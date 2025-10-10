Les magasins Globus vendent des livres en anglais au détriment de livres en français. Image: Keystone / watson

Pourquoi Globus mise sur les livres en anglais au rayon enfant

Le groupe Globus vend et met en évidence des livres en langue anglaise dans son magasin lausannois, reléguant au second plan les ouvrages en français.

Plus de «Suisse»

A Lausanne, à l'étage dédié aux enfants, au milieu des peluches, les livres en anglais sont largement mis en avant, tandis que ceux en français sont bien plus discrets.



Selon une collaboratrice interrogée, cette stratégie marketing est liée à un facteur récent: l'arrivée du nouvel investisseur Central Group. Le groupe thaïlandais, qui a repris le flambeau après la faillite de l'empire immobilier Signa, achèterait la marchandise en gros et la distribuerait dans ses différentes filiales pour écouler les stocks.

Autour de nous, les clients et clientes s'expriment pourtant en français. Alors, ces livres trouvent-ils preneur dans le magasin vaudois? L'employée nous explique, avec une pointe d'étonnement, qu'«ils se vendent bien». La clientèle étant plutôt internationale dans les magasins Globus, la méthode s'avère gagnante.

Raisonnement «erroné»

Mais une question demeure: la filiale mise-t-elle à présent sur la clientèle internationale au détriment d'une clientèle nationale? Nous posons la question au service de presse et la réponse tombe:

«L’interprétation sous-jacente à votre question est erronée» Le service de presse de Globus.

La chaîne de magasins poursuit:

«En tant que grand magasin à rayonnement international, il est tout naturel pour nous d’accueillir une clientèle internationale, tout en ayant à cœur de satisfaire également notre clientèle suisse.»

Et qu'on se détrompe, la clientèle anglophone n'est pas la seule à payer pour des ouvrages dans la langue de Shakespeare. Globus nous affirme que «des clients suisses achètent aussi des livres en anglais pour leurs enfants».

Une méthode de vente qui peut interpeller à ce jour, sachant que la concurrence de l'anglais est de plus en forte à l'école et que le Conseil fédéral désire perpétuer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale au niveau primaire.