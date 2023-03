People

Kendall Jenner a un nouveau mec et ça ne plait pas aux internautes

Depuis quelques jours déjà, des rumeurs selon lesquelles Kendall Jenner et le rappeur portoricain Bad Bunny seraient en couple font le tour des réseaux sociaux.

Mardi soir, les deux stars ont été photographiées s'échangeant des gestes tendres et un baiser, selon le média Pagesix. Le couple quittait un restaurant après un diner, en compagnie de Kylie Jenner notamment, en Californie.

Leur apparition commune survient quelques jours seulement après le début des rumeurs les disant en couple. C'est le compte Instagram deuxmoi, spécialisé dans les potins des stars, qui en est l'initiateur. Autre indice confirmant la romance entre Kendall et Bad Bunny: le mannequin s'est désabonné du compte Instagram de son ex-petit ami, Devin Booker. Pour rappel, Kendall et Devin ont rompu en octobre 2022.

Qui est Bad Bunny?

L'artiste de 28 ans est né à Porto Rico. Encore méconnu en Europe jusqu'en 2020, c'est dans la même année qu'il a été élu l'artiste le plus écouté sur Spotifiy. On le reconnait surtout à ses lunettes de soleil qu'il porte n'importe où, qu'importe le temps. Il produit ce qu'on appelle de la «latin trap», un mélange de reggaeton et de trap. En 2020, Bad Bunny était le premier artiste non anglophone à dominer le classement Spotify.

En musique, ça donne ça 👇

L'été dernier, l'artiste a décroché un rôle dans le film Bullet Train aux côtés de Brad Pitt. Cette année, Bad Bunny a gagné le Grammy du meilleur album urbain de l'année.

Les internautes sont mitigés

Bien qu'aucune des deux stars concernées n'a confirmé l'information à Pagesix, pour les internautes, ça semble clair. Et tous ne sont pas ravis de l'apprendre. En effet, sur Twitter ou TikTok, les réactions sont mitigées.

Il faut dire que la cote de popularité de Kendall Jenner n'est pas à son maximum. Actuellement embourbée dans le drama Selena Gomez - Hailey Bieber pour être l'amie de cette dernière, elle n'a pas forcément marqué des points. Et puis c'est une Kardashian, donc par définition, ses haters sont très actifs.

