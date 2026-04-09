Le Cully Jazz revient pour sa 43e édition (image d'archives). Image: KEYSTONE

Le Cully Jazz est de retour: voici le programme

Les notes du festival vaudois vont vibrer durant neuf jours dès vendredi soir au bord du lac, avec notamment 134 concerts et bien d'autres animations.

Plus de «Divertissement»

Le Cully Jazz débute vendredi soir. Pour sa 43e édition, le festival propose 34 concerts payants et 100 concerts gratuits jusqu'au 18 avril. Melody Gardot, Richard Galliano, Fatoumata Diawara, Tony Ann, Anouar Brahem et Emily Loizeau sont notamment à l'affiche.

Cette édition 2026 ouvre avec l'ensemble pour cuivres et percussions Traktorkestar, brass band post-balkanique venu de Berne, qui réunit autour de lui trois personnalités helvétiques, Stephan Eicher, Erika Stucky et Elina Duni. D'autres surprises sont attendues.

Le lendemain, toujours sur la grande scène du Chapiteau, le trio américain The Bad Plus est rejoint par leurs compatriotes Chris Potter (saxophoniste et clarinettiste) et Craig Taborn (pianiste et compositeur) pour revisiter le répertoire de Keith Jarrett et son American Quartet. Ils laisseront ensuite leur place au trio britannique Mammal Hands, un des coups de coeur du codirecteur.

La star de l'affiche 2026

Ambiance feutrée et intemporelle pour dimanche, avec la star de l'affiche 2026. L'auteure-compositrice-interprète et musicienne américaine Melody Gardot donne deux concerts le même jour, à 16h00 et à 20h00.

Parmi les autres artistes se produisant durant les neuf jours sur la grande scène, l'accordéoniste français Richard Galliano et son New Viaggio Trio proposeront «une plongée nostalgique» dans l'atmosphère du disque iconique Viaggio. Le maître du oud tunisien Anouar Brahem réunira, lui, trois instrumentistes autour de sa suite de pièces de chambre After the Last Sky.

L'auteure-compositrice et guitariste française Gabi Hartmann fera, elle, voyager le public en chansons avec La femme aux yeux de sel, un projet aux échos d'Amérique latine sur fond de folk, jazz et pop.

Des traditions musicales africaines

Honneur aussi au piano sous le grand chapiteau avec deux jeunes pianistes: Jamie Duffy et ses compositions inspirées des paysages folkloriques de son Irlande natale, ainsi que le Canadien Tony Ann. Toujours au piano, à mentionner encore deux artistes helvétiques: le Vaudois Colin Vallon et la Fribourgeoise Manon Mueller et son quintet jazz.

Le second week-end célébrera notamment la richesse des traditions musicales africaines. Bassiste éclectique, Richard Bona conviera le public dans son univers ancré dans ses origines camerounaises. Deux figures féminines de la musique d'Afrique de l'Ouest clôtureront l'édition. La vocaliste et joueuse de kora Sona Jobarteh (Gambie/GB) jonglera avec les sonorités mandingues, avant de laisser la scène à la guitariste et chanteuse malienne Fatoumata Diawara, très attendue.

Coup de projecteur sur la scène anglo-saxonne

La scène du Next Step accueillera le mélange de gospel et de soul magnétique du combo américano-néérlandais Michelle David & The True-tones ainsi que que l'artiste hip-hop américaine Bahamadia, icône des années 90. Les organisateurs ont aussi choisi de porter un coup de projecteur sur la «dynamique» scène anglo-saxonne. Pêle-mêle: le trompettiste, compositeur et producteur Theo Croker, la chanteuse anaiis, le quartet Ruby Rushton, le vocaliste soul et funk Reuben James ou encore le multi-instrumentaliste corto.alto.

Enfin, dans l'intimité du Temple, l'improvisateur britannique Bill Laurance présentera une oeuvre introspective et personnelle intitulée Lumen et la chanteuse française Emily Loizeau accompagnera sa voix au piano pour une interprétation épurée de ses titres les plus emblématiques.

Pas moins de 100 concerts gratuits viennent parallèlement enrichir la programmation payante du Cully Jazz dans le cadre du festival «off». Talents émergents, jazz traditionnel, explorations sonores et DJ sets éclectiques sont notamment offerts au public. (jzs/ats)