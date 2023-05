Le MET Gala 2023 est, comme chaque année, très attendu. Image: keystone

MET Gala: qui montera les marches avec la chatte de Lagerfeld?

Cette année, le MET Gala rend hommage à Karl Lagerfeld. Si tout New York est en effervescence, une question reste en suspens: qui aura l'honneur d'accompagner Choupette, la chatte du couturier et première héritière de sa fortune colossale sur le red carpet?

Quatre ans après sa disparition, Karl Lagerfeld est mis à l'honneur lors du célèbre MET Gala qui a lieu comme tous les ans, le premier mai et donc ce lundi soir. Baptisée «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», la soirée retracera la carrière exceptionnelle du couturier allemand, nous annonce Vogue magazine. Car au-delà d'un tapis rouge de stars, le MET Gala c'est aussi une exposition mode.

Qui foulera le tapis rouge?

Dua Lipa, Pénélope Cruz ou encore Roger Federer ont déjà été annoncés parmi les invités. Sur les réseaux sociaux, plusieurs célébrités ont été aperçues à New York quelques heures avant le début de l'événement. On parle notamment de Margot Robbie, la chanteuse Lizzo ou encore le couple Cardi B et Offset. La présence de Paris Hilton a également été confirmée il y a quelques jours.

Si pendant plusieurs semaines la rumeur selon laquelle le clan Kardashian ne serait pas présent se faisait entendre, des photos de Kim et Kendall suggèrent le contraire. En effet, sur les réseaux sociaux, l'apparition de cette dernière à New York a eu l'effet d'une bombe. Le mannequin a mis tout le monde d'accord avec cette robe Vauthier Couture bleue (très) transparente, qu'elle seule sait porter. Hailey et Justin Bieber, qui avaient fait leur petit effet en portant du Yves Saint Laurent sur le tapis rouge en 2021, ne devraient quant à eux, pas être présents.

Reste à savoir si Bad Bunny, le prétendu petit-ami de Kendall, l'accompagnera sur le tapis rouge. En effet, les deux tourtereaux ont été aperçus ensemble à New York ce dimanche. Kim Kardashian a pour sa part confirmé sa présence en postant sur son compte Instagram une photo d'elle et de Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld.

En parlant de Choupette, la première héritière de la fortune du «kaiser de la mode», elle sera bel et bien présente au MET Gala, comme le confirme Lucas Brollier, son agent (oui, Choupette a un agent) au New York Post. «C'est un événement en l'honneur de l'héritage de Karl, et Choupette est évidemment un élément central de l'héritage», a-t-il précisé. Mais avec qui s'y rendra-t-elle? Kim Kardashian sera-t-elle celle qui accompagnera Choupette sur le tapis rouge? Ces photos ont-elles été prises au hasard ou est-ce un indice? Il faudra attendre ce soir pour le savoir.

Choupette n'a pas l'air emballée par l'idée en tout cas. Image: Instagram

Et qui ne foulera pas le tapis rouge?

C'est une bien triste nouvelle pour tous les amoureux de l'événement organisé par Anna Wintour. Blake Lively a confirmé qu'elle ne se rendra pas au MET cette année. L'actrice laissera certainement un grand vide sur le tapis rouge puisqu'elle est depuis des années la favorite des internautes. Au fil des ans, Blake Lively a su s'imposer comme une invitée incontournable, notamment pour ses looks, qui ont toujours été très bien accueillis par la presse et les fans.

L'actrice, qui a récemment accouché de son quatrième enfant, a déclaré qu'elle regardera le MET «depuis son canapé lundi soir» et a également révélé que la tenue qu'elle a préféré porter sur le tapis rouge est celle de 2018, créé par la Maison Versace. La robe était ornée de rubis et d'or et avait nécessité près de 600 heures de travail à la main.

Blake Lively en 2018 au MET Gala. GC Images

Et qu'en est-il de la «muse» de Karl Lagerfeld?

Toutes les grandes stars qui ont déjà défilé pour le couturier devraient être présentes à New York ce lundi soir. Un nom semble toutefois avoir été oublié, celui de Baptiste Giabiconi.

Baptiste Giabiconi et Karl Lagerfeld lors du défilé Chanel printemps-été, le 26 janvier 2016 à Paris, France. WireImage

Le mannequin, que l'on a longtemps soupçonné d'entretenir une relation amoureuse avec le couturier n'a jamais fait mention d'une quelconque invitation ou présence au MET Gala 2023. On ne sait pas s'il fera une entrée surprise. Rendez-vous ce soir (ou demain pour ceux qui ne sont pas insomniaques) pour le savoir.

