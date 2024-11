Leo est officiellement un vieux briscard du cinéma.

Leonardo DiCaprio a sorti le grand jeu pour fêter ses 50 ans

De nombreuses stars - dont Brad Pitt et sa compagne genevoise Inès de Ramon - ont assisté à l'anniversaire de l'acteur Leonardo DiCaprio, samedi à Los Angeles.

Un demi-siècle, ce n'est pas rien, même quand on s'appelle Leonardo di DiCaprio. L'acteur, qui semble filer le parfait amour avec Vittoria Ceretti, 26 ans, a réuni samedi le gratin du gratin d'Hollywood pour fêter ses cinquante ans bien sonnés. Tout ce beau monde a festoyé quelques heures avant le véritable jour de naissance de la star, un 11 novembre 1974 (oui, Leo est Scorpion, si vous ne le saviez pas encore).

Au programme de ce jubilé en or? Selon le très implanté média PageSix, DJ Meel a joué tard dans la nuit. Les invités ont en outre eu droit à un gros gâteau très spécial (mais on ne sait pas à quel point «spécial»), sous une douche de champagne Telmont qui coulait à flots.

Bref, une fête comme une autre, pourrait-on dire, but make it rich.

Parmi les invités, l'on compte des personnalités du monde du cinéma comme celui de la musique. Notamment Robert De Niro, Steven Spielberg avec sa compagne Kate Capshaw, Orlando Bloom et Katy Perry, Edward Norton (The Revenant), et même la boss de la Bad Bitch Academy, Paris Hilton. Tyga, Dr. Dre, Cara Delevingne ou encore Robin Thicke ont également été aperçus.

Clou du spectacle: les pap's ont «spotté» Brad Pitt, très sérieux derrière son volant, aux côtés de sa compagne genevoise, Inès de Ramon.

Si les photos de l'intérieur de la soirée en question n'ont pas fuité, on a eu droit à une avalanche de clichés sur l'arrivée des stars, la plupart en voiture. On a certes la satisfaction de reconnaître la tête des gens, par contre, pour le côté esthétique, on repassera.

Au volant, les yeux brillant dans la nuit, les stars ressemblent à des chats pris dans les phares d'une voiture. Le compte Instagram Deuxmoi a partagé les clichés de façon publique. Et ça donne ça:

Inès de Ramon et Brad Pitt, qui ne délègue pas la conduite à un chauffeur, lui.

Inès: Attention, à gaaauuuuche!

Brad: J'ai vuuu!

Steven Spielberg. source: instagram @deuxmoi

Si vous regardez bien, on peut apercevoir Katy Perry et Orlando Bloom. source: instagram @deuxmoi

Là, c'est mieux. photo: page six via APEX / MEGA

Même si vous regardez très bien, vous ne pourrez pas reconnaitre Cara Delevingne. Mais c'est bien elle. source: instagram @deuxmoi

Chris Rock. source: instagram @deuxmoi

Jamie Foxx. source: instagram @deuxmoi

Le réalisateur, scénariste et producteur Todd Phillips. source: instagram @deuxmoi

L'animateur télé Bill Maher. source: instagram @deuxmoi

Benicio Del Toro, qui joue aux côtés de DiCaprio dans le prochain film de Paul Thomas Anderson, La bataille de Baktan Cross, avec Sean Penn et Teyana Taylor. source: instagram @deuxmoi

Kevin Connolly et Zulay Henao. source: instagram @deuxmoi

Lukas Haas. source: instagram @deuxmoi

Le réalisateur Guillermo del Toro. source: instagram @deuxmoi

Emile Hirsch (gauche). source: instagram @deuxmoi

L'acteur et producteur Mark Ruffalo. source: instagram @deuxmoi

Casey Affleck. source: instagram @deuxmoi