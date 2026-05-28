Cette star vend sa maison «virale» à Hollywood
Voilà près de dix ans que l'actrice Dakota Johnson campait cette élégante villa d'architecte, nichée dans une impasse tranquille à quelques centaines de mètres au-dessus du mythique du Château Marmont. Sa toute première maison, achetée avec le cachet de Fifty Shades of Grey et à une autre ponte d'Hollywood, le réalisateur Ryan Murphy.
Selon Page Six Hollywood, le temps est désormais venu pour Dakota Johnson de se séparer de ce petit bijou, qui avait fait l'objet d'un shooting ultra léché dans les pages d'Architectural Digest en mars 2020.
Et on comprend pourquoi: construit en 1947 par Carl Maston pour sa famille, ce bijou d'architecture moderniste s'est taillé une solide réputation dans le milieu du design, pour son mélange de béton coulé, de murs vitrés à ossature bois et de plafonds à poutres apparentes.
D'autres se souviendront de sa cuisine comme le théâtre d'un des mèmes les plus viraux de 2020: lorsque Dakota ouvre les portes de son «refuge onirique» californien au magazine AD et, au cours de la visite, désigne un bol de citrons verts posésur le plan de travail. L'actrice lance alors à la caméra, l'air très sérieux:
Un amour qu'elle a confessé avoir un tantinet exagéré lors d’une apparition ultérieure dans le «Tonight Show» de Jimmy Fallon. Elle aurait en fait carrément découvert par la suite qu’elle y était allergique.
Qu'à cela ne tienne, le bol n'est pas inclu dans le prix de la propriété, qui comprend en revanche un garage indépendant, trois chambres, trois salles de bains, un bureau/salon, une piscine et un spa, le tout sur un terrain de près de 1022 mètres carrés.
La salle de bains a été entièrement refaite par Dakota Johnson, qui tenait absolument à avoir deux lavabos: «Le secret d'une relation saine», avait-elle résumé dans Architectural Digest.
Et enfin, le clou du spectacle... le dressing!
«J'ai tout de suite été séduite par son côté à la fois épuré et chaleureux», confiait l'actrice à AD en 2020.
Comme dit le dicton, mieux vaut ne jamais dire jamais. Bien que l'actrice n'ait pas encore révélé les raisons de sa décision de vendre sa somptueuse propriété, des rumeurs ont circulé l'an dernier selon lesquelles elle aurait acheté une nouvelle demeure dans le quartier huppé d'Outpost Estates, toujours à Los Angeles.
Alors, convaincu? La maison affiche un prix relativement raisonnable de 6 millions de dollars, soit près du double lorsque sa précédente propriétaire l'a acquise il y a dix ans. C'est l'immobilier de la Cité des Anges, baby!