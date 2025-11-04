Laurent Mauvignier a obtenu six voix du jury. Image: AFP

Voici le lauréat du prix Goncourt 2025

L'auteur français Laurent Mauvignier s'est vu décerner ce mardi la prestigieuse distinction littéraire pour son livre La maison vide.

Plus de «Divertissement»

Laurent Mauvignier a obtenu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse récompense littéraire en France, pour La maison vide (Minuit), une vaste fresque familiale de 750 pages.

L'auteur de 58 ans a été récompensé au premier tour, devançant la Belge Caroline Lamarche pour Le bel obscur (Seuil) ainsi que les deux autres romanciers en lice dans la sélection finale, Emmanuel Carrère avec Kolkhoze (P.O.L) et Nathacha Appanah avec La nuit au coeur (Gallimard).

Emmanuel Carrère, Nathacha Appanah, Caroline Lamarche et Laurent Mauvignier Image: AFP

Laurent Mauvignier, qui a obtenu six voix contre quatre pour Caroline Lamarche, est arrivé pour déjeuner avec les 10 jurés de l'Académie Goncourt à Drouant, célèbre restaurant proche de l'Opéra à Paris, où a été proclamé le prix. Les dix jurés portaient un badge de soutien à l'écrivain algérien Boualem Sansal, actuellement emprisonné dans son pays.

Décerné en même temps que le Goncourt, le prix Renaudot a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Je voulais vivre). Le prix Renaudot essai a récompensé Alfred de Montesquiou pour Le crépuscule des hommes (Robert Laffont). (jzs/afp)