Dakota Johnson a vécu dix ans dans ce petit paradis, situé dans les collines de Los Angeles. image: realtor.com

Cette star vend sa maison «virale» à Hollywood

C'est en toute discrétion que Dakota Johnson a remis sur le marché sa maison de longue date, idéalement située dans les collines d'Hollywood. Allez, venez, on vous fait faire le tour du propriétaire. C'est une merveille et, en plus, elle n'est même pas «si» chère!

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Voilà près de dix ans que l'actrice Dakota Johnson campait cette élégante villa d'architecte, nichée dans une impasse tranquille à quelques centaines de mètres au-dessus du mythique du Château Marmont. Sa toute première maison, achetée avec le cachet de Fifty Shades of Grey et à une autre ponte d'Hollywood, le réalisateur Ryan Murphy.

Selon Page Six Hollywood, le temps est désormais venu pour Dakota Johnson de se séparer de ce petit bijou, qui avait fait l'objet d'un shooting ultra léché dans les pages d'Architectural Digest en mars 2020.

L'actrice devant sa maison, au printemps 2020. image: architectural digest

Et on comprend pourquoi: construit en 1947 par Carl Maston pour sa famille, ce bijou d'architecture moderniste s'est taillé une solide réputation dans le milieu du design, pour son mélange de béton coulé, de murs vitrés à ossature bois et de plafonds à poutres apparentes.

Dakota Johnson l'a décrite comme sa «cabane dans les arbres». image: realtor.com

D'autres se souviendront de sa cuisine comme le théâtre d'un des mèmes les plus viraux de 2020: lorsque Dakota ouvre les portes de son «refuge onirique» californien au magazine AD et, au cours de la visite, désigne un bol de citrons verts posésur le plan de travail. L'actrice lance alors à la caméra, l'air très sérieux:

«J’adore les limes… Je les adore vraiment et j’aime les présenter comme ça chez moi»

«I love limes» est devenu l'un des mèmes de l'an de grâce 2020. capture d'écran: youtube

Un amour qu'elle a confessé avoir un tantinet exagéré lors d’une apparition ultérieure dans le «Tonight Show» de Jimmy Fallon. Elle aurait en fait carrément découvert par la suite qu’elle y était allergique.

Qu'à cela ne tienne, le bol n'est pas inclu dans le prix de la propriété, qui comprend en revanche un garage indépendant, trois chambres, trois salles de bains, un bureau/salon, une piscine et un spa, le tout sur un terrain de près de 1022 mètres carrés.

La maison est dotée d'une petite cuisine, où Dakota adorait cuisiner. image: realtor.com

La salle à manger principale. image: realtor.com

Un bureau, où l'ancienne propriétaire conservait toutes sortes d'objets, de photos et de souvenirs. image: realtor.com

L'une des trois chambres de la maison. image: realtor.com

Le cabinet d'architecture d'intérieur Pierce & Ward, implanté à Los Angeles et Nashville, a contribué à concrétiser les souhaits de Dakota Johnson. image: realtor.com

La salle de bains a été entièrement refaite par Dakota Johnson, qui tenait absolument à avoir deux lavabos: «Le secret d'une relation saine», avait-elle résumé dans Architectural Digest.

La salle de bains, repeindre en rose poudré sur les souhaits de Johnson. image: realtor.com

Et enfin, le clou du spectacle... le dressing!

Ouaaaaah. image: realtor.com

«J'ai tout de suite été séduite par son côté à la fois épuré et chaleureux», confiait l'actrice à AD en 2020.

«Je me suis dit: je ne voudrais jamais vendre cet endroit»

Comme dit le dicton, mieux vaut ne jamais dire jamais. Bien que l'actrice n'ait pas encore révélé les raisons de sa décision de vendre sa somptueuse propriété, des rumeurs ont circulé l'an dernier selon lesquelles elle aurait acheté une nouvelle demeure dans le quartier huppé d'Outpost Estates, toujours à Los Angeles.

Alors, convaincu? La maison affiche un prix relativement raisonnable de 6 millions de dollars, soit près du double lorsque sa précédente propriétaire l'a acquise il y a dix ans. C'est l'immobilier de la Cité des Anges, baby!

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