son avantage, mais à la place, elle s'est mangé une descente d'organes.

La tribu jaune avait déjà éliminé Javotte (Lola). Cette semaine, les jaunes ont renvoyé sa sœur Anastasie, c'est-à-dire Mélissa. Les deux anciennes candidates sont d'ailleurs comme cul et chemise sur TikTok et flirtent sur leur mauvaise réputation en se mettant en scène dans des vidéos qui donnent envie à certains internautes de les éliminer une deuxième fois.

Mélissa donc, rescapée de l'île maudite, le vilain petit canard de l'équipe jaune, a été éliminée hier soir dans ce sixième épisode de Koh-Lanta. Elle qui pensait avoir convaincu toute sa tribu de voter contre leur chef Frérédic, s'est mangé les dents dans le sable. C'était trop tôt pour faire un coup d'Etat, même si les autres aventuriers s'accordent pour dire que Frédéric est un grand stratège.

Que les choses soient claires: «grand stratège» dans le langage Koh-Lanta, ça veut dire sale type capable de balancer ses coéquipiers à la flotte si le bateau coule. C'est comme «elle a fort caractère», traduction: «elle est chiante». Je referme la parenthèse lexicale.

Assez sèche et colérique, au moment de son élimination, Mélissa a même réussi à énerver Denis en voulant foutre le camp du camp illico. «C'est bon je peux y aller Denis?» Ah bah non, tu peux pas Mélissa, l'animateur doit faire son boulot, appuyer là ou ça fait mal, mettre du sel sur la plaie, balancer du pain au cochon. Bref, son job.

L'animateur, un peu agacé, lui lance d'abord un «attendez...» et sent qu'il n'a qu'à mettre deux balles dans la machine pour qu'elle se mette à clignoter dans tous les sens: «Je vous ai entendu dire "coup de poignard"...» Et là, Mélissa «Gling! Gling! Gling!» offre un spectacle digne de La Villa des Cœurs brisés.

«Qui a voté contre moi? Ah ouais, tout le monde»

«Vous êtes des hypocrites, vous avez pas de parole»

«Pourquoi vous m'avez pas dit la vérité?»

Là où Anastasie a raison, c'est que Frédéric risque probablement de la faire à l'envers à ses coéquipiers à un moment ou à un autre. Il le dit lui-même, il en a marre de cette équipe: «J'ai envie d'être en individuel.» Enfin, ça c'est surtout parce que son équipe a perdu cinq fois de suite. Les autres candidats sont des agneaux qui ne voient même pas que le loup est à leur table.

Le Suisse, au bout de sa vie

Gustin, le candidat suisse – accusé d'avoir agressé plusieurs vigiles à Yverdon-les-Bains –, n'en peut plus. Il a faim. Quand il n'a pas faim, il se défonce sur les épreuves et quand il ne se défonce pas sur les épreuves, il dort. Mon golden retriever fait pareil.

Il a tellement faim que pour l'appel à des proches lors de l'épreuve de confort, il aurait été capable d'appeler Uber Eats.. ou Teheiura. Avec un peu de chance, on le retrouvera dans la prochaine saison de Top Chef.

Au fait, ce serait pas l'heure d'aller manger? Allez, à la semaine prochaine.

