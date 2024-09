Lola, la candidate que personne ne peut blairer. twitter/montage watson

«Le plus dur à Koh-lanta, c'est pas la faim, c'est voir la gueule de Lola»

Elle soulait déjà tout le monde la semaine dernière. L'histoire continue pour Lola, candidate de cette 26ᵉ saison de Koh-Lanta: l'île maudite.

⚠️Cet article contient des spoils⚠️

Sur Koh-Lanta, quand quelqu'un nous tape sur le système, on dit de cette personne qu'elle a un fort caractère. Ou alors on fait comme Jacques, candidat de l'équipe jaune, et on est plus direct:

«Lola est chiante» Jacques dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas.

Lola, c'est la candidate qu'on adore détester. Celle qui rend une saison de Koh-Lanta piquante et addictive. La méchante dont tout bon film d'action a besoin. Elle parle beaucoup, donne des ordres et se vante, trois ingrédients pour devenir la pinata de ses coéquipiers jamais à court de vannes pour la qualifier:

«Le plus dur à Koh-lanta, c'est pas la faim, c'est voir la gueule de Lola» Fabrice, roi de la vanne.

«Les gens qui se la racontent et qui n'en font pas une...» Fabrice, il est là pour abattre Lola.

«Si on me disait, tu manges pas pendant quatre jours, tu bois juste, mais elle disparaît... Je dis où est-ce qu'on signe?» Fabrice régulier dans sa haine envers Lola.

Une personnalité comme celle de Lola, c'est du pain béni pour TF1 qui en rajoute une couche en lui donnant une visibilité importante, contrairement à Sophia. Qui? Oui, justement. Selon So Foot, cette aventurière n'a eu que 13 secondes de temps de parole.

Marie, candidate éliminée ce mardi 3 septembre, a, elle aussi, cassé du sucre sur Lola dans une interview pour Pure People:

«De par son caractère omniprésent sur le camp, c'est vrai qu'elle (réd: Lola) est souvent dans les discussions, dans les engueulades. Donc, elle veut être en maillot et elle est dans l'action, ça donne ces images.»

En plus d'être moyennement appréciée par sa tribu, Lola a fait un malaise à cause de la faim qui la tiraille... autant que tous les autres candidats. Le médecin de l'émission est venu lui donner une bouteille d'eau avec une poudre magique (un peu de la triche quand même) pour faire remonter son taux de glycémie. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, en tout cas, ça l'a reboostée puisqu'elle a continué à avoir un «fort caractère».

«Physiquement, on n'arrive plus à rien, le moindre déplacement on a la tête qui tourne (...) je suis dépassée par les événements donc rien ne va» Lola qui chouine.

Consciente d'agacer, Lola répond régulièrement à ses détracteurs à coups de vidéos sur TikTok. Elle en a récemment posté une vidéo en compagnie d'une autre candidate peu appréciée: Melissa. Une façon de nourrir le buzz autour d'elle, qu'il soit bon ou mauvais.

Et sinon, le candidat suisse apprend des mots

Gustin, le candidat suisse dans l'équipe rouge, a toujours la dalle, ça, ça ne change pas. Il s'étonne de ne pas avoir un buffet Flunch tous les jours. Et quand il y a embrouille entre Ugo et Alexandre pour savoir lequel des deux est le plus «buté», Gustin arrive comme un cheveu sur la soupe: «C'est quoi être buté? Moi je croyais que c'était une insulte.» Si vous, vous avez compris la signification du mot «buté», c'est peut-être parce que vous ne venez pas du «district jurassien» comme Gustin.

