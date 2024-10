Emily Ratajkowski est une adepte de la Speedcat Puma. instagram

Désolé, mais ces baskets moches sont de retour

Les Puma Speedcat font leur grand retour. Ces baskets au design discutable ont eu un moment de gloire dans les années 2000 et sont désormais aux pieds des stars.

C'est le revival que personne n'avait demandé. Les Puma Speedcat, ces baskets qui ont eu leur heure de gloire au début des années 2000, sont à nouveau tendance. Le site de mode Lyst, répertoriant les marques les plus populaires du moment, les a intégré à son Top 3 pour le troisième trimestre 2024, période couvrant l'été.

Et si ce n'est pas un argument suffisant pour vous, sachez que des célébrités comme Emily Ratajkowski et Dua Lipa ont été photographiées avec ladite paire aux pieds. Footwears News, site de référence pour les baskets, en a parlé dans un article, avec en illustration Emrata et en titrant ainsi:

«La Speedcat Puma est la basket la plus sexy du moment selon Lyst» Footwears News

Comme le font remarquer les internautes, ce n'est pas vraiment la chaussure qui est sexy, mais plutôt le mannequin qui les porte.

Ce n'est pas la basket qui est sexy, mais Emily Ratajkowski. instagram footwearnews

Emily Ratajkowski a également été photographiée début octobre avec une autre paire de Speedcat, marron cette fois-ci.

La star a été photographiée début octobre avec un modèle brun. GC Images

Cette basket lancée en 1998 s'adressait à l'origine aux pilotes de Formule 1 car elle était résistante au feu. Son design, avec ses lignes blanches, est censé évoquer la vitesse. Pour beaucoup, il évoque plutôt les années 2000, l'époque des baggys et des cours de récré. Elles faisaient concurrence à un autre modèle Puma, à la forme encore plus discutable: les Mostro, celles qui ont des scratchs et qui vivent elles aussi une résurrection non souhaitée.

Voir ces sneakers redevenir tendance, c'est un peu comme voir DC Comics sortir un énième film Superman. Il faut arrêter d'insister et couper le cordon ombilical de la fame des années 2000. Si certains brandissent l'argument «iconique», il n'empêche que ces chaussures font des pieds plats et qu'il y a le logo en gros au niveau des orteils, donnant l'impression d'une chaussure qui bave sur le côté. On a déjà vu plus élégant.

Puma a relancé la production de ce modèle en 2021, mais ce n'est que cette année que la marque a attaqué avec une campagne marketing agressive. En plus d'offrir des paires aux stars en échange d'une apparition publique avec, elle a réussi à s'incruster aux défilés de la Fashion Week de Londres et de Paris cet été, notamment avec AWGE, marque créée par le rappeur Asap Rocky, mais aussi avec la marque Lueder. Celle-ci a chaussé ses mannequins avec des Speedcat et d'autres modèles de l'équipementier.

La marque Lueder collabore avec Puma. instagram marie.lueder

Et comme une campagne marketing ne serait rien sans les réseaux sociaux, Puma met le paquet sur TikTok pour s'adresser à la génération des 20-30 ans en collaborant avec des stars du sport, de la musique ou des influenceurs. La marque peut également compter sur Rihanna avec qui elle a une collab depuis plusieurs années et qui booste le côté glamour de Puma.

