La fermeture de chaînes MTV dans de nombreux pays «marque définitivement la fin d'une époque».

MTV: ces chaînes légendaires vont disparaître

Face à la concurrence du streaming, MTV, propriété de Paramount Skydance, va débrancher la plupart de ses antennes internationales. Pour de nombreux téléspectateurs, c'est la fin d'une époque.

En 1981, la chaîne de télévision musicale MTV inaugurait une nouvelle ère pour la culture pop en ouvrant son antenne avec le clip d'une chanson au titre éloquent: Video Killed the Radio Star («La vidéo a tué la star de radio»). Plus de quatre décennies plus tard, la chaîne, désormais propriété du géant Paramount Skydance et confrontée à la concurrence féroce des plateformes de streaming, de Tiktok ou Youtube, s'apprête à débrancher la plupart de ses antennes internationales.

MTV Music, MTV Hits et ses émissions de musique des années 80 et 90 fermeront au Royaume-Uni et dans d'autres pays européens dans les mois à venir, ont indiqué à l'AFP des sources chez Paramount. Ces chaînes cesseront notamment d'émettre à la fin de l'année en France, en Allemagne, en Pologne, en Australie et au Brésil également, selon plusieurs médias.

Certaines chaînes musicales de MTV resteront à l'antenne aux États-Unis, et la chaîne phare MTV HD restera disponible au Royaume-Uni, mais avec un accent sur le divertissement plutôt que sur la musique.

De «l'immédiateté» et de «l'interactivité»

Pour nombre de fans et anciens animateurs de MTV - les fameux «VJs» qui, à l'apogée de MTV, étaient suivis par des dizaines de millions de personnes - c'est la fin d'une époque. Tout ce qui faisait de MTV une chaîne culturellement «révolutionnaire» n'existe plus, explique à l'AFP Kirsty Fairclough, professeure à la Manchester Metropolitan University spécialisée dans l'étude de la culture populaire.

L'essor du streaming, de TikTok et Youtube «a complètement transformé notre façon d'interagir avec la musique et les images», souligne-t-elle. Le public veut désormais de «l'immédiateté» et de «l'interactivité», que des vidéos qui défilent sur un écran de télévision ne peuvent pas offrir.

James Hyman, qui a dirigé et produit des émissions de danse pour MTV Europe dans les années 1990, reconnaît que la chaîne a construit sa prospérité à une époque où l'internet était encore balbutiant.

«C'était passionnant, parce que c'était pratiquement tout ce que les gens avaient» James Hyman

Hyman fut, avec l'animatrice néerlandaise Simone Angel, un acteur clé de Party Zone — une émission qui célébrait la culture des boîtes de nuit et des musiques alors encore émergentes comme la techno, la house ou la trance. Tous deux ont quitté MTV au début des années 2000, lorsque MTV Europe a été scindée en antennes régionales et s'est réorientée vers des émissions de téléréalité.

James Hyman et Simone Angel, Image: Capture Youtube

Pour Angel, MTV a amorcé son déclin lorsqu'elle a commencé à s'éloigner de contenus musicaux originaux et avant-gardistes, essentiels pour faire émerger de nouveaux artistes.

«Au départ, MTV Europe ne visait pas seulement le profit. C'est la notion d'expérimentation qui rendait la chaîne passionnante» Simone Angel,

Selon l'organisme britannique de mesure d'audience BARB, MTV Music ne touchait plus que 1,3 million de foyers britanniques en juillet 2025, contre plus de 10 millions pour les chaînes MTV au Royaume-Uni et en Irlande en 2001. Dans l'acronyme MTV, «le "M2 signifiait musique, et elle a disparu», déplore Hyman, qui a soigneusement conservé des cassettes VHS des émissions qu'il a produites pour Party Zone.

A son domicile londonien, les cassettes tournent lentement dans le magnétoscope, diffusant des clips des années 90, mêlant interviews avec The Prodigy et Aphex Twin, clips musicaux funky et expérimentaux, et coiffures extravagantes.

«MTV définissait la culture des jeunes»

La fermeture de chaînes dans de nombreux pays «marque définitivement la fin d'une époque dans la façon dont on fait l'expérience de la musique, à la fois visuellement et culturellement, car MTV a vraiment fondamentalement transformé la musique pop», dit Kirsty Fairclough. «MTV était si puissante qu'elle définissait la culture des jeunes», souligne aussi James Hyman, rappelant son influence sur la mode, le cinéma et la musique en Grande-Bretagne et en Europe.

Des moments resteront dans l'histoire, comme la première du clip musical Thriller, de Michael Jackson, ou la performance de Madonna dans Like a Virgin, lors de la cérémonie des MTV Video Music Awards (VMAs) en 1984. Depuis l'annonce de la fin prochaine des chaînes musicales, Hyman et Angel appellent Paramount à rendre leurs archives accessibles au public. Un public qui, selon eux, veut toujours regarder MTV... (jzs/afp)