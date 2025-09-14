Voici un bunker à 7 millions pour vivre votre meilleure apocalypse

Pendant que Bill Gates et Mark Zuckerberg préparent la fin du monde version luxe, avec bunkers à Hawaï et systèmes de survie high-tech, les simples mortels peuvent eux aussi s’offrir un abri… à condition d’avoir sept millions de francs sous le matelas. L’apocalypse, comme le reste, reste une affaire de budget.

Patrick Toggweiler Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Bill Gates ne possède pas seulement une immense propriété: selon les rumeurs, le fondateur de Microsoft aurait aussi quelques bunkers cachés sous terre. Pour les cas d’urgence, évidemment. Mais puisque la catastrophe semble de plus en plus imminente, d’autres grosses fortunes se font construire des abris massifs: Mark Zuckerberg, par exemple, à Hawaï, ou Peter Thiel, en Nouvelle-Zélande – même s'il a été freiné par la justice.

La propriété de Bill Gates pendant sa construction en 1996. Image: Hulton Archive

Mais les simples mortels, ou non-milliardaires, aimeraient eux aussi pouvoir vivre une apocalypse plus ou moins supportable. Pas donné, mais possible: aujourd’hui, pour 7 millions de francs (8,5 millions de dollars), on peut acquérir ce bunker entièrement aménagé datant de la Guerre froide.

Les piliers porteurs ont été habilement déguisés en arbres. La piscine – parfaitement conservée puisqu’elle n’a jamais vu le soleil – ressemble ainsi à un étang dans la forêt, bordé d'un mini-golf. Image: rooted elements media

Le bunker a été construit en même temps que la maison, en 1978, pour Mary et Girard Henderson, au 3970 Spencer Street à Las Vegas, Nevada. A deux pas d'un buffet à volonté de sushis, du supermarché Seafood City et du Las Vegas National Golf Course – qui ne serviront plus à grand-chose une fois la ville détruite, mais bon.

Le jacuzzi creusé dans la roche invite à la trempette. Pour éviter de perdre la notion du temps sous terre, un ciel artificiel recrée le cycle jour-nuit. image : rooted elements media

Girard Henderson, commanditaire du projet, était directeur d’Avon Products, fabricant de cosmétiques et parfums reposant sur le marketing de réseau. On le décrivait comme un millionnaire coriace.

Girard Henderson est décédé en 1983 à l'âge de 78 ans. image: Wikipedia

L'espace qui se veut jardin, avec «vue» sur lac et montagnes. image : rooted elements media

Girard Henderson croyait fermement à la vie souterraine. Il détenait la majorité des actions de la société Underground World Homes, spécialisée dans la construction d’habitations-bunkers.

Le barbecue à gaz est incrusté dans la roche artificielle. image: rooted elements media

Le site Mansion Global décrit l’intérieur du bunker Henderson comme du «design maximaliste». Difficile de contredire.



Le design du refuge a été confié à Jay Swayze, architecte de l'Age atomique.

L'architecte Jay Swayze a construit un deuxième bunker pour les Henderson, à Boulder, Colorado.

«Il est très rare de tomber sur quelque chose d’aussi authentique, c’est une véritable capsule temporelle», s’enthousiasme l’agent immobilière Holly Erker auprès de Mansion Global. image : rooted elements media

Le bunker appartient aujourd’hui à une fondation qui y a organisé des événements. Elle l'a acheté en 2017 pour 1,15 million de dollars.

La salle de bains de Mary Henderson. image : rooted elements media

Le complexe – bunker et maison à la surface – comprend six salles de bains et cinq chambres, pour une surface totale de 1500m².

Une vaste salle de bains où on accomplit aisément ses 10 000 pas quotidiens. image : rooted elements media

La fondation tente de revendre la propriété depuis 2019 (pour 18 millions de dollars). En 2023, elle n’avait toujours trouvé aucun acquéreur, pour 5,9 millions.

Le bar et salle de jeu. image : rooted elements media

Celle-ci offre une vue sur le «jardin». image : rooted elements media

Vue d’ensemble du complexe souterrain. On y aperçoit la table de ping-pong, la fontaine, la maison d’amis et la salle de billard. image : rooted elements media

La maison construite au-dessus du bunker possède un jardin minimaliste et une entrée accueillante. image : rooted elements media

Pour qui voudrait délaisser les années 70, il est possible de vivre ici dans une ambiance plutôt nineties. image : rooted elements media

On ignore si les personnes figurant sur la liste Epstein sont exclues de l’achat de la propriété. image : rooted elements media

(Adapté de l'allemand par Tanja Maeder)

Pas fan des caves? Voici la maison la plus chère des Etats-Unis La maison la plus chère des Etats-Unis est à vendre