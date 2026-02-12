averses éparses
DE | FR
burger
Divertissement
Marinade

Crocs x LEGO: 10 manières de porter cette chaussure importable

Processed with VSCO with a6 preset
Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 3 kilos de plastique pour la godasse la plus improbable (et importable) de l'année. On se devait naturellement de l'essayer.image: watson
Marinade

10 manières de porter les Crocs les plus importables de l'année

Pendant que certains hurlent à la pire collab' de 2026, d'autres louent le génie graphique de cette improbable création. Une chose est sûre: la Crocs en partenariat avec LEGO déchaîne les passions. On a tenté de la dompter - stylistiquement parlant - pour vous.
12.02.2026, 16:5412.02.2026, 16:54
Marine Brunner
Marine Brunner

«C'EST UNE HORREUR!!!!»
«Wooooooh!»
«J'adore!»
«C'EST UNE HORREUR!!!!»
«Mon Dieu.»
«C'est quoi, ce truc?»
«T'as commandé un jouet?»
«C'EST UNE HORREUR!!!!»

Les réactions fusent, au sein de la rédaction de watson, tandis que nous déballons avec précaution l'imposant paquet rouge au poids suspect. S'y niche, soigneusement emballée, la paire de chaussures qui a certainement le plus animé les conversations en 2026, après la première collaboration de Jaden Smith avec Louboutin: la Crocs LEGO, au prix de 150 francs sur le site suisse du célèbre jouet.

Processed with VSCO with a6 preset
Une boîte à la taille de l'évènement qu'elle a suscité.watson dr

Et autant dire d'emblée que nous ne sommes pas sur l'honnête et confortable paire de Crocs blanche des infirmières du CHUV ou celles, kaki, que vous enfilez pour aller jardiner. Non. Cette création outrancière pèse son poids: 1,2 kilos. LA chaussure. Soit presque 3 kilos à trimballer. Niveau délicatesse, on repassera. C'est pas Kate Moss perchée sur des escarpins.

C'est la pire collab' 2026

Ce qui n'a pas empêché le rappeur estonien Tommy Cash de les arborer avec fierté à la Fashion Week de Paris. Et il se débrouillait pas mal du tout.

@styl3.plug New Lego crocs at Paris fashion week👀🇫🇷 #fyp #fashiontiktok #fashion #parisfashionweek #crocs ♬ OLYMPIAN - 𝑫𝑹𝑰𝒁𝑺

Bien inspiré par sa démarche (gauche), nous avons donc relevé le défi de trouver 10 manières de porter... l'importable.

Hommage à Tommy Cash

Un costard noir, deux pas de danse et ça repart.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson dr

Ça marche aussi avec le perfecto

Ok on vous l'accorde, celui-là, il est facile. Il s'agirait plutôt de trouver ce qui ne va pas avec un perfecto en cuir noir. Vous avez 4 heures.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson dr

Bobo du trottoir lausannois

Tout est dans le tote-bag créé par votre pote artiste et l'art subtil d'enfoncer son bonnet sur le crâne.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
En tout cas, le bus risque plus de vous louper.image: watson

Garder l'air sérieux

Preuve que vous pouvez même bosser dans un cabinet d'avocats et embarquer vos nouvelles meilleures copines avec vous. Attendez seulement que les collègues soient partis avant de vous lever de votre bureau.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

Assumer par touches...

L'air benêt est compris dans le package.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

Ou y aller franco...

Quitte à être ridicule et voyant, autant foncer.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

Pupute à chien

Si vous voulez tester l'ouverture d'esprit de votre conjoint à la Saint-Valentin.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

Foutu pour foutu

Avec ces Crocs, vous passerez de toute façon soit pour un dingue, soit pour un abruti, soit pour une fashion victim (éventuellement les trois). Autant faire pencher la balance en faveur de la dernière option.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

En toute sobriété

Toutefois, il y a des manières tout à fait «normales» d'apprivoiser ce monstre de plastique. Un top blanc et un jeans, vous êtes bon.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson

Team premier degré

Assurément, notre version préférée. Evitez seulement de vous peinturlurer le visage en jaune pour achever votre look. Ça ferait mauvais genre.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
image: watson
Image

Bonus

Guère convaincu par cet article ou par la qualité esthétique de ces monstres? Allez, cet usage-ci des Crocs LEGO trouvera peut-être grâce à vos yeux.

11 idées pour porter les nouvelles Crocs X LEGO.
Le chien, lui, a l'air circonspect.image: watson

Prochaine étape? Les porter pour gravir les rues escarpées de Lausanne. Nous vous tiendrons naturellement informé de ces derniers développements.

La mode vous intéresse? D'autres articles par ici
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Chanel a réussi l'impensable
Chanel a réussi l'impensable
de Marine Brunner
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
1
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?
de Alyssa Garcia
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
Plusieurs enquêtes révèlent la face sombre du luxe italien
de Alexandria SAGE et Taimaz SZIRNIK, Italie
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
1
Pourquoi les mecs sont «obsédés» par cette astuce
de Marine Brunner
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
Ce phénomène fait peser une grave menace sur votre couple
de Marine Brunner

Les moments les plus forts de la mi-temps du Super Bowl

Vidéo: watson
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
La tournée promo de Timothée Chalamet en France fait sensation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
10 manières de porter les Crocs les plus importables de l'année
Pendant que certains hurlent à la pire collab' de 2026, d'autres louent le génie graphique de cette improbable création. Une chose est sûre: la Crocs en partenariat avec LEGO déchaîne les passions. On a tenté de la dompter - stylistiquement parlant - pour vous.
«C'EST UNE HORREUR!!!!»
«Wooooooh!»
«J'adore!»
«C'EST UNE HORREUR!!!!»
«Mon Dieu.»
«C'est quoi, ce truc?»
«T'as commandé un jouet?»
«C'EST UNE HORREUR!!!!»

Les réactions fusent, au sein de la rédaction de watson, tandis que nous déballons avec précaution l'imposant paquet rouge au poids suspect. S'y niche, soigneusement emballée, la paire de chaussures qui a certainement le plus animé les conversations en 2026, après la première collaboration de Jaden Smith avec Louboutin: la Crocs LEGO, au prix de 150 francs sur le site suisse du célèbre jouet.
L’article