Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 3 kilos de plastique pour la godasse la plus improbable (et importable) de l'année. On se devait naturellement de l'essayer. image: watson

Marinade

10 manières de porter les Crocs les plus importables de l'année

Pendant que certains hurlent à la pire collab' de 2026, d'autres louent le génie graphique de cette improbable création. Une chose est sûre: la Crocs en partenariat avec LEGO déchaîne les passions. On a tenté de la dompter - stylistiquement parlant - pour vous.

«C'EST UNE HORREUR!!!!»

«Wooooooh!»

«Mon Dieu.»

«C'est quoi, ce truc?»

«T'as commandé un jouet?»

Les réactions fusent, au sein de la rédaction de watson, tandis que nous déballons avec précaution l'imposant paquet rouge au poids suspect. S'y niche, soigneusement emballée, la paire de chaussures qui a certainement le plus animé les conversations en 2026, après la première collaboration de Jaden Smith avec Louboutin: la Crocs LEGO, au prix de 150 francs sur le site suisse du célèbre jouet.



Une boîte à la taille de l'évènement qu'elle a suscité. watson dr

Et autant dire d'emblée que nous ne sommes pas sur l'honnête et confortable paire de Crocs blanche des infirmières du CHUV ou celles, kaki, que vous enfilez pour aller jardiner. Non. Cette création outrancière pèse son poids: 1,2 kilos. LA chaussure. Soit presque 3 kilos à trimballer. Niveau délicatesse, on repassera. C'est pas Kate Moss perchée sur des escarpins.

Ce qui n'a pas empêché le rappeur estonien Tommy Cash de les arborer avec fierté à la Fashion Week de Paris. Et il se débrouillait pas mal du tout.

Bien inspiré par sa démarche (gauche), nous avons donc relevé le défi de trouver 10 manières de porter... l'importable.

Hommage à Tommy Cash

Un costard noir, deux pas de danse et ça repart.

image: watson dr

Ça marche aussi avec le perfecto

Ok on vous l'accorde, celui-là, il est facile. Il s'agirait plutôt de trouver ce qui ne va pas avec un perfecto en cuir noir. Vous avez 4 heures.

image: watson dr

Bobo du trottoir lausannois

Tout est dans le tote-bag créé par votre pote artiste et l'art subtil d'enfoncer son bonnet sur le crâne.

En tout cas, le bus risque plus de vous louper. image: watson

Garder l'air sérieux

Preuve que vous pouvez même bosser dans un cabinet d'avocats et embarquer vos nouvelles meilleures copines avec vous. Attendez seulement que les collègues soient partis avant de vous lever de votre bureau.

image: watson

Assumer par touches...

L'air benêt est compris dans le package.

image: watson

Ou y aller franco...

Quitte à être ridicule et voyant, autant foncer.

image: watson

Pupute à chien

Si vous voulez tester l'ouverture d'esprit de votre conjoint à la Saint-Valentin.

image: watson

Foutu pour foutu

Avec ces Crocs, vous passerez de toute façon soit pour un dingue, soit pour un abruti, soit pour une fashion victim (éventuellement les trois). Autant faire pencher la balance en faveur de la dernière option.

image: watson

En toute sobriété

Toutefois, il y a des manières tout à fait «normales» d'apprivoiser ce monstre de plastique. Un top blanc et un jeans, vous êtes bon.

image: watson

Team premier degré

Assurément, notre version préférée. Evitez seulement de vous peinturlurer le visage en jaune pour achever votre look. Ça ferait mauvais genre.

image: watson

Bonus

Guère convaincu par cet article ou par la qualité esthétique de ces monstres? Allez, cet usage-ci des Crocs LEGO trouvera peut-être grâce à vos yeux.

Le chien, lui, a l'air circonspect. image: watson

Prochaine étape? Les porter pour gravir les rues escarpées de Lausanne. Nous vous tiendrons naturellement informé de ces derniers développements.