ciel clair13°
DE | FR
burger
Suisse
Livre

Pourquoi Globus mise sur les livres en anglais au rayon enfant

Globus vend des livres en anglais dans le rayon pour enfant.
Les magasins Globus vendent des livres en anglais au détriment de livres en français.Image: Keystone / watson

Pourquoi Globus mise sur les livres en anglais au rayon enfant

Le groupe Globus vend et met en évidence des livres en langue anglaise dans son magasin lausannois, reléguant au second plan les ouvrages en français.
10.10.2025, 18:5510.10.2025, 19:56
Sven Papaux
Sven Papaux

A Lausanne, à l'étage dédié aux enfants, au milieu des peluches, les livres en anglais sont largement mis en avant, tandis que ceux en français sont bien plus discrets.

Selon une collaboratrice interrogée, cette stratégie marketing est liée à un facteur récent: l'arrivée du nouvel investisseur Central Group. Le groupe thaïlandais, qui a repris le flambeau après la faillite de l'empire immobilier Signa, achèterait la marchandise en gros et la distribuerait dans ses différentes filiales pour écouler les stocks.

Autour de nous, les clients et clientes s'expriment pourtant en français. Alors, ces livres trouvent-ils preneur dans le magasin vaudois? L'employée nous explique, avec une pointe d'étonnement, qu'«ils se vendent bien». La clientèle étant plutôt internationale dans les magasins Globus, la méthode s'avère gagnante.

Raisonnement «erroné»

Mais une question demeure: la filiale mise-t-elle à présent sur la clientèle internationale au détriment d'une clientèle nationale? Nous posons la question au service de presse et la réponse tombe:

«L’interprétation sous-jacente à votre question est erronée»
Le service de presse de Globus.

La chaîne de magasins poursuit:

«En tant que grand magasin à rayonnement international, il est tout naturel pour nous d’accueillir une clientèle internationale, tout en ayant à cœur de satisfaire également notre clientèle suisse.»

Et qu'on se détrompe, la clientèle anglophone n'est pas la seule à payer pour des ouvrages dans la langue de Shakespeare. Globus nous affirme que «des clients suisses achètent aussi des livres en anglais pour leurs enfants».

Commentaire
Chers Alémaniques, apprenez le français

Une méthode de vente qui peut interpeller à ce jour, sachant que la concurrence de l'anglais est de plus en forte à l'école et que le Conseil fédéral désire perpétuer l'apprentissage d'une deuxième langue nationale au niveau primaire.

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Quand des adultes colorient des livres pour enfants
1 / 44
Quand des adultes colorient des livres pour enfants
partager sur Facebookpartager sur X
Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Réactions contrastées au rapport Weidmann sur les transports
Le rapport «Transports 2045» du professeur Ulrich Weidmann présenté jeudi suscite des réactions assez tranchées. S’il est salué pour sa vision d’ensemble, il divise profondément sur la hiérarchisation des priorités et la relance implicite de projets autoroutiers refusés dans les urnes.
En Suisse romande, le Conseil d’Etat neuchâtelois se réjouit d’un document qui «confirme la nécessité et la priorité» de la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Le projet, soutenu à 84% par la population en 2016, est reconnu comme d’importance régionale et nationale.
L’article